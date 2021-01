Kad pomislimo na tajnu dobrog izgleda i u sedmom desetljeću, prvo ime kojeg je sjetimo je naš poznati pjevač Vlado Kalember. Vlado i danas izgleda zdravo, aktivno, privlačno i sigurno možemo reći kako izgleda puno mlađe i atraktivnije nego neki njegovi vršnjaci. Tijekom svoje duge karijere, koja je zahtijevala velike fizičke napore, uspio je sačuvati pokretljivost i vitalnost zglobova zahvaljujući zdravoj prehrani i sportu, a zadnjih nekoliko godina koristi djelotvoran dodatak prehrani i u odličnoj je formi.

Zašto dodatak prehrani?

Dr. Kocić, poznati hrvatski liječnik specijalist internist u mirovini u svom dugogodišnjem radu susreo se s mnogim različitim zdravstvenim problemima, osobito pacijentima koji boluju od reumatizma, koji imaju problem sa zglobovima, čestim upalama, svakodnevnim bolovima, poteškoćama s kretanjem… Kod ljudi starijih od 60 godina, nažalost, 1 od 3 osobe imaju probleme sa zglobovima. Što ste stariji, zglobovi su sve oštećeniji i svakodnevno možete trpjeti posljedice propadanja hrskavice: bol, ukočenost, upale, poteškoće s kretanjem ...

Kosti zglobova sučeljavaju se s hrskavicom, obložene su čahurom i povezane ligamentima, a u zglobu je tekućina iz koje se hrskavica hrani. Ono što drži zglobove su mišići koji imaju važnu ulogu jer dobri i jaki mišići čuvaju zglobove.

Kako održati zdravu hrskavicu?

Zglobovi i hrskavice s godinama trebaju dodatke prehrani kako bi mogli normalno funkcionirati, a zasigurno u tome pomažu prirodni sastojci iz hrskavice morskog psa. To je kondroitin sulfat, Magnan, vitamin E, C i cink koji na prirodan način štite i obnavljaju hrskavicu i zglobove. Pri tome se obnavljaju diskovi i u vrlo kratkom vremenu dolazi do ukupnog poboljšanja mišićno-koštanog sustava. Dodatno, kondroitin poboljšava fleksibilnost zglobova i doprinosi njihovoj hidrataciji.

Naša preporuka su Hai Mobilan Intense kapsule

Bio Clinica je kuća vašeg zdravlja – predlažemo vam da je još bolje upoznate i u njoj se dobro osjećate. U tome vam pomažu prirodnim proizvodima po švicarskoj formuli za rješenje zdravstvenih tegoba. Posebnu pažnju posvećuju vašem zdravlju.

Hai Mobilan Intense kapsule na bazi ekstrakta iz hrskavice morskog psa su prirodna alternativa injekcijama i operativnim zahvatima. Hrskavica morskog psa sadrži kondroitin koji je prirodni sastojak koje koriste mnogi pacijenti s artritisom. Kapsule također sadrže mangan, cink i vitamine E i C. Hai Mobilan Intense kapsule smanjuju upale, osiguravaju viskozitet i podmazuju zglobne ovojnice

Ovaj proizvod proizveden je prema najvišim standardima i kontinuirano je dostupan za isporuku. Razvijen je u suvremenim istraživačkim laboratorijima i podvrgnut opsežnom testiranju te su u skladu sa svim relevantnim propisima Švicarske i Europske unije. Njegova učinkovitost u ublažavanju problema sa zglobovima je neusporediva kao i rezultati uočeni kod osoba koje su izabrale Hai Mobilan Intense.

Djelovanje koje pokazuje rezultate

U svojoj dugogodišnjoj praksi doktor je svoje pacijente, koji imaju problem za bolovima u zglobovima, liječio kombinirano, fizikalnom terapijom i nekim od medikamenata. Jedan od prirodnih proizvoda, samostalno ili u kombinaciji s drugim medikamentima, koje i danas preporučuje su Hai Mobilan Intense kapsule.

Primjenom ovog proizvoda možete olakšati tegobe i popraviti kakvoću života.

Odlučite li se za ovaj preporučeni proizvod nazovite stručne savjetnice u korisničkoj podršci na broj 035 210 888 koje će vam pružiti najbolji savjet I pomoći u kupovini!

https://bioclinica.hr/katalog/proizvod/104054/hai-mobilan-chondroitin-intense-kapsule/

Vesna Gotić - "Otkazala sam operaciju koljena. Nisam mogla hodati bez štapa kao oslonca jer me lijevo koljeno strašno boljelo. A onda sam probala Hai Mobilan Intense. Nakon 30 dana tretmana hodala sam gotovo normalno. Moći se normalno kretati bez podvrgavanja operaciji je više nego što sam se ikada nadala. Hvala Bio Clinici."