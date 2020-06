2Pac je živio za glazbu, volio je današnju suprugu Willa Smitha

Ljudi iz svih dijelova svijeta su se u posljednje 24 godine nekoliko puta javljali medijima govoreći da su vidjeli repera ili da imaju detalje o njegovoj smrti. Odbijaju vjerovati da ga nema...

<p>Američki reper <strong>Tupac Amaru Shakur</strong>, poznatiji kao <strong>2Pac </strong>danas bi proslavio 49. rođendan. Preminuo je 13. rujna 1996. nakon što su ga upucali u Las Vegasu, ali ne vjeruju svi da je uistinu umro. Već više od dva desetljeća svijetom se ne prestaju širiti razne teorije zavjere, koje tvrde da je on zapravo živ.</p><p>Prošle godine je detektiv <strong>Greg Kading</strong> (57), koji je radio na tom slučaju, podijelio neke nepoznate pojedinosti o smrti repera uključujući i ime ubojice. Čovjek imena<strong> Orlando 'Baby' Anderson</strong> 1996. je ubio Shakura, iz osvete, nakon što su ga članovi reperove bande pretukli. Orlando je umro 1998. u pucnjavi bandi, negirajući dotad bilo kakvu umiješanost u ubojstvo, a nikada nije bio ni optužen, prenio je tada <a href="https://metro.co.uk/2019/06/16/tupac-shakurs-killer-revealed-former-lapd-detective-rappers-48th-birthday-9972478/" target="_blank">Metro</a>.</p><p>- Anderson je tip s kojim se Tupac tukao te večeri, a koji se kasnije vratio osvetiti se sa svojom bandom - rekao je detektiv za strane medije. </p><p>Ipak, to je jedna verzija priče. S druge strane, Tupacov bivši tjelohranitelj ispričao je kako je reperu pomogao da lažira svoju smrt i ode na Kubu. Ljudi iz svih dijelova svijeta su se u posljednje 24 godine nekoliko puta javljali medijima govoreći da su vidjeli repera ili da imaju detalje o njegovoj smrti. </p><p>Sve je ovo potaknulo producenta <strong>Ricka Bossa</strong> da snimi film o ovoj temi. Najavio je kako će naziv filma biti '2Pac: The Great Escape From UMC', piše <a href="https://www.rollingstone.com/music/music-news/tupac-alive-movie-951140/" target="_blank">The Rolling Stone</a>.</p><p>- U filmu ćemo pratiti Tupaca kako odlazi iz Vegasa i nastavlja živjeti u Novom Meksiku. Naravno da je moguće napisati fikciju, ali ovo nije fikcija. Ovo su činjenice koje dolaze od provjerenih izvora - objasnio je Boss. No, glumac koji će tumačiti ulogu slavnog repera, <strong>Richard Garcia</strong>, ne slaže se s režiserovim mišljenjem, već ističe da vjeruje u to kako je reper preminuo u rujnu 1996.</p><p>Očekuje se kako će film izaći 2021. godine... Rođen u siromašnom dijelu New Yorka, Tupac je često govorio kako mu je čudno kako je od siromaha postao bogataš. Bio je blizak s <strong>Jadom Pinkett </strong>(48), danas suprugom <strong>Willa Smitha</strong> (51), a to prijateljstvo trajalo sve je do njegove smrti. Vjerovao je u karmu, ali ne i u razne religijske običaje. </p>