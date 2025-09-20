Obavijesti

A gdje je Maja? 'Gospodin Savršeni' Šime Elez pomno pratio derbi Hajduka i Dinama

Piše Zrinka Medak Radić,
Čitanje članka: < 1 min
4
Split: Hajduk i Dinamo sastali se u 7. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Šime Elez, bivši 'Gospodin Savršeni', subotnje je poslijepodne proveo na Poljudu bodreći igrače Hajduka u derbiju protiv Dinama

Bivši 'Gospodin Savršeni' Šime Elez s prijateljima je uživao je u subotu u Splitu, gdje je na Poljudu pratio derbi između Hajduka i Dinama.

Split: Hajduk i Dinamo sastali se u 7. kolu SuperSport HNL-a
Split: Hajduk i Dinamo sastali se u 7. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Da je na utakmici Šime je otkrio i na svom Instagram profilu gdje je objavio fotografiju igrača Hajduka s početka utakmice. 

Foto: Instagram/Screenshoot

U međuvremenu, Maja Šuput provodi kvalitetno vrijeme sa sinom Bloomom u zagrebačkom zoološkom vrtu, gdje uživaju gledajući životinje, što Maji dođe kao dobar odmor nakon sinoćnjeg koncerta u Zlataru.

Foto: Instagram/Screenshoot

