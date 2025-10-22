Obavijesti

Sport

Komentari 76
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored i ljestvica HNL-a, kad i s kim Dinamo i Rijeka igraju u Europi? Sve na jednom mjestu

Piše 24sata,
Čitanje članka: 8 min
Raspored i ljestvica HNL-a, kad i s kim Dinamo i Rijeka igraju u Europi? Sve na jednom mjestu
Pehar HNS-a za prvaka koji će pobjedniku biti dostavljen helikopterom | Foto: Marko Prpic/PIXSELL

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvi dio sezone domaćeg prvenstva završava vikend prije Božića, a drugi dio zadnjeg vikenda u svibnju. Dinamo se natječe u Europskoj, Rijeka u Konferencijskoj ligi

3. kolo Lige prvaka (21.-22. listopada)

2. kolo Konferencijske lige (23. listopada)

  • Rijeka - Sparta Prag (18.45)

3. kolo Europske lige (23. listopada)

  • Malmö - Dinamo (21 sat)

11. kolo HNL-a (24.-27. listopada)

  • Gorica - Hajduk (24. listopada, 18 sati)
  • Lokomotiva - Istra 1961 (25. listopada, 15.45)
  • Varaždin - Slaven Belupo (25. listopada, 18 sati)
  • Rijeka - Osijek (26. listopada, 16 sati)
  • Vukovar 1991 - Dinamo (27. listopada, 18 sati)

osmina finala Kupa (29. listopada)

  • Rudeš - Gorica (13 sati)
  • BSK Bijelo Brdo - Slaven Belupo (14 sati)
  • Cibalia - Hajduk (15.30)
  • Lokomotiva - Varteks (17 sati)
  • Varaždin - Osijek (18 sati)

12. kolo HNL-a (1.-3. studenoga)

  • Dinamo - Rijeka (1. studenoga, 16 sati)
  • Istra 1961 - Vukovar 1991 (1. studenoga, 18.45)
  • Slaven Belupo - Hajduk (2. studenoga, 16 sati)
  • Osijek - Varaždin (2. studenoga, 18.15)
  • Gorica - Lokomotiva (3. studenoga, 18 sati)

osmina finala Kupa (4. studenoga)

  • Kurilovec - Istra 1961 (14 sati)

4. kolo Lige prvaka (4.-5. studenoga)

4. kolo Europske lige (6. studenoga)

  • Dinamo - Celta Vigo (18.45)

3. kolo Konferencijske lige (6. studenoga)

  • Lincoln Red Imps - Rijeka (21 sat)

13. kolo HNL-a (7.-9. studenoga)

  • Gorica - Vukovar 1991 (7. studenoga, 18 sati)
  • Lokomotiva - Slaven Belupo (8. studenoga, 15 sati)
  • Hajduk - Osijek (8. studenoga, 17.45)
  • Istra 1961 - Dinamo (9. studenoga, 16 sati)
  • Varaždin - Rijeka (9. studenoga, 18.15)

reprezentativna stanka

osmina finala Kupa (18. studenoga)

  • Karlovac 1919 - Dinamo (16.30)

14. kolo HNL-a (21.-23. studenoga)

  • Slaven Belupo - Vukovar 1991 (21. studenoga, 18 sati)
  • Dinamo - Varaždin (22. studenoga, 15 sati)
  • Rijeka - Hajduk (22. studenoga, 18 sati)
  • Osijek - Lokomotiva (23. studenoga, 16 sati)
  • Gorica - Istra 1961 (23. studenoga, 18.15)

5. kolo Lige prvaka (25.-26. studenoga)

5. kolo Europske lige (27. studenoga)

  • Lille - Dinamo (18.45)

4. kolo Konferencijske lige (27. studenoga)

  • Rijeka - AEK Larnaca (21 sat)

15. kolo HNL-a (28.-30. studenoga)

  • Istra 1961 - Slaven Belupo
  • Vukovar 1991 - Osijek
  • Hajduk - Varaždin
  • Lokomotiva - Rijeka (30. studenoga)
  • Gorica - Dinamo (30. studenoga)

osmina finala Kupa (3. prosinca)

  • Mladost Ždralovi - Rijeka (13 sati)

