Zaboravili ste popiti lijek? Isprobali smo super aplikaciju koja vas podsjeća na to

Redovito uzimanje lijekova osigurava učinkovitost terapije i smanjuje rizik od nuspojava. Većina ljudi to zna, no ipak se događa da ponekad preskoče terapiju ili da lijek ne uzimaju prema uputama liječnika i farmaceuta. A vjerovali ili ne, najčešći uzrok toga je – zaboravljanje. No zahvaljujući tehnologiji i medicini, danas je dostupan velik broj mobilnih aplikacija koje ljudima nastoje pomoći i uravnotežiti zdravstvene navike.

Umjesto da riskirate preskakanje redovite primjene lijeka, isprobajte aplikaciju TakeCare, koja će vas na to bez greške i pravodobno podsjetiti.

Kako nam tehnologija može pomoći?

Zbog današnjeg užurbanog načina života i kroničnog nedostatka vremena većina ljudi zaboravlja koliko je važno brinuti se o sebi. Briga o vlastitom psihičkom i fizičkom zdravlju, nažalost, postaje prioritet tek onda kad je zdravlje narušeno. Upravo aplikacija TakeCare može biti prvi korak prema brizi za zdravlje budući da nudi relevantne i provjerene informacije o određenoj bolesti i simptomima te bilježi specifične parametre poput tlaka, težine, razine boli...

Osobama s kroničnim bolestima, kao što su, primjerice, dijabetičari, aplikacija TakeCare može biti itekako korisna i od pomoći jer prati stalnu razinu šećera u krvi i održava je na optimalnoj razini. Osim toga, pomaže bilježiti dnevnu aktivnost, pruža razne savjete i podsjeća kad i koje lijekove treba uzeti.

Testirali smo aplikaciju TakeCare

Aplikaciju možete aktivirati na dva jednostavna načina – besplatnim preuzimanjem unutar App Storea i Google Playa, kao i skeniranjem QR koda na promotivnom letku. Ulaskom u aplikaciju vaš partner u liječenju vama je na usluzi, a nakon što kreirate profil, sve korisne informacije o bolesti i liječenju bit će vam momentalno dostupne. Bojazan poput uzimate li lijekove redovito, na pravilan način ili kako lijekovi djeluju postat će stvar prošlosti.

Aplikacija također može biti vrlo vrijedan i koristan alat liječnicima u svakodnevnom radu jer u stopu prati pacijenta i njegovo zdravstveno stanje. Podaci se mogu jednostavno preuzeti i poslati liječniku, što omogućava medicinskom osoblju da kontrolira svoje pacijente i planira liječenje.

A ako vodite brigu o starijim roditeljima ili djetetu, kreirajte više profila jer tako možete uvijek biti u toku, brinuti se o svojim najmilijima i pratiti ih u njihovu liječenju. Aplikacija prikuplja sve informacije na jednome mjestu, pa je briga za sve o kojima njegovatelj skrbi znatno olakšana.

Aplikacija TakeCare vrlo je jednostavna za korištenje, a detaljne informacije o preuzimanju i registraciji pogledajte i u galeriji.

Pridržavati se rutine uzimanja lijekova znači uzimati terapiju onako kako ju je propisao liječnik ili ljekarnik. Propisani lijek u određenoj dozi treba uzeti u pravo vrijeme, na pravilan način i onoliko puta na dan ili na tjedan koliko je to odredio liječnik. U protivnom riskiramo da se zbog neučinkovitog liječenja bolest produlji ili zdravstveno stanje dodatno naruši.