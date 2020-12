14 poznatih 'faca' koje izgledaju gotovo jednako kao i u 90-ima

<p>Iako se možda čini kao da smo tek prešli 90-e, one su završile prije 20 godina. Bizarno, zar ne? Još bizarnija je činjenica da neke zvijezde 90-ih danas izgledaju gotovo isto kao i tada. U nastavku donosimo pregled 14 poznatih 'faca' i usporedbu njihovih fotografija iz prošlog stoljeća i danas.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><h2>Jennifer Lopez (51)</h2><p>Latino divna je nedavno pozirala gola, a na figuri bi joj mogle pozavidjeti i duplo mlađe kolegice. Na pitanje kako održava tako mladolik izgled, odgovorila je da su njezine tri tajne: kontrolirani unos kofeina, nekonzumiranje alkohola te dugotrajan i kvalitetan san. </p><h2>Jennifer Aniston (51)</h2><p>Osim što dijele ime, Lopez i Aniston imaju jednako godina, a mnogi će se složiti da su i jednako atraktivne. Pored intenzivnih tretmana kože na koje redovno odlazi, zvijezda 'Prijatelja' vodi izrazito zdrav način života te je ljubiteljica prirodne, organske prehrane i izbjegava šećer. Osim toga, pije puno vode i vježba svaki dan, a omiljene aktivnosti su joj joga, vožnja biciklom, trčanje i plivanje.</p><h2>Gwyneth Paltrow (48)</h2><p>Glumica se nije mnogo promijenila u odnosu na 1999., kada je dobila Zlatni globus za film 'Zaljubljeni Shakespeare'. Danas fura nešto drukčiju frizuru, ali zadržala je mladolik izgled.</p><h2>Cate Blanchett (51)</h2><p>Na listi se našla još jedna 51-godišnjakinja koja izgled održava njegom kože pa redovito koristi maske za lice.</p><h2>Angelina Jolie (45)</h2><p>Ona je za mnoge obožavatelje jedna od najljepših glumica svih vremena.</p><p>Ipak, neki joj zamjeraju kako je previše smršavjela pa izgleda 'ispijeno'.</p><h2>Paul Rudd (51)</h2><p>No nisu samo poznate dame pokazale kako im godine ništa ne mogu. Kreme za sunčanje recept su mladolikog izgleda glumca <strong>Paula Rudda </strong>(51).</p><h2>Kate Hudson (41)</h2><p>Atraktivna plavuša promijenila frizuru iz 90-ih, ali je i dalje ostala jedna od najljepših holivudskih glumica.</p><h2>Claire Danes (41)</h2><p>Iako je u 40-ima, za ovu glumicu mnogi kažu da izgleda kao djevojčica.</p><h2>Katie Holmes (41)</h2><p>Bivša supruga <strong>Toma Cruisea</strong> (58) kao da ne stari. Paparazzi su je nedavno 'ulovili' ispred jednog restorana u New Yorku, gdje su ona i chef <strong>Emilio Vitolo Jr.</strong><strong> </strong>(33) izmjenjivali nježnosti.</p><h2>Will Smith (52)</h2><p>Zvijezda 'Princa iz Bel Aira' nije se mnogo promijenila u odnosu na prije 20-ak godina.</p><h2>Julianne Moore (60)</h2><p>Osim što je zadržala mladolik izgled, <strong>Julianne Moore </strong>(60) ostala je vjerna crvenoj kosi po kojoj je prepoznatljiva.</p><h2>Sarah Jessica Parker (55)</h2><p>Zvijezda serije 'Seks i grad' i dalje ima kovrčavu frizuru, ali je promijenila boju kose pa sada fura tamniju varijantu.</p><h2>Demi Moore (58)</h2><p>Za ovu glumicu kažu da je kao vino - što starija, to bolja. Bila je u braku s glumcima<strong> Bruceom Willisom</strong> (65) i 16 godina mlađim <strong>Ashtonom Kutcherom</strong> (42).</p><h2>Keanu Reeves (56)</h2><p>Ovog legendarnog glumca život nije mazio, ali zato se može pohvaliti izgledom koji nemaju ni mnogo mlađi muškarci.</p>