16. kolo HNL-a (5.-7. prosinca)

  • Dinamo - Hajduk
  • Varaždin - Lokomotiva
  • Osijek - Istra 1961
  • Slaven Belupo - Gorica
  • Rijeka - Vukovar 1991

6. kolo Lige prvaka (9.-10. prosinca)

6. kolo Europske lige (11. prosinca)

  • Dinamo - Betis (18.45)

5. kolo Konferencijske lige (11. prosinca)

  • Rijeka - Celje (21 sat)

17. kolo HNL-a (12.-14. prosinca)

  • Slaven Belupo - Dinamo
  • Osijek - Gorica
  • Istra 1961 - Rijeka
  • Vukovar 1991 - Varaždin
  • Lokomotiva - Hajduk

6. kolo Konferencijske lige (18. prosinca)

  • Šahtar - Rijeka (21 sat - Krakov)

18. kolo HNL-a (19.-21. prosinca)

  • Dinamo - Lokomotiva
  • Hajduk - Vukovar 1991
  • Varaždin - Istra 1961
  • Rijeka - Gorica
  • Osijek - Slaven Belupo

božićno-novogodišnja stanka
7. kolo Lige prvaka (20.-21. siječnja)

7. kolo Europske lige (22. siječnja)

  • Dinamo - FCSB (21 sat)

19. kolo HNL-a (23.-25. siječnja)

  • Osijek - Dinamo
  • Rijeka - Slaven Belupo
  • Varaždin - Gorica
  • Hajduk - Istra 1961
  • Lokomotiva - Vukovar 1991

ždrijeb 1/16 finala Konferencijske lige (16. siječnja)
8. kolo Lige prvaka (28. siječnja)

8. kolo Europske lige (29. siječnja)

  • Midtjylland - Dinamo (21 sat)

ždrijeb 1/16 finala Lige prvaka (30. siječnja)
ždrijeb 1/16 finala Europske lige (30. siječnja)

20. kolo HNL-a (30. siječnja - 1. veljače)

  • Dinamo - Vukovar 1991
  • Istra 1961 - Lokomotiva
  • Gorica - Hajduk
  • Slaven Belupo - Varaždin
  • Osijek - Rijeka

21. kolo HNL-a (6.-8. veljače)

  • Rijeka - Dinamo
  • Varaždin - Osijek
  • Hajduk - Slaven Belupo
  • Lokomotiva - Gorica
  • Vukovar 1991 - Istra 1961

22. kolo HNL-a (13.-15. veljače)

  • Dinamo - Istra 1961
  • Gorica - Vukovar 1991
  • Slaven Belupo - Lokomotiva
  • Osijek - Hajduk
  • Rijeka - Varaždin

1/16 finala Lige prvaka, 1. utakmice (17./18. veljače)
1/16 finala Europske lige, 1. utakmice (19. veljače)
1/16 finala Konferencijske lige, 1. utakmice (19. veljače)

23. kolo HNL-a (20.-22. veljače)

  • Varaždin - Dinamo
  • Hajduk - Rijeka
  • Lokomotiva - Osijek
  • Vukovar 1991 - Slaven Belupo
  • Istra 1961 - Gorica

četvrtfinale Kupa (24./25. veljače)
1/16 finala Lige prvaka, uzvrati (24./25. veljače)
1/16 finala Europske lige, uzvrati (26. veljače)
1/16 finala Konferencijske lige, uzvrati (26. veljače)
ždrijeb završnice Lige prvaka (27. veljače)
ždrijeb završnice Europske lige (27. veljače)
ždrijeb završnice Konferencijske lige (27. veljače)

24. kolo HNL-a (27. veljače - 1. ožujka)

  • Dinamo - Gorica
  • Varaždin - Hajduk
  • Rijeka - Lokomotiva
  • Osijek - Vukovar 1991
  • Slaven Belupo - Istra 1961

25. kolo HNL-a (6.-8. ožujka)

  • Hajduk - Dinamo
  • Lokomotiva - Varaždin
  • Vukovar 1991 - Rijeka
  • Istra 1961 - Osijek
  • Gorica - Slaven Belupo

osmina finala Lige prvaka, 1. utakmice (10./11. ožujka)
osmina finala Europske lige, 1. utakmice (12. ožujka)
osmina finala Konferencijske lige, 1. utakmice (12. ožujka)

