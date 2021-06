Jeste li znali da riječ ketchup dolazi od kineske riječi kê-tsiap, koja predstavlja ime za umak od fermentirane ribe? Iako se danas ketchup radi od sasvim drugih sastojaka, u to vrijeme je ovaj umak doživio pravu revoluciju te su mnogi narodi pokušali napraviti sličan okus, no to je završilo neslavno.

Prvi poznati recept za ketchup od rajčice pojavio se 1812. godine, a napisao ga je znanstvenik i hortikulturist James Mease, koji je tad rajčicu nazvao "ljubavnom jabukom". Njegov recept sadržavao je pulpu od rajčice, začine i rakiju, ali mu je nedostajalo octa i šećera. Poslije su recept malo doradili te su mu dodali potrebne začine i sastojke. Zahvaljujući njemu, danas imamo jedan od najpopularnijih umaka!

Glavna zvijezda svakog okupljanja

Svi ćemo se složiti s tim da ketchup najbolje funkcionira uz hrskave krumpiriće i meso s roštilja. A s obzirom na to da smo uplovili u sezonu Chill&Grilla, donosimo vam jednostavan i ukusan recept za atraktivne ražnjiće od krumpira, koje vole i veliki i mali. Sve što trebate od sastojaka su dobar žar na roštilju te:

Postupak

Prvo u slanu kipuću vodu ubacite krumpir na 15 minuta (ovisno o veličini i količini) i pustite da se malo ohladi, ali ne do kraja. Nakon toga počnite ga slagati na štapiće za ražnjiće, i to ovim redoslijedom: malo luka, zatim polovica krumpira i nakon toga šampinjoni. Sve začinite maslinovim uljem, solju i paprom te stavite peći na roštilj. Vaš prilog bit će gotov za otprilike 10 minuta, kad krumpir poprimi zlatnu boju, a poslužiti ga možete uz fino meso s roštilja i nezaobilazni - Zvijezda ketchup!

Ketchup broj 1!

Jeste li znali da se u Hrvatskoj godišnje proda više od 8,000.000 komada Zvijezda ketchupa? Pritom samo najbolje rajčice imaju priliku postati Zvijezda ketchup, koji dolazi u dvije varijante – blagoj i ljutoj. Dobiva se iz zrelih plodova crvene rajčice uz dodatak začina za bolji okus. Upravo su njegov jedinstven okus i kvaliteta izrade od pomno odabranih sastojaka osvojili nepce mnogih ljubitelja ovog popularnog dodatka jelima. A osim blagog i ljutoga ketchupa, koji prvenstveno služe kao umaci za različita jela, tu je i ketchup za pizzu kao nezaobilazna baza omiljenog nam specijaliteta.