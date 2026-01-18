Obavijesti

TJEDAN IZA NAS

24 fotografije koje su obilježile tjedan: 'Golim' haljinama i putovanjima prkose zimi

Iza nas je zanimljiv i ponovno golišav tjedan, a unatoč datumu poznate dame ne zamaraju se minusima. Izgleda da je uživanje u toplijim krajevima postala je omiljena razonoda zvijezda, barem onih koji nisu bili na dodjeli Zlatnih globusa. Prisjetimo se najboljih trenutaka u prošlom tjednu...
24 fotografije koje su obilježile tjedan: 'Golim' haljinama i putovanjima prkose zimi
Popularna srpska pjevačica Tea Tairović pokazala je kako odmara na Maldivima, daleko od siječanjskih niskih temperatura. | Foto: Instagram/Tea Tairovic
1/25
Popularna srpska pjevačica Tea Tairović pokazala je kako odmara na Maldivima, daleko od siječanjskih niskih temperatura. | Foto: Instagram/Tea Tairovic
