Osim sprečavanja skorbuta danas imamo puno više znanja o tome kako je vitamin C nužan za puno biokemijskih procesa u organizmu i da se njegov nedostatak može očitovati različitim nespecifičnim simptomima kao što su: umor, depresija, krvarenje iz desni, pad imuniteta, razdražljivost, bolovi u mišićima i zglobovima. Nažalost, ti simptomi upućuju da je manjak vitamina C već dulje vremena prisutan u organizmu.

Pozitivni učinci vitamina C

Definiran je velik broj pozitivnih učinaka vitamina C, među ostalima za imunološki sustav, za sintezu kolegena koji je nužan za normalnu funkciju krvnih žila, kostiju i kože, kod psiholoških funkcija kao što je smanjenje umora i pomaže apsorpciju željeza.

Vitamin C se treba kontinuirano unositi u organizam, a s obzirom da je topiv u vodi, višak se izlučuje putem urina. Službene preporučene doze za odraslu osobu su 80 mg dnevno, no one se mogu višestruko povećavati, posebno kod rizičnih skupina kao što su sportaši, osobe koje puše i kod infekcija koje brzo troše zalihe.

Imunosal linija dodataka prehrani već godinama je na policama ljekarni među najtraženijim proizvodima za imunitet. Jedan od novijih proizvoda u Imunosal liniji su upravo Imunosal C-1000 kapsule. Kako i samo ime govori, radi se o proizvodu koji sadrži čak 1000 mg vitamina C, ali i pojačane doze drugih vitamina i minerala.

Sastojci za imunološki sustav

Imunosal C-1000 tako sadrži uz vitamin C i cink, željezo i vitamin D koji su posebno važni za normalno funkcioniranje našeg imunološkog sustava. Ništa manje važni tu su i vitamini B skupine, selen i vitamin E. Dnevna doza podijeljena je u 3 kapsule koje je najbolje uzimati tri puta dnevno po jednu kapsulu uz obrok kako bi se osigurala i optimalna apsorpcija svih sastojaka.

