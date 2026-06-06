A$AP Rockyju je Riri godinama bila 'samo' prijateljica, danas zajedno imaju troje djece

Kad je A$AP Rocky ovih dana potvrdio da 6. listopada u sklopu turneje "Don't Be Dumb World Tour" stiže u Arenu Zagreb, vijest je odmah odjeknula među hrvatskim, ali i regionalnim obožavateljima. Bit će to prvi nastup poznatog američkog repera u Hrvatskoj, no uz najavu koncerta otvorilo se i pitanje koje posljednjih mjeseci intrigira njegove fanove diljem svijeta. Hoće li mu se na turneji pridružiti i Rihanna?

Interes za njezin mogući dolazak dodatno je pojačan nakon turbulentnog razdoblja kroz koje je prošao jedan od najpoznatijih parova na svijetu. Rocky je prošle godine na sudu oslobođen svih optužbi u slučaju pucnjave iz 2021., nakon što je porota odbacila tvrdnje da je pucao na nekadašnjeg prijatelja A$AP Rellija. Tijekom cijeloga procesa uz njega je bila Rihanna, koja je redovito dolazila na suđenja unatoč njegovim pokušajima da je poštedi dodatnog stresa.

Foto: Aude Guerrucci

Nedugo nakon toga obitelj se suočila s novim sigurnosnim izazovom kad je žena navodno otvorila vatru na njihov dom u Los Angelesu dok su Rihanna, Rocky i njihova djeca bili kod kuće. Incident je dodatno skrenuo pozornost na sigurnost slavnog para, zbog čega se dio obožavatelja sad pita hoće li Rihanna pratiti Rockyja i tijekom njegove velike svjetske turneje.

- Jednostavno osjećam da uz njega mogu proći kroz svaki dio života - komentirala je Rihanna za Vogue jednom prilikom prije nekoliko godina.

Izvori bliski pjevačici komentirali su kako je istaknula da će stalno biti uz njega, pa i kad ide na turneje.

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- Bit ću uz nju do kraja, baš kao što je i ona uz mene - komentirao je kasnije Rocky o partnerici.

Iako zasad nema nikakve službene potvrde da će se pojaviti u Zagrebu, njezin eventualni dolazak sigurno bi izazvao golemo zanimanje javnosti, ali i zahtijevao dodatne sigurnosne mjere tijekom cijele turneje. Naime, svaki njihov zajednički izlazak privlači golemu medijsku pozornost, a organizatori koncerata u gradovima koje će Rocky posjetiti morali bi biti spremni na znatno veći interes obožavatelja, fotografa i medija nego što bi to bio slučaj samo s reperovim nastupom.

Sami organizatori u tom bi slučaju vjerojatno dobili i drugačiji rider. Kad se govori o koncertima velikih zvijezda, publika najčešće vidi samo ono što se događa na pozornici. Organizatori iza pozornice redovito bitku vode s potpuno drugim, ponekad neočekivanim zahtjevima. Postoji dokument bez kojega gotovo nijedan nastup ne može biti realiziran, a to je upravo spomenuti rider.

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Riječ je o dodatku u ugovoru u kojem izvođač i njegov tim navode tehničke i logističke zahtjeve koje organizator mora ispuniti. Većina ridera glazbenika nije previše zanimljiva i podrazumijeva popise opreme, sigurnosne protokole, hotelski smještaj, prijevoz, hranu i piće za izvođače, ali i njihov tim. Ipak, određeni rideri tijekom godina stekli su gotovo legendaran status zbog neobičnih ili naizgled bizarnih zahtjeva. Rider benda Van Halen vjerojatno je najpoznatiji na svijetu. U zahtjevu su naveli da u zdjeli s M&M's bombonima ne smije biti nijedan smeđi bombon.

Desetljećima se taj zahtjev navodio kao primjer razmaženosti velikih zvijezda. Kasnije se pokazalo da je stvarnost bila sasvim drugačija. Bend je nastupao s kompliciranom produkcijom koja je zahtijevala strogo poštovanje tehničkih i sigurnosnih specifikacija.

'Van Halen' test

Ako bi članovi benda pronašli smeđi M&M u garderobi, znali bi da organizator nije pažljivo pročitao rider te bi dodatno provjeravali sigurnost pozornice i električnih instalacija. Taj je pristup danas toliko poznat da se u poslovnom svijetu govori o "Van Halen testu", malom detalju kojim se provjerava je li netko zaista pročitao upute.

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Rideri su inače poslovna tajna te se rijetko dogodi da neki od njih procuri u javnost. Iako širu javnost najviše zanimaju neobični zahtjevi, rideri su zapravo važni poslovni dokumenti. U njima se nalaze informacije o sigurnosnim procedurama, rasporedu kretanja izvođača, hotelskom smještaju, kontaktima članova produkcije, organizaciji osiguranja i logističkim procesima turneje.