26. kolo HNL-a (13.-15. ožujka)

  • Dinamo - Slaven Belupo
  • Osijek - Gorica
  • Rijeka - Istra 1961
  • Varaždin - Vukovar 1991
  • Hajduk - Lokomotiva

osmina finala Lige prvaka, uzvrati (17.-18. ožujka)
osmina finala Europske lige, uzvrati (19. ožujka)
osmina finala Konferencijske lige, uzvrati (19. ožujka)

27. kolo HNL-a (20.-22. ožujka)

  • Lokomotiva - Dinamo
  • Vukovar 1991 - Hajduk
  • Istra 1961 - Varaždin
  • Gorica - Rijeka
  • Slaven Belupo - Osijek

reprezentativna stanka
polufinale Kupa (31. ožujka - 1. travnja)

28. kolo HNL-a (3.-5. travnja)

  • Dinamo - Osijek
  • Slaven Belupo - Rijeka
  • Gorica - Varaždin
  • Istra 1961 - Hajduk
  • Vukovar 1991 - Lokomotiva

četvrtfinale Lige prvaka, 1. utakmice (7./8. travnja)
četvrtfinale Europske lige, 1. utakmice (9. travnja)
četvrtfinale Konferencijske lige, 1. utakmice (9. travnja)

29. kolo HNL-a (10.-12. travnja)

  • Vukovar 1991 - Dinamo
  • Lokomotiva - Istra 1961
  • Hajduk - Gorica
  • Varaždin - Slaven Belupo
  • Rijeka - Osijek

četvrtfinale Lige prvaka, uzvrati (14.-15. travnja)
četvrtfinale Europske lige, uzvrati (16. travnja)
četvrtfinale Konferencijske lige, uzvrati (16. travnja)

30. kolo HNL-a (17.-18. travnja)

  • Dinamo - Rijeka
  • Osijek - Varaždin
  • Slaven Belupo - Hajduk
  • Gorica - Lokomotiva
  • Istra 1961 - Vukovar 1991

31. kolo HNL-a (21.-22. travnja)

  • Istra 1961 - Dinamo
  • Vukovar 1991 - Gorica
  • Lokomotiva - Slaven Belupo
  • Hajduk - Osijek
  • Varaždin - Rijeka

32. kolo HNL-a (25.-27. travnja)

  • Dinamo - Varaždin
  • Rijeka - Hajduk
  • Osijek - Lokomotiva
  • Slaven Belupo - Vukovar 1991
  • Gorica - Istra 1961

polufinale Lige prvaka, 1. utakmice (28./29. travnja)
polufinale Europske lige, 1. utakmice (30. travnja)
polufinale Konferencijske lige, 1. utakmice (30. travnja)

33. kolo HNL-a (1.-3. svibnja)

  • Gorica - Dinamo
  • Istra 1961 - Slaven Belupo
  • Vukovar 1991 - Osijek
  • Lokomotiva - Rijeka
  • Hajduk - Varaždin

polufinale Lige prvaka, uzvrati (5./6. svibnja)
polufinale Europske lige, uzvrati (7. svibnja)
polufinale Konferencijske lige, uzvrati (7. svibnja)

34. kolo HNL-a (8.-10. svibnja)

  • Dinamo - Hajduk
  • Varaždin - Lokomotiva
  • Rijeka - Vukovar 1991
  • Osijek - Istra 1961
  • Slaven Belupo - Gorica

35. kolo HNL-a (15.-17. svibnja)

  • Slaven Belupo - Dinamo
  • Gorica - Osijek
  • Istra 1961 - Rijeka
  • Vukovar 1991 - Varaždin
  • Lokomotiva - Hajduk

finale Europske lige - Istanbul (20. svibnja)

36. kolo HNL-a (24. svibnja)

  • Dinamo - Lokomotiva
  • Hajduk - Vukovar 1991
  • Varaždin - Istra 1961
  • Rijeka - Gorica
  • Osijek - Slaven Belupo

finale Konferencijske lige - Leipzig (27. svibnja)
finale Kupa - Osijek (28. svibnja)
finale Lige prvaka - Budimpešta (30. svibnja, 18 sati)

