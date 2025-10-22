RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvi dio sezone domaćeg prvenstva završava vikend prije Božića, a drugi dio zadnjeg vikenda u svibnju. Dinamo se natječe u Europskoj, Rijeka u Konferencijskoj ligi
Raspored i ljestvica HNL-a, kad i s kim Dinamo i Rijeka igraju u Europi? Sve na jednom mjestu
3. kolo Lige prvaka (21.-22. listopada)
2. kolo Konferencijske lige (23. listopada)
- Rijeka - Sparta Prag (18.45)
3. kolo Europske lige (23. listopada)
- Malmö - Dinamo (21 sat)
11. kolo HNL-a (24.-27. listopada)
- Gorica - Hajduk (24. listopada, 18 sati)
- Lokomotiva - Istra 1961 (25. listopada, 15.45)
- Varaždin - Slaven Belupo (25. listopada, 18 sati)
- Rijeka - Osijek (26. listopada, 16 sati)
- Vukovar 1991 - Dinamo (27. listopada, 18 sati)
osmina finala Kupa (29. listopada)
- Rudeš - Gorica (13 sati)
- BSK Bijelo Brdo - Slaven Belupo (14 sati)
- Cibalia - Hajduk (15.30)
- Lokomotiva - Varteks (17 sati)
- Varaždin - Osijek (18 sati)
12. kolo HNL-a (1.-3. studenoga)
- Dinamo - Rijeka (1. studenoga, 16 sati)
- Istra 1961 - Vukovar 1991 (1. studenoga, 18.45)
- Slaven Belupo - Hajduk (2. studenoga, 16 sati)
- Osijek - Varaždin (2. studenoga, 18.15)
- Gorica - Lokomotiva (3. studenoga, 18 sati)
osmina finala Kupa (4. studenoga)
- Kurilovec - Istra 1961 (14 sati)
4. kolo Lige prvaka (4.-5. studenoga)
4. kolo Europske lige (6. studenoga)
- Dinamo - Celta Vigo (18.45)
3. kolo Konferencijske lige (6. studenoga)
- Lincoln Red Imps - Rijeka (21 sat)
13. kolo HNL-a (7.-9. studenoga)
- Gorica - Vukovar 1991 (7. studenoga, 18 sati)
- Lokomotiva - Slaven Belupo (8. studenoga, 15 sati)
- Hajduk - Osijek (8. studenoga, 17.45)
- Istra 1961 - Dinamo (9. studenoga, 16 sati)
- Varaždin - Rijeka (9. studenoga, 18.15)
reprezentativna stanka
osmina finala Kupa (18. studenoga)
- Karlovac 1919 - Dinamo (16.30)
14. kolo HNL-a (21.-23. studenoga)
- Slaven Belupo - Vukovar 1991 (21. studenoga, 18 sati)
- Dinamo - Varaždin (22. studenoga, 15 sati)
- Rijeka - Hajduk (22. studenoga, 18 sati)
- Osijek - Lokomotiva (23. studenoga, 16 sati)
- Gorica - Istra 1961 (23. studenoga, 18.15)
5. kolo Lige prvaka (25.-26. studenoga)
5. kolo Europske lige (27. studenoga)
- Lille - Dinamo (18.45)
4. kolo Konferencijske lige (27. studenoga)
- Rijeka - AEK Larnaca (21 sat)
15. kolo HNL-a (28.-30. studenoga)
- Istra 1961 - Slaven Belupo
- Vukovar 1991 - Osijek
- Hajduk - Varaždin
- Lokomotiva - Rijeka (30. studenoga)
- Gorica - Dinamo (30. studenoga)
osmina finala Kupa (3. prosinca)
- Mladost Ždralovi - Rijeka (13 sati)
16. kolo HNL-a (5.-7. prosinca)
- Dinamo - Hajduk
- Varaždin - Lokomotiva
- Osijek - Istra 1961
- Slaven Belupo - Gorica
- Rijeka - Vukovar 1991
6. kolo Lige prvaka (9.-10. prosinca)
6. kolo Europske lige (11. prosinca)
