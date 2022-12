Klasici šminke: Make up lookovi s kojima ne možete pogriješiti

Kako se bliži novogodišnja noć, uz planiranje nezaboravnog tuluma s obitelji i prijateljima, pomno biramo glamurozan outfit i make up kako bismo u silvestarskoj noći izgledali njegovano i chic.

Trendovi šminkanja za novogodišnju noć i ulazak u 2023. godinu predstavili su metalik nijanse kao ultimativni must have svečanih trenutaka, u kojoj će dominirati srebrni eyelineri koji se nanose iznad klasičnih crnih crta. Srebrne šljokice nanose se na vanjske i unutrašnje kutove očiju, a vizažisti predlažu i guste šljokice na kapcima.

Ako niste ljubiteljica trendova, već se više obožavateljica vječnih klasika i mala crna haljina je nezaobilazan dio vaše garderobe, svjetski poznati vizažisti za vas predlažu stilove šminkanja s kojima "igrate na sigurno" i koji nikad ne izlaze iz mode. U klasike make up svakako pripadaju mačje oči.

One su bezvremenski look koji izvrsno nadopunjuje sve boje i oblike očiju. Eyelinerom napravite crte koje će otvoriti vaš zavodnički pogled i dati iluziju većih očiju i gušćih te dužih trepavica, stoga nije ni čudo da ovaj "mačkasti" izgled godinama dominira Hollywoodom.

Uz mačje oči, vječni klasik su svakako i smokey eyes, a ta dva make up stila razlikuju se prvenstvo prema tehnici šminkanja. Da bi postigli glamurozan i dramatičan look za večernji izlazak, odaberite bakrene nijanse koje pristaju svima. Da biste postigli smokey eyes efekt potrebno se poigrati različitim teksturama i nijansama šminke koja se pažljivo i strpljivo nanosi u slojevima.

Foto: shutterstock

Crveni ruž oličenje je ženstvenosti i uvijek ostavlja upečatljiv dojam, a taj beauty klasik zasigurno nikad ne izlazi iz mode. Crveni ruž postao je prepoznatljiv izgled pjevačice Gwen Stefani, a nijanse crvene često nose Megan Fox, Taylor Swift i Selena Gomez. Ako volite sjaj starog Hollywooda odaberite svjetliju nijansu crvenog ruža uz koji će vam koža izgledati blistavije, a zubi bjelji. Uz taj vječni klasik na usnama, oči ne trebate previše naglašavati, a na lice nanesite rumenilo da bi vam koža izgledala zdravo i sjajno.

Vrhunska podloga je baza svakog savršenog make up looka, a kako pravilno nanijeti podlogu da bismo prekrili sitne nepravilnosti i nedostatke kože, savjetuju nam vizažisti:

Za početak, najbitnije je prema svom tipu kože, pronaći odgovarajući puder ali i korektor. Za besprijekornu podlogu idealan je novi NIVEA korektor, koji kombinira moć prekrivanja pudera, a istovremeno njeguje kožu te popunjava sitne i izražajne bore. NIVEA Cellular 3 u 1 upravo se može pohvaliti navedenim karakteristikama, a uz pružanje hidratacije kože i odličnu moć prekrivanja, ovaj korektor dolazi u tri nijanse, svijetloj, srednje tamnoj i tamnijoj nijansi i odgovara svim tipovima kože. Uz Cellular 3 u 1 nanošenje je jednostavno jer dolazi uz jastučasti aplikator na klik.

Pazite da boja korektora bude iste boje kože ili čak malo svjetlija. Za one vještije, konturiranje lica jednostavno je uz kombiniranje sve tri nijanse. Bez obzira kakav ćete make up look odabrati za doček, zasigurno nećete pogriješiti s ovim njegujućim korektorima koji će kožu osvježiti i dati joj prirodan, odmoran izgled lica i zabava u dobrom društvu je zajamčena- što vam više treba za nezaboravan doček.