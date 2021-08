Agnetha Faltskog, Anna-Frid Lyngstad, Bjorn Ulvaeus i Benny Andersson, članovi kultne pop skupine Abba, još 2016. godine su najavili turneju na kojoj će nastupiti u formi holograma koji izgledaju poput njih u mladosti. Također, vratili su se u studio i obećali da će snimiti dvije nove pjesme.

Objavljivanje singlova 'I Still Have Faith In You' i 'Don't Shut Me Down' bend od tada odgađa, te sada planiraju objaviti pet novih pjesama kako bi se iskupili strpljivim fanovima.

Nedavno su na svojoj novoj web stranici objavili neobičnu poruku koja je zbunila njihove obožavatelje. Radi se o slici na kojoj su četiri zlatna kruga i datum 2.9.2021.

Fanovi su na Twitteru odmah počeli nagađati o čemu se radi i što to bend najavljuje. Dok neki od njih misle da je u pitanju hologramska turneja, mnogi se nadaju da će Abba objaviti novi album prvi put nakon 39 godina.

- Spreman sam da upotpunim kolekciju - napisao je jedan fan a mnogi su se složili kako jedva čekaju čuti nove pjesme.