- Dinamo - Betis (18.45)
5. kolo Konferencijske lige (11. prosinca)
- Rijeka - Celje (21 sat)
17. kolo HNL-a (12.-14. prosinca)
- Slaven Belupo - Dinamo
- Osijek - Gorica
- Istra 1961 - Rijeka
- Vukovar 1991 - Varaždin
- Lokomotiva - Hajduk
6. kolo Konferencijske lige (18. prosinca)
- Šahtar - Rijeka (21 sat - Krakov)
18. kolo HNL-a (19.-21. prosinca)
- Dinamo - Lokomotiva
- Hajduk - Vukovar 1991
- Varaždin - Istra 1961
- Rijeka - Gorica
- Osijek - Slaven Belupo
božićno-novogodišnja stanka
7. kolo Lige prvaka (20.-21. siječnja)
7. kolo Europske lige (22. siječnja)
- Dinamo - FCSB (21 sat)
19. kolo HNL-a (23.-25. siječnja)
- Osijek - Dinamo
- Rijeka - Slaven Belupo
- Varaždin - Gorica
- Hajduk - Istra 1961
- Lokomotiva - Vukovar 1991
ždrijeb 1/16 finala Konferencijske lige (16. siječnja)
8. kolo Lige prvaka (28. siječnja)
8. kolo Europske lige (29. siječnja)
- Midtjylland - Dinamo (21 sat)
ždrijeb 1/16 finala Lige prvaka (30. siječnja)
ždrijeb 1/16 finala Europske lige (30. siječnja)
20. kolo HNL-a (30. siječnja - 1. veljače)
- Dinamo - Vukovar 1991
- Istra 1961 - Lokomotiva
- Gorica - Hajduk
- Slaven Belupo - Varaždin
- Osijek - Rijeka
21. kolo HNL-a (6.-8. veljače)
- Rijeka - Dinamo
- Varaždin - Osijek
- Hajduk - Slaven Belupo
- Lokomotiva - Gorica
- Vukovar 1991 - Istra 1961
22. kolo HNL-a (13.-15. veljače)
- Dinamo - Istra 1961
- Gorica - Vukovar 1991
- Slaven Belupo - Lokomotiva
- Osijek - Hajduk
- Rijeka - Varaždin
1/16 finala Lige prvaka, 1. utakmice (17./18. veljače)
1/16 finala Europske lige, 1. utakmice (19. veljače)
1/16 finala Konferencijske lige, 1. utakmice (19. veljače)
23. kolo HNL-a (20.-22. veljače)
- Varaždin - Dinamo
- Hajduk - Rijeka
- Lokomotiva - Osijek
- Vukovar 1991 - Slaven Belupo
- Istra 1961 - Gorica
četvrtfinale Kupa (24./25. veljače)
1/16 finala Lige prvaka, uzvrati (24./25. veljače)
1/16 finala Europske lige, uzvrati (26. veljače)
1/16 finala Konferencijske lige, uzvrati (26. veljače)
ždrijeb završnice Lige prvaka (27. veljače)
ždrijeb završnice Europske lige (27. veljače)
ždrijeb završnice Konferencijske lige (27. veljače)
24. kolo HNL-a (27. veljače - 1. ožujka)
- Dinamo - Gorica
- Varaždin - Hajduk
- Rijeka - Lokomotiva
- Osijek - Vukovar 1991
- Slaven Belupo - Istra 1961
25. kolo HNL-a (6.-8. ožujka)
- Hajduk - Dinamo
- Lokomotiva - Varaždin
- Vukovar 1991 - Rijeka
- Istra 1961 - Osijek
- Gorica - Slaven Belupo
osmina finala Lige prvaka, 1. utakmice (10./11. ožujka)
osmina finala Europske lige, 1. utakmice (12. ožujka)
osmina finala Konferencijske lige, 1. utakmice (12. ožujka)
26. kolo HNL-a (13.-15. ožujka)
- Dinamo - Slaven Belupo
- Osijek - Gorica
- Rijeka - Istra 1961
- Varaždin - Vukovar 1991
- Hajduk - Lokomotiva
osmina finala Lige prvaka, uzvrati (17.-18. ožujka)
osmina finala Europske lige, uzvrati (19. ožujka)
osmina finala Konferencijske lige, uzvrati (19. ožujka)