Objava takvih podataka može ugroziti sigurnost izvođača, olakšati neželjeni pristup backstageu ili otkriti detalje poslovnog modela turneje konkurenciji. Zbog toga su rideri najčešće zaštićeni ugovorima o povjerljivosti i dostupni samo organizatorima, produkciji i osobama koje izravno sudjeluju u realizaciji događaja.

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- Iz perspektive organizatora, mogu reći da je 90 posto ridera potpuno uobičajeno. Najviše vremena ne oduzimaju skupi zahtjevi, nego vrlo precizni detalji koje izvođač želi imati spremne po dolasku. Publika često čuje samo za neobične primjere, ali iza većine zahtjeva kriju se logistika, sigurnost i potreba da se izvođač prije nastupa osjeća ugodno i može odraditi posao na najvišoj razini. Ne bih previše isticao o neobičnostima, ali bilo je tu raznih zahtjeva - komentirao nam je jedan organizator koji je želio ostati anoniman.

Nastavno na dolazak A$AP Rockyja u Zagreb i šuškanja o potencijalnom dolasku Rihanne, istražili smo je li ikad njegov rider procurio u javnost. S obzirom na dostupne informacije, slavni reper uspješno je zaobišao taj detalj i nije poznato kakvi su točno njegovi zahtjevi, no njegovoj partnerici to nije pošlo za rukom. Godine 2010. dio Rihanninih zahtjeva dospio je u javnost. Očekivalo se da će dokument otkriti luksuzne i ekstravagantne zahtjeve jedne od najvećih svjetskih zvijezda, no sadržaj je mnoge iznenadio.

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Prema tad objavljenim informacijama, Rihanna je tražila prvenstveno udobnost i čistoću. Među zahtjevima nalazili su se velika sofa na kojoj može odmoriti, jastuci s uzorkom životinjskog krzna, čisti tepih, temeljito očišćen toalet te ugodan i uredan prostor za boravak prije samoga nastupa.

Još jedan zanimljivi trenutak dogodio se 2016. tijekom gostovanja u emisiji Ellen DeGeneres. Voditeljica je pred publikom pročitala dio popisa stvari koje su organizatori morali pripremiti za Rihannu. Glazbenica se na to samo nasmijala, a na popisu su se našli grickalice Cheetos, keksi Oreo, vino, votka, Frappuccino napici i masline s češnjakom.

- Jednostavno volim biti spremna. Nikad ne znaš u kakvom ćeš raspoloženju biti - komentirala je Rihanna kroz smijeh.

Kad ju je Ellen pitala o Cheetosima, Rihanna je pojasnila da su joj oni zapravo najvažnija stavka na rideru te se našalila da ih jede ovisno o raspoloženju.

Inače, Rihanna i A$AP Rocky vezu su potvrdili 2020. godine. Njihovo prijateljstvo trajalo je godinama prije nego što se razvilo u romantičnu vezu. Rocky je 2021. javno izjavio kako je Rihanna "ljubav njegova života", a par je ubrzo postao jedan od najpraćenijih slavnih parova na svijetu.

Važnost roditeljstva

U svibnju 2022. dobili su sina RZA-u, nazvanog po legendarnom članu grupe Wu-Tang Clan. Godinu dana kasnije obitelj se proširila dolaskom sina Riota, a prošle godine dobili su treće dijete, kćer Rocki. Otac Rocky je više puta govorio o važnosti roditeljstva te želji da njegova djeca odrastaju otvorenog uma i slobodnog duha.

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- Želim biti siguran da svoju djecu učim disciplini, da ostanu čvrsto na zemlji i što skromniji. Mogli bismo ih smatrati djecom slavnih roditelja koja imaju određene privilegije, zato moram paziti da provode vrijeme i sa svojim rođacima, onim malo 'čvršćim' karakterima koji će ih držati na oprezu i spriječiti da se previše uznesu - rekao je A$AP Rocky za People.

Slavni par nekoliko je puta komentirao kako brak ne vide kao nešto što im je u ovom trenutku potrebno u vezi. Kažu kako su sretni trenutačnom situacijom te svu energiju usmjeravaju u svoju obitelj i karijeru. Unatoč tome, Rocky u javnosti često Rihannu oslovljava "suprugom".

- Kako znaš da već nisam njezin suprug? - komentirao je prošle godine u intervjuu za Elle.

Dodao je i da nikad javno ne bi potvrdio jesu li on i Rihanna zaručeni ili vjenčani.

A$AP Rocky u sklopu svjetske turneje dolazi u Zagreb 6. listopada

Želim biti siguran da svoju djecu učim disciplini, kaže reper o odgoju