Vrijedni savjeti stručnjaka: kako roditelji mogu s tinejdžerima razgovarati o alkoholu?

O adolescenciji i problemima koji se vežu uz nju intenzivno razmišlja većina roditelja tinejdžera. Bruno Šimleša nije nikakva iznimka.

- Jedno od pitanja o kojem razgovaramo jest i alkohol. Kći mi ima 13 godina i naravno da još nikad nije pila alkohol, ali neki njezini vršnjaci znali su ga konzumirati, a čuli su i priče o starijoj braći i sestrama. Zato ne izbjegavamo temu, ne pravimo se da ne postoji, ne radimo bauk od nje, ali je povremeno adresiramo - kaže naš poznati sociolog.

- Kad vidi nekog pod gasom, objasnimo o čemu je riječ i kako se nositi s tim. I mene je vidjela kad sam slavio rođendan. Vidjela je da nisam sjeo za volan ili radio gluposti, a da se jezik petljao, bome se petljao... I o tome smo razgovarali - dodaje.

Šimleša, naime, smatra kako je razgovor ključ uspjeha u odgoju djece i kako je nužno razgovarati o svim potencijalno „škakljivim“ temama.

Što kad se ipak prijeđe mjera?

No, što učiniti ako do toga dođe? Kako pravilno reagirati kad vaše maloljetno dijete dođe doma pod utjecajem alkohola? Treba li ga kazniti? Kako razgovarati o tom problemu i spriječiti njegovo ponavljanje? Odgovore na ova pitanja potražili smo kod magistrice socijalne pedagogije Sonje Jarebice iz neprofitne udruge Ti si OK, koja ima više od 35 godina iskustva u radu s djecom i mladima s problemima u ponašanju.

Ovom prilikom donosimo nekoliko njezinih odgojnih savjeta koje je s nama podijelila u kampanji "Uključi savjest - ponekad djeci treba reći ne". Ovu društveno odgovornu kampanju već sedmu godinu zaredom provodi provodi Hrvatska gospodarska komora i njena Grupacija proizvođača piva s partnerima, a sve s ciljem sprečavanja maloljetničke konzumacije alkohola.

Povjerenje između djece i roditelja

I ova je stručnjakinja, baš poput Šimleše, uvjerena kako je povjerenje na relaciji roditelj-dijete u odgoju ključno te ističe da ono pozitivno utječe na izgradnju djetetova samopouzdanja.

- Povjerenje ima posebno značenje u međuljudskim odnosima. Roditelj je zapravo prva osoba koja ima priliku da mu se dijete povjeri i podijeli s njim svoje važne trenutke. Od njega uči kako steći povjerenje, kako ga opravdati i kako se nositi s odgovornošću. Ako se povjerenje ne ostvari, dijete sakuplja sve neugodne osjećaje, misli da ga drugi ne razumiju, ne vole, ne poštuju i pati. Na taj način razvija lošu sliku o sebi i svojim sposobnostima - upozorava naša sugovornica.

Foto: Shutterstock

Razgovor čak i kad je povjerenje izigrano

Važno je razgovarati i onda kada povjerenje bude izigrano. Jarebica ističe da i u takvim trenucima roditelji ne bi trebali olako reći nešto poput: "Više nemam povjerenja u tebe" ili "Sve imaš, a ne poštuješ to" jer je to kontraproduktivno.

- Osjećaj krivnje rijetko kod djeteta potakne pozitivnu promjenu. Poučeno stalnim okrivljavanjima i optužbama, dijete često odustaje od želje da ponovno stekne povjerenje. Roditelj mora znati da je važno imati povjerenje u dijete i da u situacijama u kojima dijete kod njega izgubi povjerenje, treba s njim o tome razgovarati. Razgovor je važan da mu se objasni zbog kojeg ponašanja je zabrinut, da mu se jasno ukaže na željena ponašanja i načine ponovnog stjecanja povjerenja – pojašnjava Sonja.

- U tim je situacijama potrebno poslati jasnu poruku djetetu s čim se slažete, a s čim ne te reći da mu vjerujete da će ispraviti svoje ponašanje, da mu se pruža prilika da povrati izgubljeno povjerenje i da će mu se u tome pomagati. Iskrena i topla komunikacija dijete vodi ispravnim putem odrastanja te prepoznavanju onoga što dobro radi, ali mu i pomaže promijeniti ono što nije dobro – zaključuje Jarebica.

Foto: Shutterstock

Uključi savjest - ponekad djeci treba reći ne

Naša sugovornica sve svoje savjete za roditelje temelji na višegodišnjem iskustvu, a u želji da im pomogne u ispravnom odgojnom postupanju, sakupila je sve što zna na jednome mjestu, u Vodiču za roditelje.

Vodič je nastao u sklopu kampanje „Uključi savjest“ i potpuno je prilagođen roditeljima adolescenata. Pridonosi komunikaciji s djecom, otkriva zašto alkohol nije dobar za maloljetnike te pruža informacije o tome kako odgojno postupati, kad i kako argumentirano razgovarati s djecom, uzimajući pritom u obzir sve specifičnosti adolescencije, te kad i gdje zatražiti stručnu pomoć.

Cilj kampanje je spriječiti prodaju i konzumaciju alkohola maloljetnicima i zato se Grupacija proizvođača piva obraća trgovcima i ugostiteljima te se zalaže za dosljednu primjenu zakona na tom području. Trgovci su, ujedno, i dugogodišnji partneri u kampanji, a ove ju je godine podržalo pet trgovačkih lanaca - Konzum, Kaufland, SPAR, METRO i Studenac, u čijim će trgovinama diljem Hrvatske biti izložene promotivne poruke i edukativni plakati s upečatljivim sloganom "Uključi savjest – ponekad djeci treba reći ne" tijekom cijelog listopada.