U ZOO vrtu Zagreba: Zabava i interaktivna edukacija za djecu, a tražit će se i zekino blago...

Sedam godina za redom, Portal WISH MAMA HR i WISH HR organiziraju eko i zabavno - edukativno događanje za djecu, u Zoološkom vrtu grada Zagreba, s kojim zajedno ove godine slavimo 100 godina postojanja! Tako će na ovu veliku obljetnicu našeg ZOO Zagreb, 25. i 27. travnja od 14 do 18 sati, biti upriličen interaktivni, zabavni i ponajviše eko program simbolična naziva ZekoEko.

Ova raskošna i zabavna priča za djecu i obitelji, istinski je obogaćena mnogim iznenađenjima za najmlađe i roditelje pa će na Edukativnom trgu zaigrati poučne, interaktivne kazališne predstave, ZekoEko radionice, nastupiti poznati dječji zborovi i plesne skupine i još mnogo sjajnog sadržaja kroz koje će posjetitelje povesti, nitko drugi nego baš veseli i zaigrani ZekoEko.

Naša ovogodišnja posebnost je Zero Waste corner za druženje i zabavu, ali i tematska učionica za Top dječje kvizove te zabavan i nikada viđen – ZekoEko escape room na temu potrage za Zekinim blagom. I to nije sve!

Ovogodišnji ZekoEko donosi nam piknik najljepših košara u bajkovito uređenom prostoru za opuštanje uz mini masaže i osvježavajuće prirodne napitke, kako za djecu tako i za roditelje, jer naš Zeko i na roditelje misli.

A za to vrijeme uz Zekin talent show imamo i posebne goste Cirque du Soleil te Mrkva party kulinarski kutak i Moj eko mini vrt u kojem sadimo cvijeće i eko bilje.

Pa može li bolje, zabavnije i ekološki svjesnije? Jer naš ZekoEko je posebna zagrebačka priča koja u ZOO dovodi i poznate sportaše, olimpijce, paraolimpijce i dječje pisce.

U dva dana na jednom mjestu bit će puno druženja, zabave u edukativnom, interaktivnom i veselom, duhu kroz koje će na provesti i s djecom se družiti veliki i veseli ZekoEko.

