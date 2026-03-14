Jakov Jozinović je napunio dvoranu SPENS u Novom Sadu

Pjevač Jakov Jozinović održao je koncert u prepunoj dvorani SPENS u sklopu svoje turneje "Ja za čuda letim". Na društvenim mrežama šire se snimke dugoočekivanog nastupa mladog glazbenika.

Srpski mediji navode kako je za nastup u Novom Sadu dopremljena je dodatna scenska i tehnička oprema, stoga je publika mogla uživati u snažnom audio-vizualnom performansu koji prelazi format klasičnog pop koncerta.

Jozinović je koncert otvorio pjesmom "Polje ruža", uz podršku benda koji je brojio 11 članova. Atmosfera je bila na vrhuncu kada je izveo pjesme "Ljubi se istok i zapad", "Živiš u oblacima"? i "Da l’ si sretnija". No najveće oduševljenje bilo je kada je počeo pjevati pjesmu "Ja volim", koja obara sve ljestvice.

Posebni gost na koncertu bio je Saša Kovačević.

Podsjetimo, riječ je o koncertu koji je proteklih dana izazvao brojne komentare na društvenim mrežama. Naime, udruge hrvatskih branitelja, logoraša i stradalnika Domovinskog rata pozvale su hrvatske glazbenike da otkažu ili premjeste najavljene koncerte u toj dvorani jer je, kako navode, 'nakon okupacije Vukovara 1991. služila kao logor za hrvatske branitelje i civile, gdje su mnogi bili mučeni, zlostavljani i ponižavani'.

Za Dan žena tamo je trebao nastupati Tony Cetinski, ali je koncert otkazao. Nakon toga, udruge branitelja su uputile apel Jakovu Jozinoviću da, poput Tonyja Cetinskog, otkaže nastup u toj dvorani zakazan za 14. ožujka. Međutim, Jozinović je odbio otkazati koncert.

Na Instagramu je nakon toga napisao:

- Ja za čuda letim. Letim za ljubav, poniznost, mladost i glazbu koja ne poznaje granice. Dobri ljudi, hvala vam što ste uz mene. Svoj dar prenosim glasom i zato je moja turneja veliko hvala svima koji dolazite. Nastavljamo širiti ljubav i glazbu već ovaj vikend u Novom Sadu.

- Svi smo jednom bili mladi pjevači koji su sanjali veliku pozornicu. Drago mi je vidjeti mlade ljude koji žive za glazbu. Jakove, želim ti sretan koncert i mnogo lijepe energije publici u Novom Sadu. Na kraju uvijek pobjeđuje glazba - napisao je glazbenik.