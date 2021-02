Prema najavi, u proljeće se očekuje otvaranje poziva za podnošenje prijava za subvenciju. Planirana sredstva za subvencioniranjem u 2021. godini iznose 50 milijuna kuna.

Pregled dosadašnjih rezultata

Provedba mjera započela je 2017. godine te je omogućila da više od 17 tisuća mladih pojedinaca ili obitelji pronađu svoj dom uz pomoć subvencioniranih kredita. Također, kako se mjera ujedno smatra važnom i u segmentu poticanja demografske obnove, od početka provođenja do danas rođeno je oko 2.700 djece, čime se ujedno ostvarilo pravo tim korisnicima kredita za dodatnim subvencioniranjem od dvije godine po djetetu.

Zadovoljavate li uvjete za prijavu?

Pravo na subvencioniranje stambenog kredita imaju građani s prebivalištem u Republici Hrvatskoj do 45 godina starosti, koji su isto kao i njihovi partneri bez vlasništva nad kućom ili stanom, odnosno s jednom nekretninom u vlasništvu koju prodaju radi kupnje većeg stana ili kuće odnosno gradnje kuće. Kredit će biti subvencioniran u prvih pet godina otplate, no rok se produžuje za dvije dodatne godine za svako dijete rođeno za vrijeme trajanja subvencije. Također, u slučaju da je podnositelj zahtjeva ili član njegova obiteljskog kućanstva utvrđenog invaliditeta većeg od 50 posto tjelesnog oštećenja dodatno se produžuje rok subvencioniranja kredita za dvije godine. Visina subvencije ovisi o indeksu razvijenosti mjesta na kojem se nekretnina kupuje ili gradi i kreće se od 30 do 51 posto.

Subvencioniranje kredita odobravat će se za kupnju stana ili kuće, odnosno gradnju kuće do najviše 1.500 eura po kvadratnom metru, odnosno do iznosa od 100.000 eura u kunskoj protuvrijednosti, a OTP banka d.d. će ponovo ponuditi konkurentne uvjete za ugovaranje ovih kredita.

Par jednostavnih koraka za pripremu bez stresa

Ako ste mlađi od 45 godina, zadovoljavate uvjete za prijavu te želite riješiti svoje stambeno pitanje uz pomoć državnih subvencija, pravo je vrijeme da se pripremite za predaju svoje prijave bez stresa. Prvi korak koji će vas dovesti bliže do vašeg novog doma je procjena kreditne sposobnosti. Sve informacije o uvjetima stambenih kredita uz subvenciju APN-a možete dobiti telefonom ili na Vašu e-mail adresu, a naši stručnjaci u poslovnicama OTP banke d.d. mogu vam konkretnije pomoći u procjeni kreditne sposobnosti.

Nakon što ste se upoznali s uvjetima kreditiranja i dobili zeleno svjetlo za kreditnu sposobnost vrijeme da je pronađete vaš dom iz snova i provjerite zadovoljava li nekretnina koju želite sve uvjete za dobivanje kredita. Zadovoljava? Super. Spremni ste za završni korak prikupljanja dokumentacije. Informirajte se na vrijeme o svim potrebnim dokumentima kako biste bili sigurni da će vaš zahtjev biti potpun i uštedjeti vam nepotrebno vrijeme na dopunjavanje dokumentacije. Dokumente zatim dostavljate odabranoj banci koja ih, sa Zahtjevom za subvencioniranje kredita, predaje u APN u razdoblju propisanom Oglasom o početku subvencioniranja stambenih kredita. I to je to, sad samo trebate pričekati na odobrenje i krenuti u vašu novu avanturu oblikovanja nekretnine u vaš dom.

Obratite se OTP banci d.d.već danas kako biste na vrijeme dobili sve potrebne informacije o sudjelovanju u ovom programu.