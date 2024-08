ABBA kontra Trumpa: Tražili da prestane puštati njihovu glazbu na predizbornim skupovima

Švedska pop skupina ABBA zatražila je od Donalda Trumpa da prestane puštati njihovu glazbu i video spotove na svojim predizbornim skupovima, priopćio je u četvrtak njihov izdavač, prenosi Reuters.

Foto: TT NEWS AGENCY/REUTERS

ABBA-ini hitovi, među kojima "The Winner Takes It All", "Money, Money, Money" i "Dancing Queen", bili su puštani na Trumpovu skupu 27. srpnja u Minnesoti, uz video spotove, objavio je švedski dnevni list Svenska Dagbladet, čiji je izvjestitelj bio na tom događaju.

"Zajedno s članovima ABBA-e, saznali smo da su na Trumpovim skupovima bili puštani video spotovi s ABBA-inom glazbom i prema tome zatražili smo da se s time odmah prekine", priopćio je Universal Music, sa sjedištem u Nizozemskoj.

Foto: Jeenah Moon

Izdavač je istaknuo da Trumpovoj kampanji nije dao dozvolu za to.

Foto: Jeenah Moon

Članovi benda nisu željeli komentirati tu informaciju, rekao je njihov predstavnik za Reuters, dodajući da oni podržavaju Universal.

Trumpova kampanja nije odgovorila na zahtjev za komentarom.

Nekoliko umjetnika ili njihovih predstavnika prigovorilo je na to što se njihovu glazbu pušta na Trumpovim skupovima zadnjih godina, uključujući pokojnog američkog pjevača i gitarista Toma Pettyja, britansku pjevačicu Adele, rock bend R.E.M., irsku pjevačicu Sinéad O'Connor i kanadsku pjevačicu Celine Dion.