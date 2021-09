Legendarna švedska pop skupina Abba vraća se prvi put u četrdeset godina među prvih deset singlova u Velikoj Britaniji, s dvama novim naslovima s novog albuma "Voyage" ("Putovanje"). "I Still Have Faith in You" i "Don't Shut Me Down" zauzeli su šesto, odnosno sedmo mjesto na britanskim ljestvicama, pokazuju procjene objavljene u nedjelju koje se temelje na prvim prodajama i objavama putem streaminga. Službeni poredak bit će objavljen u petak.

"Ako se zamah nastavi, ovi će naslovi biti prvi Abbini singlovi među deset najboljih u Velikoj Britaniji nakon 'One Of Us' u prosincu 1981.", ističe tijelo zaduženo za klasifikaciju.

"I Still Have Faith in You" bilježi dobru prodaju CD-a i ploča a "Don't Shut Me Down" je ovog tjedna najpreuzimanija pjesma u Velikoj Britaniji, ističe to tijelo, dodajući da su oba naslova do danas objavljena putem streaminga više od 500.000 puta.

Oba nova singla dolaze s "Voyagea", Abbina prvog studijskog albuma nakon "The Visitorsa" 1981.

Njegov je izlazak najavljen u četvrtak u Londonu, čime je ispunjeno obećanje o povratku Abbe koji njezini obožavatelji godinama iščekuju.

Četiri člana Abbe - ime sastava je kratica sastavljena od početnih slova njihovih imena - Anni-Frid Lyngstad (75), Agnetha Faeltskog (71), Bjoern Ulvaeus (76) i Benny Andersson (74) razišla su se 1982.

"Voyage", album s deset naslova, među kojima je osam novih pjesama i dvije obrade - "Just a Notion" i "Bumblebee" - izaći će 5. studenog.

Sastav poznat po svojim uspješnicama i kostimima iz 70-ih, priprema i virtualni koncert koji se u svibnju počinje održavati u kazalištu s 3000 mjesta u istočnom Londonu posebno izgrađenom za tu prigodu. Na koncertu koji traje sat i pol svirat će se njihovi hitovi a izvodit će ih njihovi pomlađeni hologrami. Ulaznice za koncert prodavat će se od utorka.