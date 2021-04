Projekt Zajednice nakladnika i knjižara Hrvatske gospodarske komore pod nazivom Knjiga svima i svuda nakon jesenskog izdanja, pokrenuo je i proljetno izdanje koje se ovog puta održava kao dio programa Noći knjige u Godini čitanja 2021.

Svojevrstan je to poklon Noći knjige za njen jubilarni, 10. rođendan te će svi koji cijene ljekovitu moć knjige, ove godine od 23. do 30.4. u sklopu akcije Knjiga svima i svuda moći kupovati knjige s popustima do čak 70% na stara izdanja i do 20% na nova izdanja.

Ova proljetna akcija će tako omogućiti svim ljubiteljima pisane riječi priliku da kupe omiljene naslove po akcijskim cijenama bilo online ili uživo, u više od 100 knjižara diljem Hrvatske koje su se prijavile za sudjelovanje u akciji.

Na online platformi Knjiga svima i svuda moguće je pregledati nakladnike koji su se uključili u aktivnost nudeći popuste kao i izbor izdanja koja su hrvatski nakladnici izdvojili kao svoje favorite. Naravno, to je samo djelić njihove bogate sajamske ponude koja se nudi na njihovim webshovima ili u knjižarama.

Uz nakladnike i istaknuta izdanja, online platforma omogućava i preglednik knjižara koje su se uključile u akciju po gradovima diljem Hrvatske. Dovoljan je samo jedan klik na preglednik knjižara pa uz odabir grada možete saznati koja od knjižara u Vašem gradu nudi popuste, od kada do kada radi te gdje se točno nalazi.

Važnost ovakvih akcija za promociju čitanja i ovaj put prepoznali su i podržali Ministarstvo kulture i medija te Grad Zagreb.

Kupujte sigurno, čitajte s užitkom!