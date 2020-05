12 najbogatijih žena svijeta: Što rade i kako one izgledaju?

Kod pomisli na najbogatije žene, većina će si predočiti slavne glumice, top modele ili pak supruge najbogatijih biznismena - no to su većinom stereotipi. Pogledajte tko su i kako izgledaju najbogatije žene na svijetu.

1. Liliane Bettencourt (Francuska)

Kraljica L'Oreala je do smrti u rujnu 2017. bila najbogatija i najstarija od milijarderki s bogatstvom od 43,1 milijardu dolara. Još uvijek nijedna od milijarderki nije prešla tu cifru.

2. Alice Walton (SAD)

Ona je još jedna milijarderka koja se obogatila zahvaljujući Wal-martu. Njeno se bogatstvo procjenjuje na 38,7 milijardi dolara, a ona je kćer Sama Waltona. Veliki je ljubitelj umjetnosti te je dobar dio novca koji ima pohranjen u skupcjenim slikama.

3. Susanne Klatten (Njemačka)

Ona, zajedno sa svojim bratom, odi uspješnu farmaceutsku kompaniju, a osim toga vlasnica je polovice dionica BMW-a.

4. Lauren Powell Jobs (SAD)

Udovica osnivača Applea ima bogatstvo koje se procjenjuje na 20 milijardi dolara. Nakon što je naslijedila dionice Applea, postala je jednom od najbogatijih žena na svijetu. Vodi vlastiti biznis te sudjeluje u velikom broju humanitarnih projekata.

5. Iris Fontbona (Čile)

Iris je naslijedila bogatstvo od supruga, a ono se procjenjuje na 13, 7 milijardi dolara. Ona je definitivno najbogatija Čileanka te i dalje vrlo uspješno vodi obiteljski posao.

6. Christy Walton (SAD)

Udovica Johna T. Waltona ima bogatstvo koje se procjenjuje na 6,1 milijardu dolara. Njen je suprug bio sin osnivača trgovačkog lanca Wal-Mart. Smatra se vrlo utjecajnom ženskom filantropkinjom koja se, osim posla, bavi humanitarnim radom.

7. Charlotte Casiraghi (Monako)

Ona je osma u redu nasljedne linije Monaka. Unuka Grace Kelly radi kao novinarka, a svoje slobodno vrijeme posvećuje jahanju Njeno se bogatstvo procjenjuje na 5,7 milijardi dolara.

8. Carrie Perrodo (Singapur)

Obiteljski posao koji je zapravo jedna od najvećih naftnih kompanija u svijetu, prešao je u njene ruke nakon smrti njenog supruga, Huberta Perroda 2006. godine. Tvrtku danas vodi njen sin, dok se ona bavi humanitarnim radom.

9. Margarita Louis-Dreyfus (Francuska)

Margarita Louis-Dreyfus, rođena kao Margarita Bogdanova, je najbogatija poslovna žena iz Rusije na svijetu, a njeno se bogatstvo procjenjuje na 5,3 milijarde dolara. Nakon smrti njenog supruga, postala je predsjednica upravnog odbora Louis Dreyfus grupe i vlasnica nogometnog kluba Olympique iz Marseillea. Prije nekoliko se godina preudala te je uz pomoć umjetne oplodnje rodila dvije kćeri - blizankinje.

10. Pansy Ho (Kina)

Njeno se bogatstvo procjenjuje na 3,4 milijarde dolara. Ona je kćer Staleya Hoa. poznatog kao "kralja kocke". Pansy je najbogatija od 17-ero djece u obitelji Ho zahvaljujući svom poduzetničkom duhu i pokretanju brojnih tvrtki, a danas ona ima više novca nego njen otac, koji mora da je vrlo ponosan na svoju kćer.

11. Ivanka Trump (SAD)

Njeno se bogatstvo procjenjuje na 740 milijuna dolara, a iako je mogla živjeti luksuzno na račun svoga oca, njegova je nasljednica odlučila i sama postati uspješna poslovna žena. Vlasnica je nekoliko kompanija, često se pojavljuje na televiziji, a objavila je i dvije knjige: "The Trump Card: Playing to Win in Work" i "Women Who Work"..

12. Sheikha Mozah (Katar)

Njeno se bogatstvo procjenjuje na 10 milijuna dolara, a lijepa Sheika je druga supruga katarskog emira Hamada bin Kalifa Al-Tanija i majka sedmero djece. Ona je ne samo društvena i politička aktivistica, već također lobira za napredak u znanosti i tehnologiji u svojoj zemlji. Nagrađena je s brojnim počasnim doktoratima te je nebrojeno puta nazvana Prvom damom s najviše stila u svijetu.