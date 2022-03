Abramovič u tajnosti ljubi 30 godina mlađu Aleksandru koja je podrijetlom iz Ukrajine?

Ruski oligarh Roman Abramovič (55) navodno se potajno viđa s poduzetnicom i TV zvijezdom koja se pojavila u ruskom showu 'You’re All P***ing Me Off', Aleksandrom Korendyuk (25) i sve to za vrijeme ruske invazije na Ukrajinu.

Njihovu romansu otkrila je ruska novinarka Bozena Rynska četiri mjeseca prije invazije na Ukrajinu.

- Nova djevojka Romana Abramoviča je vrlo zanimljiva. Početkom godine su krenule glasine da je srce oligarha osvojila Aleksandra Korendyuk. O njoj ne znamo puno, ali znamo da se bavi glazbom, a također se okušala i kao glumica. Glumila je hostesu u dvije epizode moskovske serije - izjavila je novinarka.

Romanova navodna nova ljubavnica imala je 'zatvoren način života', tvrde ruski mediji, a regionalni stručnjaci utvrdili su da je ukrajinskog podrijetla.

- Ironično je da se Abramovič povezao s Ukrajinkom baš kad je bio sankcioniran zbog rata i njegovih veza s Putinom. Lako je vidjeti što je on vidio u njoj, a ovo je očito veza koja traje do godinu dana - izjavio je izvor za ruski medij.

Abramovič iza sebe ima već tri propala braka, a britanski mediji povezali su ga i s ruskom balerinom Dianom Višnjevom (44). Roman je navodno bio oduševljen njezinim plesnim nastupima.

Koristio je čak svoj privatni Boeing 767-33AER kako bi ju u Permu mogao gledati. No, sve te tvrdnje demantirao je njegov glasnogovornik.

Podsjetimo, Premier liga maknula je Abramoviča s mjesta vlasnika Chelseaja, nakon što je engleska vlada blokirala sva sredstva ruskim oligarsima povezanim s predsjednik Vladimirom Putinom. Ruski milijarder ima desetke nekretnina u Velikoj Britaniji, Rusiji, SAD-u, Francuskoj i Izraelu.