Amerikanac koji je u Zagorju za 5000 kupio kuću otkrio koliko je točno potrošio na renovaciju

Justus Reid, mladi Amerikanac i youtuber koji je nedavno dovršio renovacije svoje kuće u Zagorju, koju je prije nešto manje od godinu dana kupio za 5000 eura, sada je otkrio koliko je naposljetku koštalo cijelo preuređenje. Na svojem YouTube kanalu objavio je kratki dokumentarac u kojem je prikazao cijeli projekt - kako je izgledala kuća kada je tek došao te kako ju je pretvorio u svoju kuću iz snova.

POGLEDAJTE GALERIJU: Kako sada izgleda kuća Justusa Reida

On je redovno na svojim društvenim mrežama objavljivao videe na kojima se moglo vidjeti kako radi na nekom dijelu kuće, a pratili su ga brojni obožavatelji koje je zanimalo kako će, uz pomoć brojnih prijatelja i susjeda, sve to naposljetku izgledati.

U svojem je videu na YouTubeu sada otkrio kako je, osim početnih 5000 eura, u cijeli projekt uložio još oko 70.000 eura vlastitog novca. Najveći troškovi bili su za kamen za izradu terasa i potpornih zidova, radna snaga, građevinski materijal, gorivo i strojevi. A iako su mu susjedi isprva pomagali besplatno, Reid je otkrio kako je, zahvaljujući popularnosti projekta, mogao i platiti svima koji su mu uskočili.

No - to nije sve.

Reid je objasnio da su mu sponzori još tijekom cijelog projekta osigurali još otprilike 100.000 eura kroz građevinski materijal, uređaje, opremu i razne usluge. Kada se sve zbroji, procjenjuje se da ga je cijeli projekt koštao između 160.000 i 175.000 eura.

Reid je i objasnio kako tu kuću ne namjerava iznajmljivati jer još uvijek nema trajni priključak za struju i vodu, a i sam pristup prema njoj je zahtjevan. Ne želi je ni prodati jer smatra kako je to njegov životni projekt.

Američki influenser Justus Reid kupio kuću u Hrvatskoj za 5.000 eura, snimke uređenja postale su viralni hit | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL - ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA

A osim ove kuće, Reid je u posljednjem videu na društvenim mrežama otkrio kako je kupio još tri slične nekretnine. Njegov sljedeći projekt bit će obnova bunkera kojeg je kupio za 8000 eura. Planira ga pretvoriti u potpuno funkcionalnu kuću.