Ewan McGregor proslavio se zahvaljujući "Trainspottingu" i "Ratovima zvijezda", a danas je jedan od najpoželjnijih glumaca svoje generacije. Javnost je intrigirao i svojim osobnim životom. Danas slavi 55. rođendan.
Suprugu s kojom ima četvero djece ostavio je radi mlađe kolegice, spojila ih slavna serija
Škotski glumac i redatelj Ewan McGregor rođen je 31. ožujka 1971., a tijekom svoje karijere izgradio je reputaciju jednog od najsvestranijih i najcjenjenijih glumaca svoje generacije. Među brojnim priznanjima koje je dobio tijekom karijere su nagrade Emmy i Zlatni globus.
McGregor je studirao glumu u prestižnoj školi Guildhall u Londonu, gdje je započeo profesionalnu karijeru početkom 90-ih. Njegova prva značajnija uloga stigla je 1993. godine u britanskoj seriji "Lipstick on Your Collar". Veliki međunarodni proboj ostvario je 1996. godine u kultnom filmu "Trainspotting", gdje je utjelovio Marka Rentona, ovisnika o heroinu. Film je postao globalni fenomen i lansirao McGregora među najtraženije glumce svoje generacije. Svjetsku popularnost dodatno je učvrstio ulogom Obija-Wan Kenobija u Ratovima zvijezda. Ova uloga donijela mu je milijune obožavatelja diljem svijeta i trajno ga povezala s jednim od najpoznatijih filmskih franšiza u povijesti.
Godine 2016. McGregor je debitirao kao redatelj filmom "American Pastoral", u kojem je također imao glavnu ulogu. Veliki televizijski uspjeh ostvario je 2017. godine u trećoj sezoni serije "Fargo", gdje je igrao dvostruku ulogu braće Ray i Emmit Stussy, za što je osvojio Golden Globe. Godine 2022. McGregor se vratio jednoj od svojih najpoznatijih uloga u mini-seriji Obi-Wan Kenobi, na oduševljenje obožavatelja diljem svijeta.
McGregor je aktivan u humanitarnom radu i od 2004. godine djeluje kao ambasador UNICEF-a Velike Britanije, sudjelujući u brojnim humanitarnim projektima diljem svijeta.
Uz bogatu karijeru, McGregor ima i veliku obitelj. s Eve Mavrakis vjenčao se 1995. godine, a sedam mjeseci kasnije na svijet je došla njihova prva kći Clara. Zajedno imaju četiri kćeri, dvije biološke i dvoje posvojene, a uvijek su isticali kako obožavaju svoju veliku obitelj. Unatoč činjenici što su izgledali presretno, par se rastao u siječnju 2018. godine. Još prije razvoda, McGregor je započeo vezu s američkom glumicom Mary Elizabeth Winstead, koju je upoznao na setu serije "Fargo". Dobili su sina 2021., a godinu kasnije su stali pred oltar.
Ewan McGregor i dalje je aktivan u glumi, a zbog posla je često na relaciji Los Angeles - London. U intervjuima je oduvijek isticao kako je veliki fan kluba Machester City za koji vatreno navija. Otvoreno priča da je feminist, a javno je kritizirao britansku politiku nakon Brexit. Komentirao je kako je ranije bio protiv osamostaljenja Škotske, no zbog izlaska iz Europske Unije smatra kako je "vrijeme" da Škotska proglasi neovisnost.
