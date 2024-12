Kako je Brena mogla nastupati sa slomljenom nogom? Ortoped nam objasnio: 'Itekako moguće'

Regionalna zvijezda Lepa Brena, doznajemo, nakon dan i pol provedenih u zagrebačkoj bolnici i operacije, otpuštena je iz Klinike za traumatologiju u Zagrebu na kućni oporavak. U bolnicu je po nju stigao crni Mercedes zagrebačkih registracija. Prema pisanju Blica, vozio ga je dugogodišnji član benda, Zoran Kiki Caušević.

Lepa Brena slomila je gležanj u ponedjeljak usred trećeg koncerta u zagrebačkoj Areni. Ozlijedila se nakon što je na nju pao snimatelj, no bez obzira na tešku ozljedu, pjevačica je odradila koncert do kraja. Nakon toga uputila se u bolnicu gdje su je morali i operirati.

Zbog svega je morala odgoditi preostala dva koncerta u zagrebačkoj Areni, ali je ubrzo objavila nove termine u ožujku. Jedan od njezinih gošća na koncertu, Senidah, našim medijima je ispričala kako se Brena više brinula za ozlijeđenog kamermana nego za sebe.

- Stajala sam iza bine i slušala koncert. U tom momentu mi je neko prišao i kaže: “Jao, pao čovjek na Brenu, ozlijedio je i ne znam što...” Nisam znala hoće li nastaviti ili prekinuti koncert... Ne znam u kakvim bolovima je bila, no više je brinula o tom dečku, nego o sebi. Žena je pustila i suzu govoreći: “Vi meni nećete reći je li on okej ili nije”. Vjerujem da bi ona danas odradila koncert ako bi mogla i ovako sa šavovima na nozi, ona bi to odradila - rekla je Senidah.

Ugledni hrvatski ortoped je za 24sata opisao kako je Lepa Brena sa slomljenom nogom mogla plesati i pjevati sat i pol za publiku.

- To vam je itekako moguće ako se radi o napuknuću. Pod adrenalinom i dok je ozljeda još, kako se kaže, 'vruća', osjetite bol, ali obično ljudi prvo pomisle da su uganuli ili malo iskrenuli nogu - objašnjava nam.

- Problem je što, ako ne odete odmah liječniku, možete si napraviti samo veću štetu. Odnosno, još se teže liječiti što znači i duži oporavak. A ljudi često misle da će proći i da nije ništa strašno pa znaju i po nekoliko dana hodati s napuknutim zglobom - kaže nam ugledni ortoped.

Prema njegovoj procjeni, Lepa Brena će biti spremna za nove termine koncerata u Areni. Trebala bi ponovno nastupiti 21. i 22. ožujka.

- Prosječno je oporavak za tip ozljede kakav se spominje u medijima, oko dva mjeseca. Oporavak uvijek traje i treba sve odraditi prema uputama liječnika. Gospođi Breni želim brzi i uspješan oporavak - dodao je.