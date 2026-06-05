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Amerikanac koji je u Zagorju za 5000 kupio kuću otkrio koliko je točno potrošio na renovaciju

Piše 24sata,
Čitanje članka: 3 min
Amerikanac koji je u Zagorju za 5000 kupio kuću otkrio koliko je točno potrošio na renovaciju
Američki influenser Justus Reid kupio kuću u Hrvatskoj za 5.000 eura, snimke uređenja postale su viralni hit | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL - ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA

Iako je kuću na ne baš pristupačnom terenu u Zagorju platio 5000 eura, ukupna renovacija koja je trajala skoro godinu dana ga je ispala puno više...

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Justus Reid, mladi Amerikanac i youtuber koji je nedavno dovršio renovacije svoje kuće u Zagorju, koju je prije nešto manje od godinu dana kupio za 5000 eura, sada je otkrio koliko je naposljetku koštalo cijelo preuređenje. Na svojem YouTube kanalu objavio je kratki dokumentarac u kojem je prikazao cijeli projekt - kako je izgledala kuća kada je tek došao te kako ju je pretvorio u svoju kuću iz snova. 

POGLEDAJTE GALERIJU: Kako sada izgleda kuća Justusa Reida 

Američki influenser Justus Reid kupio kuću u Hrvatskoj za 5.000 eura, snimke uređenja postale su viralni hit Američki influenser Justus Reid kupio kuću u Hrvatskoj za 5.000 eura, snimke uređenja postale su viralni hit
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Foto: Goran Stanzl/PIXSELL - ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA

On je redovno na svojim društvenim mrežama objavljivao videe na kojima se moglo vidjeti kako radi na nekom dijelu kuće, a pratili su ga brojni obožavatelji koje je zanimalo kako će, uz pomoć brojnih prijatelja i susjeda, sve to naposljetku izgledati. 

U svojem je videu na YouTubeu sada otkrio kako je, osim početnih 5000 eura, u cijeli projekt uložio još oko 70.000 eura vlastitog novca. Najveći troškovi bili su za kamen za izradu terasa i potpornih zidova, radna snaga, građevinski materijal, gorivo i strojevi. A iako su mu susjedi isprva pomagali besplatno, Reid je otkrio kako je, zahvaljujući popularnosti projekta, mogao i platiti svima koji su mu uskočili. 

POGLEDAJTE TRANSFORMACIJU FOTO Amerikanac kupio kuću u Zagorju za 5000€, radio na njoj 11 mjeseci: Evo kako sad izgleda
FOTO Amerikanac kupio kuću u Zagorju za 5000€, radio na njoj 11 mjeseci: Evo kako sad izgleda

No - to nije sve. 

Reid je objasnio da su mu sponzori još tijekom cijelog projekta osigurali još otprilike 100.000 eura kroz građevinski materijal, uređaje, opremu i razne usluge. Kada se sve zbroji, procjenjuje se da ga je cijeli projekt koštao između 160.000 i 175.000 eura. 

Reid je i objasnio kako tu kuću ne namjerava iznajmljivati jer još uvijek nema trajni priključak za struju i vodu, a i sam pristup prema njoj je zahtjevan. Ne želi je ni prodati jer smatra kako je to njegov životni projekt. 

Američki influenser Justus Reid kupio kuću u Hrvatskoj za 5.000 eura, snimke uređenja postale su viralni hit
Američki influenser Justus Reid kupio kuću u Hrvatskoj za 5.000 eura, snimke uređenja postale su viralni hit | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL - ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA

A osim ove kuće, Reid je u posljednjem videu na društvenim mrežama otkrio kako je kupio još tri slične nekretnine. Njegov sljedeći projekt bit će obnova bunkera kojeg je kupio za 8000 eura. Planira ga pretvoriti u potpuno funkcionalnu kuću. 

Foto: instagram

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