27. kolo HNL-a (20.-22. ožujka)
- Lokomotiva - Dinamo
- Vukovar 1991 - Hajduk
- Istra 1961 - Varaždin
- Gorica - Rijeka
- Slaven Belupo - Osijek
reprezentativna stanka
polufinale Kupa (31. ožujka - 1. travnja)
28. kolo HNL-a (3.-5. travnja)
- Dinamo - Osijek
- Slaven Belupo - Rijeka
- Gorica - Varaždin
- Istra 1961 - Hajduk
- Vukovar 1991 - Lokomotiva
četvrtfinale Lige prvaka, 1. utakmice (7./8. travnja)
četvrtfinale Europske lige, 1. utakmice (9. travnja)
četvrtfinale Konferencijske lige, 1. utakmice (9. travnja)
29. kolo HNL-a (10.-12. travnja)
- Vukovar 1991 - Dinamo
- Lokomotiva - Istra 1961
- Hajduk - Gorica
- Varaždin - Slaven Belupo
- Rijeka - Osijek
četvrtfinale Lige prvaka, uzvrati (14.-15. travnja)
četvrtfinale Europske lige, uzvrati (16. travnja)
četvrtfinale Konferencijske lige, uzvrati (16. travnja)
30. kolo HNL-a (17.-18. travnja)
- Dinamo - Rijeka
- Osijek - Varaždin
- Slaven Belupo - Hajduk
- Gorica - Lokomotiva
- Istra 1961 - Vukovar 1991
31. kolo HNL-a (21.-22. travnja)
- Istra 1961 - Dinamo
- Vukovar 1991 - Gorica
- Lokomotiva - Slaven Belupo
- Hajduk - Osijek
- Varaždin - Rijeka
32. kolo HNL-a (25.-27. travnja)
- Dinamo - Varaždin
- Rijeka - Hajduk
- Osijek - Lokomotiva
- Slaven Belupo - Vukovar 1991
- Gorica - Istra 1961
polufinale Lige prvaka, 1. utakmice (28./29. travnja)
polufinale Europske lige, 1. utakmice (30. travnja)
polufinale Konferencijske lige, 1. utakmice (30. travnja)
33. kolo HNL-a (1.-3. svibnja)
- Gorica - Dinamo
- Istra 1961 - Slaven Belupo
- Vukovar 1991 - Osijek
- Lokomotiva - Rijeka
- Hajduk - Varaždin
polufinale Lige prvaka, uzvrati (5./6. svibnja)
polufinale Europske lige, uzvrati (7. svibnja)
polufinale Konferencijske lige, uzvrati (7. svibnja)
34. kolo HNL-a (8.-10. svibnja)
- Dinamo - Hajduk
- Varaždin - Lokomotiva
- Rijeka - Vukovar 1991
- Osijek - Istra 1961
- Slaven Belupo - Gorica
35. kolo HNL-a (15.-17. svibnja)
- Slaven Belupo - Dinamo
- Gorica - Osijek
- Istra 1961 - Rijeka
- Vukovar 1991 - Varaždin
- Lokomotiva - Hajduk
finale Europske lige - Istanbul (20. svibnja)
36. kolo HNL-a (24. svibnja)
- Dinamo - Lokomotiva
- Hajduk - Vukovar 1991
- Varaždin - Istra 1961
- Rijeka - Gorica
- Osijek - Slaven Belupo
finale Konferencijske lige - Leipzig (27. svibnja)
finale Kupa - Osijek (28. svibnja)
finale Lige prvaka - Budimpešta (30. svibnja, 18 sati)
Ranije odigrano
2. pretkolo Lige prvaka, 1. utakmica (22. srpnja)
- Rijeka - Ludogorec 0-0 (20.45)
2. pretkolo Konferencijske lige, 1. utakmica (23. srpnja)
- Zira - Hajduk 1-1 (17.30)
2. pretkolo Konferencijske lige, 1. utakmica (24. srpnja)
- Varaždin - Santa Clara 2-1 (20 sati)
2. pretkolo Lige prvaka, uzvrat (30. srpnja)
- Ludogorec - Rijeka 3-1* (1-1, ukupno 3-1) (19.30)
2. pretkolo Konferencijske lige, uzvrat (31. srpnja)
- Santa Clara - Varaždin 2-0 (20 sati)
