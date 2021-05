Vjenčani prsten simbol je ljubavi, privrženosti, znak je poštovanja i razumijevanja. Neizostavan je dio svake velike ljubavi i vjenčanja te mu se u svim religijama pridaje velika važnost, pa tako kršćanima vjenčano prstenje ima ulogu zaštite braka supružnika.

Zapravo, ono simbolizira vjernost, odanost te ljubav, odnosno znak je da su mladenci pronašli jedno drugo.



Za svadbeno prstenje karakteristično je to da se ono nosi na prstenjaku, u većini kultura, pa tako i u zapadnoj. No zašto se ono nosi baš na prstenjaku? Jedna kineska legenda kaže kako se smatra da palci predstavljaju roditelje, kažiprsti braću i sestre, srednji prst tebe, prstenjak tvog partnera, a mali prsti djecu. Kad se sklope ruke dlanom o dlan te se srednjaci sjedine i saviju, dobijemo sljedeće: palčevi, koji predstavljaju roditelje, razdvajaju se jer roditelji ne bi trebali živjeti s vama vječno. Kažiprsti se isto odvajaju jer i braća i sestre odlaze. Mali prsti također se razdvajaju jer djeca odrastaju i odlaze. No četvrti prst ne može se razdvojiti. Razlog je taj što je par sudbinski vezan do zadnjeg dana života i zato se vjenčani prsten nosi baš na tom prstu.

Vjenčani prsten nije običan komad nakita jer taj nas prsten veže za cijeli život i njime se zaklinjemo na vječnu ljubav. No kakav prsten odabrati? Prije svega uvijek treba imati na umu da ne postoji savršen prsten, no postoji prsten koji će savršeno pristajati vašoj ruci te će se dizajnom uklopiti u vaš stil.

- Vjenčani prsten možete ukrasiti dragim kamenjem, bilo da je riječ o briljantima, safirima, rubinima, smaragdima; poludragim kamenjem, kao što su akvamarin, ametist, topaz, turmalin, ili kamenjem organskog podrijetla - koralj, biseri itd. Najpopularnije je svakako vjenčano prstenje s dragim kamenjem, odnosno s dijamantima - objašnjavaju nam u Prahir Fine Jewellery storeu.

Pri odabiru vjenčanog prstenja vodite se time da ćete ga nositi cijeli život, svakog dana, u različito vrijeme, pa je važno da odaberete pravu mjeru, odnosno da prstenje bude u skladu s vašim životnim stilom.

Svoje prstenje možete uljepšati i personalizirati različitim vrstama laserskih gravura, bilo da je riječ o imenima, datumu vjenčanja, stihovima ili malo zahtjevnijim gravurama, kao što su linije života, otisci prstiju ili simboli koji samo vama znače nešto posebno. No to sve ovisi o ukusima.