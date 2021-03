Prema istraživanjima svaka četvrta odrasla osoba u opasnosti je od moždanog udara, a gotovo 90% udara može se spriječiti pravodobnim utjecajem na određene faktore rizika, poput hipertenzije i loše prehrane. Upravo njihovom prevencijom pridonosimo globalnom cilju smanjenja kardiovaskularnih bolesti, dijabetesa, raka te drugih značajnijih uzroka smrti i patnje širom svijeta. Premda su prethodna istraživanja o moždanom udaru bila fokusirana primarno na muški spol, važno je napomenuti da su danas žene nakon fertilne dobi izložene jednakom riziku kao muškarci.

Kako nastaje moždani udar?

Može se dogoditi bilo kome, nastaje naglo, ne birajući mjesto, vrijeme, a ni dob. Karakterizira ga poremećaj cirkulacije koji dovodi do slabe opskrbljenosti mozga hranjivim tvarima i kisikom. Nedostatak navedenih faktora dovodi do oštećenja i odumiranja živčanih stanica koje opskrbljuje oštećena krvna žila, što onda vodi do oštećenja funkcija kojima ti dijelovi mozga upravljaju. Moždani udar može biti ishemijski, uzrokovan ugruškom koji začepi arteriju, ili hemoragijski, koji karakterizira puknuće krvne žile i prodiranje krvi u okolno tkivo. Većinom su to ishemijski udari, koji za posljedicu imaju trombozu ili emboliju.

Brzo reagirajte

Najčešći simptomi moždanog udara su iznenadna slabost, utrnulost jedne strane tijela, smetnje pri razumijevanju i govoru. Također, može se manifestirati smetnjama koordinacije, vida i ravnoteže. Nakon navedenih stanja često slijede trajni neurološki deficit i invaliditet. Brzom primjernom testa FAST možete sa sigurnošću potvrditi da je riječ o moždanom udaru te u skladu s tim pravodobno reagirati i spasiti nekome život.

U hrvatskom jeziku taj test nazivaju GROM (Govor, Ruka, Oduzetost lica, Minute). Navedeni test provodi se postavljanjem četiri sljedeća pitanja: Ima li osoba asimetriju lica, slabost ruke, smetnje govora i koliko je vremena prošlo od početka simptoma? Ako je odgovor na prva tri pitanja "da", potvrdit ćete da je zaista riječ o moždanom udaru. Zapamtite da je svaka sekunda bitna i da brzo morate reagirati te pozvati hitnu pomoć.

Važno je mjeriti krvni tlak

Prema statistici, godišnje od posljedica moždanog udara umre 5,5 milijuna ljudi. Povišen krvni tlak (ili hipertenzija), kao jedan od glavnih uzroka ove opake bolesti, specifičan je po tome što godinama ne mora pokazivati nikakve simptome sve dok ne razvije oštećenja ciljnih organa, poput srca i bubrega. Više od 50% oboljelih od hipertenzije ne zna da ima povišen tlak, a polovica onih koji znaju ništa ne poduzima. Zato je bitno promicati svijest o važnosti mjerenja krvnog tlaka kako biste na vrijeme postavili dijagnozu i pratili terapije liječnika.

