U srijedu u 24sata darujemo katolički kalendar za 2026.

Svim čitateljima darujemo veliki katolički kalendar za 2026. godinu sa slikom Marije s Isusom u naručju te popisom svetkovina, svetaca, blagdana i državnih praznika u Hrvatskoj. Riječ je o kalendaru koji će vam poslužiti u cijeloj 2026. godini te koji će na najbolji i najpraktičniji način ukrasiti zid ili neko drugo mjesto prema želji u vašem domu. U njemu su popisani svi sveci i blaženici te označeni državni praznici i blagdani u Hrvatskoj.

Godina 2026. u katoličkom kalendaru obilježit će se mnogim zanimljivostima koje vjernike povezuju s dubokim duhovnim i povijesnim događajima. Uskrs te godine pada na 5. travnja﻿, što ima veliki utjecaj na određivanje ostalih važnih liturgijskih datuma, poput Pepelnice﻿ koja će se obilježavati 18. veljače i svečanog blagdana Tijelova﻿ koji će biti proslavljen 7. lipnja. Posebno je značajno što 6. siječnja završava Jubilarna godina nade﻿ zatvaranjem Svetih vrata u bazilici sv. Petra u Rimu﻿, čime se simbolično označava kraj jedne važne duhovne etape i početak nove nade za Katoličku crkvu.

Za pretplatnike imamo poseban natječaj u srijedu gdje uz kalendar mogu osvojiti medaljon djevice Marije s Isusom u naručju.