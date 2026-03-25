GLAZBENO PUTOVANJE

21. Tjedan glazbe za mlade: Više od 80.000 djece već je otkrilo čaroliju klasične glazbe...

Piše 24sata,
21. Tjedan glazbe za mlade: Više od 80.000 djece već je otkrilo čaroliju klasične glazbe...
Program 'Viva Verdi!' Hrvatske glazbene mladeži 5. svibnja u Lisinskom, otvoren je i likovni natječaj - rok za prijave 8. travnja

Admiral

Već dvadeset i prvo izdanje programa Tjedan glazbe za mladu publiku donosi novo glazbeno putovanje za najmlađe. Ovaj edukativno-umjetnički projekt koji organizira Hrvatska glazbena mladež u suradnji sa Zagrebačkom filharmonijom i Koncertnom dvoranom Vatroslava Lisinskog već više od dva desetljeća približava umjetničku glazbu djeci i mladima. Kroz program je do danas prošlo više od 80.000 djece, a svake godine nova generacija dobiva priliku upoznati svijet orkestralne i operne glazbe na njima pristupačan i zanimljiv način.

Teatar Rugantino donosi Pustolovine kreativnih knjigovođa u Lisinski

Program 'Viva Verdi!' posvećen je jednom od najvećih opernih skladatelja svih vremena - Giuseppe Verdiju. Kroz četiri tematske cjeline odabrane iz njegovih opera mlada publika upoznat će Verdijev život i glazbu, a kroz program će ih voditi muzikologinja, televizijska i radijska urednica i producentica Jana Haluza.

Zagrebačkom filharmonijom ravnat će maestro Tonči Bilić, a solisti su Darija Auguštan (sopran), Lovro Gujinović (tenor), Davor Nekjak (bariton), Toni Nežić (bas) i Nada Tomica Klišanin (mezzosopran). U programu sudjeluju i učenici Umjetničke škola Franje Lučića iz Velike Gorice.

Koncerti će se održati 5. svibnja u 10:30 i 12 sati u Velikoj dvorani Vatroslava Lisinskog, dok će se dodjela nagrada nagrađenoj djeci i učenicima na likovnom natječaju „Radost slikanja uz glazbu“ održati u 9:30 sati, sat vremena prije početka prvog koncerta.

Rok za slanje radova je 8. travnja.

Predstavljen treći festival Zagrebačko glazbeno proljeće u Lisinskom od 20. do 22. ožujka

'Tjedan glazbe' osmišljen je kao edukativni i društveno odgovoran projekt koji djeci približava svijet klasične glazbe i potiče njihovu kreativnost. Program je prilagođen i djeci s posebnim potrebama, a koncert će pratiti prevoditelj hrvatskoga znakovnog jezika, čime se omogućuje sudjelovanje i gluhoj i nagluhoj djeci.

Podupiratelji i partneri programa: Grad Zagreb – Gradski ured za kulturu i civilno društvo, Ministarstvo kulture i medija RH, Studio Tanay, Školska knjiga i Press clipping.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Komentari 0