- Hajduk - Zira 2-1* (produžeci, 1-1) (21 sat)
1. kolo HNL-a (1.-4. kolovoza)
- Lokomotiva - Vukovar 1991 1-0 (1. kolovoza, 20 sati)
- Osijek - Dinamo 0-2 (2. kolovoza, 21 sat)
- Rijeka - Slaven Belupo 2-0 (3. kolovoza, 18.45)
- Hajduk - Istra 1961 2-1 (3. kolovoza, 21.50)
- Varaždin - Gorica 1-1 (4. kolovoza, 20 sati)
3. pretkolo Lige prvaka, 1. utakmice (5./6. kolovoza)
3. pretkolo Europske lige, 1. utakmica (6. kolovoza)
- Rijeka - Shelbourne 1-2 (20.45)
3. pretkolo Konferencijske lige, 1. utakmica (7. kolovoza)
- Hajduk - Dinamo City 2-1 (21 sat)
2. kolo HNL-a (8. - 10. kolovoza)
- Dinamo - Vukovar 1991 3-0 (8. kolovoza, 21 sat)
- Istra 1961 - Lokomotiva 2-2 (9. kolovoza, 18.15)
- Osijek - Rijeka 0-0 (9. kolovoza, 21 sat)
- Slaven Belupo - Varaždin 3-1 (10. kolovoza, 18.45)
- Hajduk - Gorica 2-0 (10. kolovoza, 21 sat)
3. pretkolo Europske lige, uzvrat (12. kolovoza)
- Shelbourne - Rijeka 1-3 (ukupno 3-4) (20.45)
Uefin superkup - Udine (13. kolovoza): PSG - Tottenham 6-5** (2-2, 2-2*)
3. pretkolo Konferencijske lige, uzvrat (14. kolovoza)
- Dinamo City - Hajduk 3-1 (1-0, ukupno 3-2) (20.45)
3. kolo HNL-a (15. - 17. kolovoza)
- Vukovar 1991 - Istra 1961 1-1 (15. kolovoza, 18.45)
- Lokomotiva - Gorica 1-3 (16. kolovoza, 18.15)
- Rijeka - Dinamo 0-2 (16. kolovoza, 21 sat)
- Varaždin - Osijek 0-0 (17. kolovoza, 18.45
- Hajduk - Slaven Belupo 3-0 (17. kolovoza, 21 sat)
4. pretkolo Europske lige, prva utakmica (21. kolovoza)
4. kolo HNL-a (22. - 24. kolovoza)
- Vukovar 1991 - Gorica 2-2 (22. kolovoza, 20.00)
- Slaven Belupo - Lokomotiva 1-2 (23. kolovoza, 18.45)
- Dinamo - Istra 1961 3-0 (23. kolovoza, 21 sat)
- Osijek - Hajduk 0-2 (24. kolovoza, 18.30)
- Rijeka - Varaždin 1-2 (24. kolovoza, 21 sat)
pretkolo Hrvatskog kupa
- Maksimir - Jadran-Poreč 3-2* (2-2) (26. kolovoza, 16.30)
- Nehaj - Vukovar 1991 1-2 (26. kolovoza, 16.30)
- Neretva - Zadrugar 6-2 (27. kolovoza, 16.30)
- Uljanik - Bjelovar 2-0 (27. kolovoza, 16.30)
- BSK Belica - Solin 1-4 (27. kolovoza, 16.30)
- Varteks - Moslavina 3-0 (27. kolovoza, 16.30)
- Radnik Križevci - DOŠK 5-0 (27. kolovoza, 16.30)
- Špansko - Gaj Mače 0-1 (27. kolovoza, 16.30)
- Zemunik - Kurilovec 2-12 (27. kolovoza, 16.30)
- Slavonija - Marsonia 1-0 (27. kolovoza, 16.30)
- Bednja - Karlovac 1919 1-4 (27. kolovoza, 16.30)
- Jedinstvo DM - Dugo Selo 0-3 (27. kolovoza, 16.30)
- Bedem - Dinamo Predavac 3-5 (27. kolovoza, 16.30)
- Radnički Dalj - Graničar Kotoriba 0-2 (27. kolovoza, 16.30)
- Libertas - Opatija 6-5** (1-1) (27. kolovoza, 16.30)
- Koprivnica - Pitomača 1-0 (27. kolovoza, 16.30)
4. pretkolo Lige prvaka, uzvrati (26./27. kolovoza)
ždrijeb glavne faze Lige prvaka (28. kolovoza, 18 sati)
4. pretkolo Europske lige, uzvrat (28. kolovoza)
- PAOK - Rijeka 5-0 (ukupno 5-1) (19.30)
ždrijeb glavne faze Europske i Konferencijske lige (29. kolovoza, 13 sati)
5. kolo HNL-a (29.-31. kolovoza)