Ranije odigrano

2. pretkolo Lige prvaka, 1. utakmica (22. srpnja)

2. pretkolo Konferencijske lige, 1. utakmica (23. srpnja)

2. pretkolo Konferencijske lige, 1. utakmica (24. srpnja)

2. pretkolo Lige prvaka, uzvrat (30. srpnja)

2. pretkolo Konferencijske lige, uzvrat (31. srpnja)

1. kolo HNL-a (1.-4. kolovoza)

3. pretkolo Lige prvaka, 1. utakmice (5./6. kolovoza)

3. pretkolo Europske lige, 1. utakmica (6. kolovoza)

3. pretkolo Konferencijske lige, 1. utakmica (7. kolovoza)

2. kolo HNL-a (8. - 10. kolovoza)

3. pretkolo Europske lige, uzvrat (12. kolovoza)

Uefin superkup - Udine (13. kolovoza): PSG - Tottenham 6-5** (2-2, 2-2*)

3. pretkolo Konferencijske lige, uzvrat (14. kolovoza)

3. kolo HNL-a (15. - 17. kolovoza)

  4. pretkolo Europske lige, prva utakmica (21. kolovoza)

4. kolo HNL-a (22. - 24. kolovoza) 

pretkolo Hrvatskog kupa

4. pretkolo Lige prvaka, uzvrati (26./27. kolovoza)
ždrijeb glavne faze Lige prvaka (28. kolovoza, 18 sati)

4. pretkolo Europske lige, uzvrat (28. kolovoza)

ždrijeb glavne faze Europske i Konferencijske lige (29. kolovoza, 13 sati)

5. kolo HNL-a (29.-31. kolovoza)

reprezentativna stanka

1/16 finala Kupa (9./10. rujna)

6. kolo HNL-a (12. - 14. rujna)

1/16 finala Kupa (16./17. rujna)

1. kolo Lige prvaka (16.-18. rujna)

7. kolo HNL-a (20.-22. rujna)

1/16 finala Kupa (24. rujna)

1. kolo Europske lige (24. rujna)

8. kolo HNL-a (26.-28. rujna)

2. kolo Lige prvaka (30. rujna - 1. listopada)

1. kolo Konferencijske lige (2. listopada)

2. kolo Europske lige (2. listopada)

9. kolo HNL-a (3.-5. listopada)

reprezentativna stanka

10. kolo HNL-a (17.-19. listopada)

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 76
I vrijeme je stalo: Pogledajte kako je Draženov lik oživio i rasplakao sve u Areni Zagreb
DANAS BI MU BIO ROĐENDAN

I vrijeme je stalo: Pogledajte kako je Draženov lik oživio i rasplakao sve u Areni Zagreb

Prozivao je spiker jednog po jednog člana hrvatske košarkaške reprezentacije iz 1992. u stanci memorijalne utakmice za Dražena lani u Zagrebu. Došao je do broja 4, a onda se na hologramu pojavio on. Danas bi Dražen Petrović proslavio 61. rođendan
FOTO Ukrajinska tenisačica pala je na doping testu zbog seksa
ŽIVOPISNA DAJANA

FOTO Ukrajinska tenisačica pala je na doping testu zbog seksa

Ukrajinska tenisačica Dajana Jastremska (25) bila je jedna od nazanimljivijih priča Wimbledona. Ona je senzacionalno iz prvog kola izbacila drugu tenisačicu svijeta Coco Gauff, a prije pet godina suspendirana zbog pada na doping testu
VIDEO Perišić sjajan u rapsodiji PSV-a! Kovač do nove pobjede u Ligi prvaka, slavio je i City...
LIGA PRVAKA

VIDEO Perišić sjajan u rapsodiji PSV-a! Kovač do nove pobjede u Ligi prvaka, slavio je i City...

Manchester City je golovima Haalanda i Silve došao do pobjede, a PSV je potpuno razbio prvaka Italije. Nakon što je PSV gubio 1-0, do poluvremena je okrenuo, onda sa 6-2 pregazio Napoli

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025