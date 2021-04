Kako se trenutno nalazimo u vremenima u kojima pojačano pazimo na svoj imunitet, trebali bi dobro razmisliti kako da svojim omiljenim kućnim ljubimcima osiguramo isto. Zdravlje mačaka, a time i njihov kvalitetniji život ovisi o njihovom imunitetu. Njega ćemo najučinkovitije postići kvalitetnom prehranom. Stručnjaci iz Purine stvorili su inovativan ONE DualNature asortiman proizvoda s prirodnom algom spirulinom, super sastojkom koji podupire jačanje imunološkog sustava kod mačaka. Proizvodi su napravljeni od sastojaka najbolje kvalitete, a dolaze u tri omiljena okusa: piletina, govedina i losos.

Kako jačati imunološki sustav?

Kako bi vaše mačke bile zdravije, imale više energije i snažan imunitet, trebali bi obratiti pažnju na kvalitetu njihove prehrane. No kako prepoznati da je vašoj mački potrebno jačanje imuniteta? Ako je mačka često prehlađena, nema energije, apetita, curi joj nos ili su joj upaljene oči i uši jedan od razloga bi mogao biti nedostatak vitamina ili slabiji imunitet. Jako je važno dobro poznavati mačku kako bi na vrijeme uočili promjene u njezinom ponašanju, te pravilno reagirati. Uvijek je dobro razmisliti o prehrani jer često tu možemo napraviti puno. Ako smo svjesni kako je dobar imunitet osnova našeg zdravlja , trebali bi jednako tako razmišljati i o našim kućnim ljubimcima. Kod ljudi se spirulina kao dodatak prehrani koristi za poboljšanje imuniteta. Zahvaljujući Purina inovacijama te slijedeći rezultate znanstvenih istraživanja, napravljena je ova inovacija u prehrani. Ovu super-hranu za vaše ljubimce možete pronaći u posebnom ONE DualNature asortimanu prehrambenih proizvoda za mace.

Spirulina – super-hrana za imunitet

Spirulina je plavozelena alga koja raste u toplim morima tropskog i suptropskog područja s izvanrednim svojstvom podupiranja funkcija imunološkog sustava, dio je prehrane ljudi, a od sada zahvaljujući PURINA ONE inovaciji pridonosit će i poboljšanju imuniteta mačaka. Spirulina također ima iznimno bogat nutritivni profil jer sadrži bjelančevine polisaharide, vitamine (posebno je bogata vitaminom B12 i provitaminom A - poznatom kao beta karoten), minerale i esencijalne masne kiseline, koji pomažu u očuvanju cjelokupnog zdravlja. ONE DualNature sa spirulinom, sadrži ukusnu kombinaciju hrskavih i mekanih granula, koja donosi izniman užitak za mačke. Primamljive granule dvostruke teksture predstavljaju važan izvor aminokiselina, što je izuzetno pogodno za zdravlje probavnog sustava. Uz sve spomenute benefite, sa svakim posluživanjem, mačka će dobiti sve potrebne hranjive tvari, koje će pozitivno utjecati na njezino zdravlje svaki dan.

Omiljeni okusi i za najizbirljivije mace

Ako imate izbirljivu mačku, neka vas to ne obeshrabri, ONE DualNature sa spirulinom dolazi u tri omiljena okusa: piletina, govedina i losos, koji će zadovoljiti i one najzahtjevnije. Proizvodi su napravljeni od sastojaka najbolje kvalitete, a kako se radi o potpunoj hrani, zahvaljujući spirulini, novi asortiman osigurava dnevnu dozu antioksidansa potrebnih za očuvanje zdravlja. Neka vaša maca krene jačati svoj imunitet već sa sljedećim obrokom.