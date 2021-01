Andras Berta, dugogodišnji marketing direktor Szigeta i predsednik marketing grupe pri krovnoj Europskoj festivalskoj asocijaciji Yourope, preuzeo je poziciju međunarodnog marketing menadžera Exitovih festivala. Britanka Nikki McNeill novi je internacionalni PR menadžer, dok je na mjesto direktora za odnose s javnošću imenovan jedan od vodećih stručnjaka na tom polju u u regionalnoj glazbenoj industriji, Sanjin Đukić iz Zagreba. Jedan od najvažnijih ciljeva novog tima u slavljeničkoj godini bit će fokus na jačanje Exitovog međunarodnog utjecaja i dolazak što većeg broja inostranih posetilaca. Namjera je da uz daljnje povećanje doprinosa Exita domaćoj turističkoj privredi, koji za prošlih 20 godina iznosi oko 200 milijuna eura, festival sljedećih 200 milijuna srpskoj ekonomiji donese već do 2030. godine.

Andras Berta, rodom iz Mađarske, vrijedi za jednog od vodećih marketing stručnjaka u europskoj festivalskoj industriji. Iz bogatog iskustva izdvaja se angažman na mjestu internacionalnog marketing direktora Sziget festivala u vremenu između 2010. i 2017. godine, tijekom kojeg je ovaj vodeći mađarski festival doživeo veliku međunarodnu ekspanziju. Također, ističe se i pozicija programskog koordinatora unutar Music Export Hungary na kojoj je bio od 2005. do 2007. godine. Andras trenutno obavlja i funkciju predsjednika marketing grupe pri vodećoj Europskoj festivalskoj asocijaciji Yourope. Prilikom stupanja na novu poziciju Andras je izjavio: “Čast mi je što se pridružujem Exitu, koji je definitivno jedan od najslavnijih festivala na svijetu. Za mene osobno je od posebnog značaja činjenica da je on puno više od 'samo' festivala, znajući njegov intenzivan društveno korisni angažman.”

Britanka Nikki McNeill osnivačica je kompanije Global Publicity koja spada među najistaknutije agencije za odnose s javnošću u europskoj glazbenoj i festivalskoj industriji. S više od 22 godine iskustva njezini klijenti su manifestacije kao što su Amsterdam Dance Event, Eurosonic Noorderslag, Lowlands, Secret Solstice i mnogi drugi. Nikki je dugogodišnja suradnica EXIT festivala, a od ove godine po prvi put preuzet će poziciju međunarodnog PR managera. “Surađujem s Exitom još od 2002. i festival i tim su mi izuzetno važni. Čast mi je da preuzimam ovako važnu poziciju unutar organizacije u godini u kojoj slavimo 20. godišnjicu” izjavila je Nikki McNeill ovom prilikom.

Sanjin Đukić je PR i marketing manager iz Hrvatske, s više od dva desetljeća staža na regionalnoj glazbenoj sceni. Član je Exitovog tima u Hrvatskoj već 15 sezona, obavljao je funkciju direktora umaškog Sea Star festivala, a u susret obilježavanju velike Exitove obljetnice preuzima funkciju PR direktora cjelokupne EXIT organizacije. Uz rad na festivalima iza njega je promocija više od 600 koncerata, među kojima se posebno ističu Foo Fighters, The Prodigy, Iron Maiden, Manu Chao, Sigur Ros, Duran Duran, Slayer i Prophets Of Rage. “Publiku cijelog našeg podneblja, Srbije i svih država regije oduvijek smo smatrali za domaću publiku na Exitu i tako će uvijek biti. Zato je činjenica da je ponosni novi direktor PR-a iz Hrvatske jedan sasvim tipičan exitovski potez, koji pokazuje svu širinu naše organizacije” - izjavio je ovom prilikom Sanjin Đukić.

Proslava 20. godišnjice EXIT festivala održat će se od 8. do 11. srpnja na Petrovaradinskoj tvrđavi uz nastupe brojnih izvođača od kojih su do sada objavjeni David Guetta, DJ Snake, Tyga, Eric Prydz b2b Four Tet, Paul Kalkbrenner, Nina Kraviz, Boris Brejcha, Sheck Wes, Solomun, Sepultura, Metronomy, Honey Dijon i mnogi drugi.