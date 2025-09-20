Šime Elez, bivši 'Gospodin Savršeni', subotnje je poslijepodne proveo na Poljudu bodreći igrače Hajduka u derbiju protiv Dinama
Navijač Šime
A gdje je Maja? 'Gospodin Savršeni' Šime Elez pomno pratio derbi Hajduka i Dinama
Bivši 'Gospodin Savršeni' Šime Elez s prijateljima je uživao je u subotu u Splitu, gdje je na Poljudu pratio derbi između Hajduka i Dinama.
Da je na utakmici Šime je otkrio i na svom Instagram profilu gdje je objavio fotografiju igrača Hajduka s početka utakmice.
U međuvremenu, Maja Šuput provodi kvalitetno vrijeme sa sinom Bloomom u zagrebačkom zoološkom vrtu, gdje uživaju gledajući životinje, što Maji dođe kao dobar odmor nakon sinoćnjeg koncerta u Zlataru.
