Prvi Food Truck Festival u Hrvatskoj stavio je Jarun u nezaobilaznu destinaciju tijekom ljetnih dana za sve uzraste. Novi koncept do sada neviđen u Hrvatskoj, probudio je veliki interes javnosti koja će ovog ljeta osim u Zagrebu, uživati na morskoj turneji gastro kamiona u Trsatu (Rijeci) i Kostreni.

Klopa, cuga i mjuza na kotačima turneja startat će u Zagrebu, na istoj lokaciji kao i prošle godine, u hladu Jaruna na prostranoj livadi tik uz Aquarius klub od 12. lipnja do 04. srpnja, te će produžiti u Rijeku, u park Trsatske gradine od 17. lipnja do 04. srpnja. U Kostreni u sklopu prvog Kostrena Food Festivala u uvali Žukovo slasna karavana će se zaustaviti od 24. srpnja do 1. kolovoza.

Zagrebačko izdanje Food Truck Festivala ove godine donosi neka nova i stara provjerena gastro osvježenja, tematske zone poput Staropramen PIVKAN ZONE, Hendricks zone za sve ljubitelje gina i pjenušca, Kutjevo VINSKE ZONE, Badel KOKTEL i CENTRALNE zone, Martini Fiero OSVJEŽAVAJUĆE zone, PET CENTAR zone, KIDS zone i MJUZA zone u suradnji sa Red Bull, te SLATKU zonu.

Na METRO Foodie Club trgu u sklopu KLOPA zone svoje slasne street food specijalitete predstavit će kamioni BarbaQ, Munchy, Apululu, Loaded, METRO Foodie Club powered by Mrav-Lobby, Rougemarin powered by Staropramen. Slatku zonu zasladit će Amelie i Nadine fritule. Festivalske srijede bit će rezervirane za CHEF KUHA NA KOTAČIMA, te će tako prvo gostovanje u srijedu 16. lipnja pripasti Mate Jankoviću, dok će u srijedu 23. lipnja gostovati Nastasja Chiara Petrić, te Marko Palfi u srijedu 30. lipnja.

Bogati sadržaj zagrebačkog Food Truck Festivala u svom prvom tjednu kotrljanja donosi za svakoga ponešto:

Prvi festivalski tjedan na MJUZA zoni nastupit će čak četiri funk, jazz i cover benda koji će biti najavljeni u narednim danima na društvenim mrežama Food Truck Festivala.

Ako sve gore navedeno nije najbolja pozivnica da nas posjetite na Jarunu od 12. lipnja, prošećite, dobiciklirajte ili se dovezite i uvjerite uživo.

Food Truck Festival se održava uz podršku prijatelja kotača kao što su Staropramen, METRO, Badel, Jamnica, Kutjevo, Hendricks, Bakina tajna, Kotányi, Pet Centar, Lavazza, Hoću knjigu, Jutarnji list, Yammat, Jukebox i Aquarius.

Sva dnevna i noćna događanja uz koncerte i nastupe DJ-a , te dječje radionice na Zagreb Food Truck Festivalu besplatni su za posjetitelje (osim pub quiza), a radno vrijeme Festivala je:

PONEDJELJAK – PETAK: 16 – 23 sata

SUBOTA I NEDJELJA: 11 – 23 sata

Službene stranice Festivala:

ttps://www.facebook.com/foodtruckfestivalhr/

https://www.instagram.com/foodtruckfestivalhr/