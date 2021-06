U proteklih godinu dana u javnosti se pojavljivalo, obzirom na okolnosti pandemije, puno informacija o našem zdravlju, o liječenju i samoliječenju određenim sastojcima ili pripravcima. Ponekad su se pojavljivali neprovjereni ili po zdravlje vrlo opasni savjeti od strane nestručnih osoba.

Jeste li ikada razmišljali koliko zapravo znate o dodacima prehrani koje ponekad olako uzimate? Koji su to sastojci i proizvodi koji se bez recepta mogu kupiti u ljekarni, a mogu ili bi trebali imati pozitivan utjecaj na vaš organizam ili na specifičan zdravstveni problem?

Provjerite svoje znanje u kvizu, a pojašnjenja odgovora potražite u nastavku članka!

Kviz koji smo vam pripremili možda i nije lagan, ali zato možete nešto korisno naučiti jer vam se u nastavku članka nalaze i pojašnjenja točnih odgovora.

Korist uzimanja dodataka prehrani može biti velika i ponekad je nužna. Zbog poplave nestručnih i lažnih informacija koje se šire mrežama, potrebno je s pažljivo pristupiti svakom navodu ili tvrdnji. I, naravno, konzultacija s liječnikom ili ljekarnikom je više nego preporučljiva.

Sada kad ste provjerili svoje znanje u kvizu, u nastavku vam nudimo pojašnjenje točnih odgovora gdje možete saznati još zanimljivosti vezanih uz dodatke prehrani i njihove aktivne sastojke. Pa krenimo redom:

1. SELEN I VITAMIN D

Selen i vitamin D doprinose normalnoj funkciji imunološkog sustava, a njihov nedostatak vrlo je čest. Deficit vitamina D primijećen je kod osoba koje ne borave puno vani, kod starijih i u podnebljima dalje od ekvatora. Deficit selena je vezan uz nedostatak selena u hrani zbog siromašnog tla, pogotovo u Europi. U ljekarnama možete naći Imunosal kapsule koje uz beta-glukan iz kvasca sadrže čak 11 vitamina, među kojima i vitamin D3, koenzim Q10 te selen, cink i željezo za normalnu funkciju imuniteta.

2. VITAMIN C I CINK

Vitamin C i cink esencijalni su za naš organizam, a EFSA (Europska agencija za sigurnost hrane) dodijelila im je u odnosu na ostale nutrijente najveći broj dokazanih zdravstvenih tvrdnji koje se mogu navoditi na dodacima prehrani. Ipak, cink ima 3 odobrene zdravstvene tvrdnje više od vitamina C, a to samo pokazuje koliko je njegov redoviti unos nužan jer sudjeluje u velikom broju reakcija u organizmu. Svi Imunosal proizvodi, i za djecu i odrasle, sadrže vitamin C i cink, uz brojne druge sastojke za vitalnost cijelog organizma i normalnu funkciju imunološkog sustava.

3. KOENZIM Q10

Koenzim Q10, vitaminima slična tvar za organizam nije esencijalna jer je dijelom možemo proizvesti, a dijelom unosimo. Ipak, primijećeno je da njegova razina u tijelu značajno opada s godinama, i to već iza navršenih 40 godina. Zato ga gotovo nikad nema u dodacima prehrani za djecu! Svi Imunosal proizvodi za odrasle sadrže koenzim Q10, a pojačana doza je naglašena u Imunosal Senior kapsulama koje su namijenjene osobama zrele životne dobi (50+).

Koenzim Q10 je inače sastojak važan za prijenos stanične energije što posebno dolazi do izražaja u mišićnim stanicama. Forticor kapsule za srce sadrže čak 150 mg koenzima Q10, magnezij i vitamine B6 i B1 koji doprinosi normalnoj funkciji srca. Forticor možete kupiti bez recepta u svim ljekarnama.