- Istra 1961 - Gorica 1-0 (29. kolovoza, 20 sati)
- Vukovar 1991 - Slaven Belupo 1-2 (30. kolovoza, 18.45)
- Varaždin - Dinamo 2-2 (30. kolovoza, 21 sat)
- Lokomotiva - Osijek 1-1 (31. kolovoza, 18.15)
- Hajduk - Rijeka 2-2 (31. kolovoza, 21 sat)
reprezentativna stanka
1/16 finala Kupa (9./10. rujna)
- Solin - Rudeš 1-2 (9. rujna, 16.30)
- Gaj Mače - Varaždin 1-7 (9. rujna, 16.30)
- Karlovac 1919 - Belišće 5-0 (9. rujna, 19 sati)
- Dinamo Predavac - Dinamo Zagreb 0-6 (10. rujna, 16.30)
- Libertas - Gorica 1-3 (10. rujna, 16.30)
- Varteks - Šibenik 4-1 (10. rujna, 16.30)
- Dugo Selo - Lokomotiva 0-4 (10. rujna, 16.30)
- Kurilovec - Oriolik 5-0 (10. rujna, 16.30)
- Slavonija - BSK Bijelo Brdo 0-2 (10. rujna, 16.30)
- Radnik Križevci - Mladost Ždralovi 0-1 (10. rujna, 16.30)
- Vukovar 1991 - Cibalia 0-1 (10. rujna, 16.30)
6. kolo HNL-a (12. - 14. rujna)
- Slaven Belupo - Istra 1961 2-1 (12. rujna, 20 sati)
- Varaždin - Hajduk 2-0 (13. rujna, 17 sati)
- Rijeka - Lokomotiva 1-1 (13. rujna, 19.45)
- Osijek - Vukovar 1991 4-0 (14. rujna, 17 sati)
- Dinamo - Gorica 1-2 (14. rujna, 19.15)
1/16 finala Kupa (16./17. rujna)
- Neretva - Istra 1961 1-2 (16. rujna, 16 sati)
- Graničar Kotoriba - Slaven Belupo 0-5 (17. rujna, 16.30)
- Maksimir - Rijeka 0-4 (17. rujna, 18 sati - Rujevica)
1. kolo Lige prvaka (16.-18. rujna)
7. kolo HNL-a (20.-22. rujna)
- Hajduk - Dinamo 0-2 (20. rujna, 17 sati)
- Lokomotiva - Varaždin 1-0 (20. rujna, 20 sati)
- Gorica - Slaven Belupo 2-1 (21. rujna, 17 sati)
- Istra 1961 - Osijek 2-1 (21. rujna, 19.15)
- Vukovar 1991 - Rijeka 3-2 (22. rujna, 18 sati)
1/16 finala Kupa (24. rujna)
- Uljanik - Osijek 0-4 (16 sati)
- Koprivnica - Hajduk 1-4 (17 sati)
1. kolo Europske lige (24. rujna)
- Dinamo - Fenerbahče 3-1 (21 sat)
8. kolo HNL-a (26.-28. rujna)
- Varaždin - Vukovar 1991 2-1 (26. rujna, 18 sati)
- Rijeka - Istra 1961 0-0 (27. rujna, 16 sati)
- Hajduk - Lokomotiva 2-0 (27. rujna, 18.45)
- Gorica - Osijek 0-1 (28. rujna, 16 sati)
- Dinamo - Slaven Belupo 4-1 (28. rujna, 18.15)
2. kolo Lige prvaka (30. rujna - 1. listopada)
1. kolo Konferencijske lige (2. listopada)
- Noah - Rijeka 1-0 (18.45)
2. kolo Europske lige (2. listopada)
- Maccabi Tel Aviv - Dinamo 1-3 (21 sat - Bačka Topola)
9. kolo HNL-a (3.-5. listopada)
- Istra 1961 - Varaždin 1-0 (3. listopada, 18 sati)
- Vukovar 1991 - Hajduk 0-1 (4. listopada, 15.45)
- Slaven Belupo - Osijek 2-1 (4. listopada, 18 sati)
- Gorica - Rijeka 1-3 (5. listopada, 15.45)
- Lokomotiva - Dinamo 2-1 (5. listopada, 18.45)
reprezentativna stanka
10. kolo HNL-a (17.-19. listopada)
- Vukovar 1991 - Lokomotiva 1-1 (17. listopada, 18 sati)
- Slaven Belupo - Rijeka 1-1 (18. listopada, 15.30)
- Dinamo - Osijek 2-1 (18. listopada, 18 sati)
- Istra 1961 - Hajduk 0-3 (19. listopada, 16 sati)
- Gorica - Varaždin 1-3 (19. listopada, 18.15)
