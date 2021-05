Mnogi natjecatelji na Eurosongu ubrzo nakon završetka natjecanja budu zaboravljeni. Ipak, tijekom svojih 65. natjecanja, Eurosong je neke glazbenike lansirao među zvijezde svjetskih razmjera. Ima i onih država koje su kao predstavnike izabrale već poznate pjevače, ali im ta taktika nije uvijek pošla za rukom...

Lucia Moniz (44) mnogima je poznatija iz filma 'Zapravo ljubav' nego kao glazbenica. Iako je izgradila uspješnu glumačku karijeru, pa je tako glumila u mnogim filmovima i serijama, Moniz je jednako tako uspješna pjevačica. Iza nje pet je samostalnih albuma, a kad je 1996. godine predstavljala Portugal na Eurosongu, osvojila je 6. mjesto. Iste godine hrvatska predstavnica Maja Blagdan (53) osvojila je 4. mjesto.

Britanski bend Katarina & the Waves, koji je svjetsku slavu postigao sa singlom 'Walking on Sunshine' 1985. godine, predstavljao je Ujedinjeno Kraljevstvo 1997. godine. Pobijedili su s tada rekordnih 227 bodova.

Smatra se kako je pjesma 'Love Shine a Light' jedna od uspješnijih pobjedničkih pjesama u povijesti natjecanja Eurovizije. Tako je umjesto natjecanja, u 2020. godini emitiran program 'Eurovision: Europe Shine a Light', a dio programa se sastojao od 41 izvedbe pjesme tijekom kojih su se osvjetljavale znamenitosti svake države.

Pjevač Julio Iglesias (77) vrlo je brzo u svojoj karijeri postigao uspjeh, a samo dvije godine nakon objave prvog albuma, predstavljao je Španjolsku na Eurosongu 1970. godine. Njegova pjesma 'Gwendolyne' osvojila je 4. mjesto, a ubrzo nakon toga, njegov singl 'Un Canto A Galicia' zauzeo je prvo mjesto na ljestvicama mnogi europskih država. Iglesias je tijekom svoje karijere prodao više od 100 milijuna ploča. Danas ga mnogi poznaju i kao oca pjevača Enriquea Iglesiasa (46).

Ujedinjeno Kraljevstvo je pokušalo ponoviti svoj uspjeh iz 1997. godine s Bonnie Tyler (69), koja je postala poznata početkom '80-ih kad s pjesmom 'Total Eclipse of the Heart'. Godinu dana je za film 'Footloose' pjevala je 'Holding Out for a Hero', koja je ponovnu popularnost legendarnih proporcija doživjela zbog filma 'Shrek 2'. Nažalost, takve uspjehe nije ostvarila na Eurosongu u Švedskoj 2013. godine. S 23 boda, njezina pjesma 'Believe in Me' završila je na niskom 19. mjestu.

Očito je da su Englezi ustrajali na formuli poznatih pjevača kao njihovih predstavnika na natjecanju Eurovizije. Samo godinu dana prije nastupa Bonnie Tyler, za Ujedinjeno Kraljevstvo natjecao se Engelbert Humperdinck (85).

Njegovi raniji uspjesi bile su pjesme 'The Last Waltz' i 'Release Me', koje su bile popularne 1967. godine. Osim što je postavio rekord najstarijeg natjecatelja, svojom pjesmom 'Love Will Set You Free', nije se proslavio i završio predzadnji.

Jedna od natjecateljica koja je nakon svog eurovizijskog nastupa postigla veliku slavu je pjevačica Celine Dion (53). Mlada Dion je 1988. godine predstavljala Švicarsku s pjesmom 'Ne partez pas sans moi' (Ne idi bez mene), koja je i pobijedila. 20-godišnja pobjednica nakon toga nastavila je raditi na svojem imidžu, kako bi se lakše plasirala na anglofono tržište. Vrlo brzo, u '90-ima, postala je super zvijezda sa svojom pjesmom 'My Heart Will Go On'.

Sir Cliff Richard (80), čiji je singl 'Move It' iz 1958. godine često nazivan "prvom britanskom rock'n'roll pjesmom", treći je najprodavaniji glazbenik u Ujedinjenom Kraljevstvu ikada. Kao britanska verzija Elvisa Presleya, bilo je logično da predstavlja Ujedinjeno Kraljevstvo na Eurosongu. Godine 1968. natjecao se s pjesmom 'Congratulations' i osvojio drugo mjesto, a njegov drugi pokušaj 1973. godine 'Power to All Our Friends' bio je na trećem.

Ruske pjevačice Lena Katina (36) i Julia Volkova (36) koje čine pop duo t.A.T.u. bile su hit i prije nego su nastupale na Euroviziji. Ime njihovog benda skraćenica je "ta ljubi tu", iako to nije bilo toliko kontroverzno kao njihov spot za pjesmu 'All the Things She Said', koji je objavljen krajem 2002. godine. Godinu dana kasnije, predstavljale su Rusiju s pjesmom 'Ne ver', ne boysia' (Ne vjeruj, ne boj se) s kojom su osvojile treće mjesto. Rusija je kasnije tvrdila da su ih problemi s glasanjem u Irskoj koštali pobjede.

Ujedinjeno Kraljevstvo je kao svoju predstavnicu za natjecanje na domaćem tlu izabrala pjevačicu i zvijezdu iz mjuzikla 'Briljantin' Oliviju Newton-John (72). Newton-John nije bila oduševljena pjesmom 'Long Live Love', koju je izabrala britanska javnost. Od mogući 6 pjesama za Eurosong, njezin favorit bila je pjesma 'Angel Eyes'. Međutim, ostvarila je dobar uspjeh i osvojila 4. mjesto.

Najpoznatiji natjecatelji s Eurovizije je, naravno, grupa ABBA. Njima je nastup i pobjeda na Eurosongu bila odskočna daska do svjetske slave. Pobijedili su s pjesmom 'Waterloo' 1974. godine, a nakon toga postali su jedan od najuspješnijih i najprodavanijih bendova u povijesti. Prema njihovim hit pjesmama također je nastao mjuzikl 'Mamma Mia!', koji se izvodi na daskama koje život znače diljem svijeta već više od 20 godina, a pretvoren je i u dva uspješna filma istog imena.

