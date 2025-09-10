Obavijesti

Zagreb bruji: Istopite 1.300 kalorija u 30 minuta - Fitness revolucija

Novi studio u Zagrebu tvrdi da možete izgubiti do 1.300 kalorija za pola sata bez trčanja i bez bolova. Jedni oduševljeni, drugi skeptični. Je li ovo budućnost fitnesa ili samo prolazni hit?

Možete li stvarno izgubiti više od tisuću kalorija u samo pola sata, i to bez da potrčite niti jedan metar? Upravo to obećava nova fitnes metoda koja je nedavno stigla u Zagreb i odmah izazvala lavinu komentara. 

Zvuči kao clickbait, ali brojke koje donosi InfraShape tehnologija mnogima su postale nova realnost. Umjesto mukotrpnih treninga na traci ili u teretani, ovdje se sve vrti oko inovativnih sprava koje kombiniraju infracrveno grijanje, vakuum masažu, terapiju bojama i kolagenske lampe. Rezultat? Intenzivan kalorijski učinak, ali bez iscrpljenosti i bolova koje većina ljudi povezuje s kardio treningom. 

Sprave nove generacije 

U zagrebačkom InfraShape Beauty Studiju nalaze se uređaji koji već neko vrijeme haraju europskim metropolama: InfraShape Horizontal, Body Shape, Roll Shape i Cryo Sauna. Svaki je dizajniran tako da trening pretvori u kombinaciju vježbanja i tretmana ljepote. 

InfraShape Horizontal, primjerice, omogućuje vježbanje u ležećem položaju dok istovremeno infracrveno grijanje i vakuum masaža pojačavaju sagorijevanje kalorija. Body Shape pak kombinira bicikliranje s tretmanima protiv celulita, a Roll Shape koristi masažu pomoću valjaka kako bi se potaknula cirkulacija i detoksikacija. Za kraj, Cryo Sauna hladi tijelo na ekstremno niskim temperaturama, što ubrzava metabolizam i oporavak. 

“Zašto bih trčala sat vremena?” 

Da bi cijela priča dobila dodatnu težinu, poslušali smo i prve korisnike. 

“Zašto bih trčala sat vremena kad mogu leći i izgubiti više kalorija?!” - poručila je jedna od klijentica nakon probnog tretmana. 

I doista, mnogi se pitaju je li ovdje riječ o pametnijem pristupu vježbanju ili samo marketinškom triku. 

Struka je podijeljena 

Tradicionalni treneri često vrte glavom i tvrde da nema prečica kada je riječ o kondiciji i zdravlju. Po njima, ništa ne može zamijeniti znoj, mišićni napor i dugoročni rad na tijelu. 

S druge strane, sve je više fizioterapeuta i wellness stručnjaka koji potvrđuju da ovakvi tretmani imaju fiziološke benefite. Prema njima, infracrveno grijanje i vakuum masaža potiču cirkulaciju, ubrzavaju metabolizam i pomažu u eliminaciji toksina. Kada se koriste kao dio šireg plana, pravilne prehrane, redovitog kretanja i brige o zdravlju, mogu dati odlične rezultate. 

Rasprava koja ne prestaje 

Je li ovo budućnost fitnesa ili samo prolazni trend? Na društvenim mrežama vode se žustre rasprave. Jedni oduševljeno dijele svoje rezultate i tvrde da je riječ o revoluciji, dok drugi kažu da je to “još jedna prečica za lijene”. 

No, jedno je sigurno - Zagreb bruji o InfraShape studiju, a termini se popunjavaju brzinom kakvu rijetko viđamo u svijetu fitnes noviteta. 

Vi odlučujete 

Kao i kod svake nove metode, najbolje je probati pa odlučiti sami. Zato u InfraShape Beauty Studiju nude i besplatnu probu, upravo kako bi svatko na vlastitoj koži osjetio radi li se o revolucionarnoj tehnologiji ili prolaznom trendu. 

Ako ništa drugo, jedno je neosporno, a to je da priča o topljenju 1.300 kalorija u 30 minuta sigurno neće proći nezapaženo. 

Što vi mislite? Je li ovo budućnost fitnesa ili samo pametan marketinški trik? 

