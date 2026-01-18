24 fotografije koje su obilježile tjedan: 'Golim' haljinama i putovanjima prkose zimi

Iza nas je zanimljiv i ponovno golišav tjedan, a unatoč datumu poznate dame ne zamaraju se minusima. Izgleda da je uživanje u toplijim krajevima postala je omiljena razonoda zvijezda, barem onih koji nisu bili na dodjeli Zlatnih globusa. Prisjetimo se najboljih trenutaka u prošlom tjednu...
Popularna srpska pjevačica Tea Tairović pokazala je kako odmara na Maldivima, daleko od siječanjskih niskih temperatura.
| Foto: Instagram/Tea Tairovic
Foto: Instagram/Tea Tairovic
| Foto: Instagram/Tea Tairovic
Maja Šuput pronašla je svog princa na bijelom konju, a riječ je naravno o Šimi Elezu, koji s njom uživa na odmoru na Baliju.
| Foto: Instagram
Sinjska punk blues rock četvorka M.O.R.T. objavili su kako su se odlučili 'odmaknuti' i krenuti u 'nove pustolovine daleko od svjetla pozornice' nakon 13 godina.
| Foto: Marko Ristic
Slavna manekenka Bella Hadid pojavila se na premijeri serije 'The Beauty' u New Yorku, a na sebi je imala jarko crvenu, gotovo prozirnu haljinu.
| Foto: Profimedia
U Netflixovu dokumentarcu ‘Paparazzi King’ Nina morić progovorila je o prekidu blizanačke trudnoće do kojega je došlo dok je bila s Fabrizijem Coronom.
| Foto: screenshot/Youtube
Kolege iz redakcije emisije 'Dobro jutro, Hrvatska' oduševile su se kada je voditelj Mirko Fodor (63) stigao u redakciju na štakama samo tjedan dana nakon zamjene kuka.
| Foto: Facebook
Nives Celzijus pokazala je gipkost tako što je bez ikakvih problema napravila špagu uz zid.
| Foto: Instagram/Nives Celzijus
Koncert Ane Bekute održan u Čačku povodom dočeka Srpske nove godine pretvorio se u incident. Dio okupljenih građana otvoreno je negodovao zbog navodno isplaćenog honorara od 40.000 eura, a gađali su je grudama.
| Foto: Instagram
Poznata talijanska sportska novinarka i voditeljica Diletta Leotta pokazala je kako odmara, ali i kako izgleda njen radni dao, koji je, unatoč trudnoči, itekako ispunjen.
| Foto: Instagram
Bivša predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović objavila je niz fotografije sa prošlogodišnjih putovanja, a sada putuje na Antarktiku.
| Foto: Kristijan Iličić/Facebook
U srijedu navečer u HNK u Zagrebu održan je gala koncert "Glazbeni te zove!", a na njemu je uživao i Mate Rimac s novom djevojkom Barbarom Kotarski.
| Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Na 83. dodjeli Zlatnih globusa neke dame odabrale su 'hrabre' haljine ispid kojih nisu imale grudnjak. Jednu takvu nosila je i Jennifer Lopez.
| Foto: DANIEL COLE
'Golu haljinu' nosila je na Zlatnim globusima i Jennifer Lawrence.
| Foto: DANIEL COLE
Hailee Steinfeld se prvi put pojavila na crvenom tepihu otkad je objavila trudnoću, a trbuščić je naglasila svjetloružičastom pripijenom haljinom.
| Foto: DANIEL COLE
Zvijezda serije 'Adolescencija' Owen Cooper (16) ušao je u povijest. Na dodjeli Zlatnih globusa osvojio je nagradu za najboljeg sporednog glumca za ulogu Jamieja Millera i tako postao najmlađi ikad dobitnik Globusa u ovoj kategoriji.
| Foto: Mario Anzuoni
Dobitnica Oscara Zoe Saldaña službeno je postala glumica s najvećom ukupnom zaradom na svjetskim kino-blagajnama u povijesti filma, zahvaljujući ajnovijem nastavku Cameronove sage, „Avatar: Fire and Ash“.
| Foto: Danny Moloshok
Hrvatska Miss Universe Laura Gnjatović skinula je lnetu i zaprljala ruke dok je sama mijenja akumulator na automobilu.
| Foto: Instagram
Stigao je kralj 18. sezone 'Ljubav je na selu', a završno okupljanje obilježila su iznenađenja, ljubav, suze, ali i sitne rasprave.
| Foto: RTL
Marko Perković Thompson održao je dva velika koncerta na splitskim Gripama dvije večeri zaredom.
| Foto: Facebook/Marko Perković Thompson, Filip Vukina
Ivana Knoll, koja u zadnje vrijeme osvaja sa svojim DJ vještinama, priznala je da je rekla da. Međutim, nije se zaručila, već je pristala nastupiti u Madison Square Gardenu. 17. siječnja, što je veliki san brojnih svjetskih DJ-eva.
| Foto: Instagram/Canva
Nova sezona 'Gospodina Savršenog' kreće 26. siječnja na Voyu, a uskoro na RTL-u. I ove godine će se djevojke boriti za srca dva 'Savršena', a to su Karlo i Petar.
| Foto: rtl
Bivši model Christie Brinkley ima vrhunsku liniju u 72. godini, a sada je pokazala figuru u bikiniju.
| Foto: Instagram
Malena devetogodišnja djevojčica Nikol Kutnjak iz tima Gobac pobjednica je druge sezone 'The Voice Kids Hrvatska'.
| Foto: screenshot/HRT
Film 'Fiume o morte!' osvojio je nagradu za najbolji europski dokumentarni film na Europskim filmskim nagradama! Nagradu su preuzeli redatelj Igor Bezinović i producentina Vanja Jambrović na svečanosti u Berlinu.
| Foto: Nadja Wohlleben