4. SILIMARIN I KOLIN

Iako se kod spomena silimarina odmah pomisli na proizvode za jetru, kolin kao sastojak ipak nije toliko poznat iako upravo on ima potvrđeno djelovanje za održavanju normalne funkcije jetre. Silimarin 3-aktiv kapsule uz kolin sadrže i tri provjerena biljna ekstrakta. I to ekstrakt sikavice s glavnom djelatnom tvari silimarinom, ekstrakt artičoke i list zelene masline. Provjerena kombinacija za funkciju vaše jetre.

5. ISLANDSKI LIŠAJ

Zanimljiva činjenica: dobio je ime po Islandu, ali raste po cijeloj sjevernoj hemisferi i jedan je od najpoznatijih ljekovitih biljnih ekstrakata. Desetljećima upotrebe je dokazano njegovo djelovanje u smirivanju nadraženog grla, za djecu i odrasle. Islandski lišaj Plus je jedini tekući pripravak za suho i nadraženo grlo koji uz provjereni ekstrakt islandskog lišaja sadrži beta-glukan i vitamin C. Odličnog je okusa, a vole ga i djeca i odrasli.

6. ASTRAGALUS

Riječ je o ekstraktu biljke opnasti kozlinac koji se stoljećima tradicionalno koristi u kineskoj medicini i ima brojna pozitivna djelovanja zbog čega ga nalazimo u proizvodima za otpornost organizma koji se posebno preporučuju u peludnim sezonama. Supravital kapsule su premium multinutrijent koji sadrži astragaus, beta-glukan, astaksantin, koenzim Q10, odabrane biljne ekstrakte te pojačane doze esencijalnih vitamina i minerala. Odličan je izbor za imunitet i otpornost organizma. Uzima se jedna kapsula dnevno. Jesmo li vam rekli da je riječ o hrvatskom proizvodu?

7. BRUSNICA I D-MANOZA

Brusnica, D-manoza i europska zlatnica koja doprinosi normalnoj funkciji mjehura i donjeg dijela mokraćnog sustava su najčešći aktivni sastojci kod proizvoda za probleme s mokraćnim mjehurom. Brusnica kompleks je dio Pharmoval linije dodataka prehrani u kojoj se nalaze Brusnica kompleks u kapsulama, D-manoza brusnica kompleks u vrećicama i Brusnica kompleks kapi. Više o njihovom sastavu i kome su namijenjeni pogledajte ovdje.

8. POBOLJŠANJE TEKA

Djeca su veliki izbirljivci, a ponekad ta izbirljivost ide do granica gdje ne znamo više unose li dovoljno hrane. Biljni ekstrakt korijena maslačka sadrži tvari koji pomažu poboljšanju teka, a siguran je za djecu. A-petit je tekući pripravak iz Pharmovala za poboljšanje teka koji sadrži kombinaciju ekstrakta korijena maslačka, islandskog lišaja i odabranih vitamina i minerala za metabolizam hranjivih tvari. Pogodan je za djecu već od tri godine, ali i za odrasle.

9. CEJLONSKI ILI PRAVI CIMET

Cejlonski cimetovac ili pravi cimet treba razlikovati od kineskog cimeta jer je riječ o visokovrijednom dodatku prehrani. Dibeticin kapsule su hrvatski dodatak prehrani s kombinacijom ekstrakta cejlonskom cimeta, alfa-lipoične kiseline i kroma koji pomaže održavanju normalne razine glukoze u krvi. Dibeticin je odličan izbor kao pomoć kod neujednačene razine šećera, posebno kod predijabetesa. Možete ga naći u svim ljekarnama, bez recepta.

10. PRVI IZBOR ZA IMUNITET

Imunosal kapsule za odrasle i Imunosal tekući dodatak prehrani za djecu najtraženiji su proizvodi za imunitet u hrvatskih ljekarnama u 2020. godini! Razvijeni su i proizvode se u Hrvatskoj i već su desetu godinu na policama naših ljekarni. Prepoznati su od strane farmaceuta, liječnika i kupaca. Oba Imunosal proizvoda odlikuje kombinacija beta-glukana te odabranih vitamina i minerala.

Kviz je omogućio Pharmoval, a sve navedene proizvode iz linije možete kupiti u ljekarnama i specijaliziranim prodavaonicama ili ih možete naručiti na internet trgovini drogerija.hr.