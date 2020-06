Angelina konačno progovorila o razlozima prekida s Bradom: 'Neki su iskoristili moju šutnju'

Mnogi su ih smatrali ne samo najljepšim, već i najskladnijim 'celebrity parom', no onda je 2016. vijest o raspadu njihova braka odjeknula poput bombe u medijima.

Angelina Jolie (45) i Brad Pitt (56) nikada nisu javno progovorili o razlozima prekida, no sada se glumica konačno oglasila.

- Razvela sam se zbog dobrobiti svoje obitelji. Bila je to prava odluka, a ja se nastavljam fokusirati na njih. Neki su odlučili iskoristiti moju šutnju, a djeca vide i čitaju laži koje se pišu o njima u medijima. No, trudim se stalno ih podsjećati da samo oni znaju koja je prava istina - otkrila je Angelina u intervjuu za Vogue.

Osvrnula se i na odgoj posvojene te biološke djece. Maddox (18), Pax (16) i Zahara (15) su posvojeni dok su Shiloh (14) i blizanci Vivienne te Knox (11) njezina i Bradova biološka djeca.

- Sa svojom posvojenom djecom ne mogu pričati o trudnoći, no zato mogu pričati o detaljima i ljubavi i svemu što smo prošli zajedno. Možemo pričati o cijelom tom putovanju da ih pronađem i kako je bilo pogledati im po prvi puta u oči - poručila je.

Rekla je kako je iznimno blagoslovljena što je dobila dozvolu da bude njihova mama.

- Svakodnevno sam zahvalna - zaključila je Angelina.