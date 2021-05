Lejla i Tarik Filipović na glasu su kao jedan od najskladnijih parova među poznatima. Zorno se to vidi i u njihovu zagrebačkom domu, gdje nema podjele na tvoje“ i moje“ zadatke, već si međusobno pomažu u kućanskim poslovima. Štoviše, našli su način da to maksimalno pojednostave zahvaljujući bežičnom štapnom usisavaču Dyson V11™ Absolute Extra.

"S ovim naprednim kućnim gadgetom, čišćenje nam je doista – čas posla, jer prašinu i prljavštinu slisti u tren oka. Pomoću njega lako dosegnemo svaki kutak, od poda pa sve do stropa. Njegov futuristički izgled i funkcije našim sinovima čine čišćenje zabavnim i začas srede svoje sobe. Veliki je plus i to što Dyson V11 Absolute Extra odlično uklanja dlake i tragove kućnih ljubimaca, pa možemo stan održavati besprijekorno čistim unatoč nestašlucima naše pomeranke Doll, kažu Filipovići kojima Dysonov pametni usisavač dobro dođe i kada borave u svojoj kući za odmor na moru. Lako ga je ponijeti sa sobom jer se može rastaviti, pa u automobilu ne zauzima mnogo mjesta.

Bračni par Filipović već godinama koristi i druge Dysonove kućanske uređaje koji su toliko neizostavan dio njihove svakidašnjice, da su Lejla i Tarik postali ambasadori ovog premium brenda. Dyson je najpoznatiji upravo po inovativnim usisavačima koji se neprestano usavršavaju još otkako je James Dyson, slavni britanski izumitelj i osnivač brenda, 1983. predstavio prvi usisavač na svijetu bez vrećice i time revolucionalizirao čišćenje doma. Ovaj neumorni 74-godišnjak danas okuplja tisuće inženjera čija je misija da uvijek idu dalje od postojeće tehnologije, razvijajući nova rješenja.

Dyson V11™ Absolute Extra bežični štapni usisavač apsolutni je superheroj u svojoj kategoriji.

Auto opcija automatski prilagođava usisnu snagu na različitim vrstama podova, pa se ne moraju zamjenjivati nastavci i produljuje se vrijeme rada baterije. Eco način rada omogućuje do 60 minuta čišćenja na svim vrstama podova, a najsnažniji Boost je za intenzivno i brzo čišćenje tvrdokorne prljavštine.

Svim vlasnicima Dyson proizvoda na raspolaganju je podrška i pomoć stručnjaka - Tehno Mag d.o.o ovlašteni je Dyson servis i distributer za Hrvatsku, Sloveniju, Bosnu i Hercegovinu, Srbiju, Crnu Goru, Makedoniju, Kosovo i Albaniju.

Dyson uređaji mogu se kupiti kod ovlaštenih partnera u poslovnicama i web trgovinama: bazzar.hr, ekupi.hr, emmezeta.hr,

harveynorman.hr, lesnina.hr, links.hr, mall.hr, mikronis.hr, mobilmedia.hr, sancta-domenica.hr, svijet-medija.hr, tehno-mag.hr,