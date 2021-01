Budući da vam poslodavac svaki mjesec uplaćuje 5% bruto plaće u obvezni mirovinski fond tijekom radnog vijeka na osobnom računu prikupi se popriličan novac koji je samo vaša, nasljedna imovina. Uplate u drugi stup obvezne su za sve zaposlene pa obvezni mirovinski doprinos moraju uplaćivati i obrtnici, poljoprivrednici te sva slobodna zanimanja.

Svi u bilo kojem trenutku mogu provjeriti stanje svoje mirovinske štednje. To možete učiniti pozivom na besplatni telefon fonda, putem mobilne aplikacije koju imaju pojedini fondovi, putem internetske stranice fonda te SMS porukom koju na zahtjev šalje odabrani fond. Dio je to korisnih informacija koje daje Gospodin Fin, prvi virtualni financijski pomoćnik mirovinskih fondova.

Andrijana Mušura Gabor, osnivačica laboratorija za bihevioralnu i eksperimentalnu ekonomiju na ZŠEM-u, koja je među prvima u Hrvatskoj doktorirala u području ekonomske psihologije, savjetuje da bez obzira što je obvezna mirovinska štednja automatska, o njoj trebamo voditi računa.

'Automatizam obvezne mirovinske štednje je važan jer nam omogućava bezbrižno ulaganje u vlastitu mirovinu. Olakšava nam i na način da nas, sukladno dobi, svrstava u jednu od tri kategorije mirovinskih fondova. No, iznos naše mirovine može ovisiti upravo o našoj brizi o tome kakve prinose ostvaruje naš mirovinski fond te uplaćuje li naš poslodavac mirovinske doprinose redovno i točno. Kako bi već tijekom radnog vijeka brinuli o svojoj mirovini, obavezno provjerite stanje na svom računu u obveznom mirovinskom fondu. Pojedinci koji sami biraju svoj fond i prate stanje na mirovinskom računu dobivaju osjećaj kontrole koji se pokazao važan u održavanju životnog optimizma. I zato – ako se želite osjećati bolje uzmite stvar u svoje ruke kad god je to moguće. Svakako provjerite i svoj mirovinski račun. No, nemojte pretjerivati! Prinose treba gledati na dulji rok', ističe Andrijana Mušura Gabor.

Sve ove, ali i ostale korisne informacije o drugom i trećem mirovinskom stupu te kako napraviti dobar plan za mirovinu pratite na digitalnoj platformi umfo.hr. Udruga društava za upravljanje mirovinskim fondovima i mirovinskih osiguravajućih društava predstavlja vam interaktivni, omnichannel serijal Think Fin: Financije za svakoga. Dio je to projekta jačanja financijske pismenosti koji provodi UMFO. Donosimo analize vodećih hrvatskih ekonomista, financijskih i bihevioralnih stručnjaka koji će vam približiti trendove i ponuditi relevantna objašnjenja za planiranje boljih umirovljeničkih dana, a uz prvog hrvatskog virtualnog financijskog pomoćnika Gospodina Fina na Viberu možete dobiti i dodatne, personalizirane informacije!

Prilog je napravljen u skladu s najvišim profesionalnim standardima u suradnji s Udrugom društava za upravljanje mirovinskim fondovima i mirovinskih osiguravajućih društava.