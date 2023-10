50 Cent 'zapalio' Arenu, u krilu mu plesale plesačice: 'Bio sam ovdje prije, bili ste jako glasni'

50 Cent (48), kultni američki reper večeras je stigao u u zagrebačku Arenu. Prvi je to nastup repera u Hrvatskoj nakon 2007. godine. Tada je u sklopu promocije trećeg studijskog albuma 'Curtis' napunio zagrebački Dom sportova, a izjavio je i da se više nikad neće vratiti.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa ... Video: privatna arhiva

50 Cent je sada nastupio u sklopu turneje 'The Final Lap' koja se održava u čast 20. godišnjice izdanja albuma 'Get Rich or Die Tryin''.

- Bio sam ovdje jednom prije, tada ste bili dosta glasni - rekao je kultni reper.

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Reper se u prvih 10 minuta presvukao nekoliko puta.

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Na pozornici je repao, a uz njega je plesalo deset vatrenih ljepotica. U jednom su mu trenutku zaplesale i u krilu. Reper je izveo svoje najveće hitove 'Candy shop', 'Window shopper', 'Many men', 'Best friend'...

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Publika u Areni znala je svaki stih reperovih pjesama zbog čega 50 Cent nije skidao osmijeh s lica.