Aca Lukas snimio duet sa Seve: 'Sjajna je pjesma, stvarno je hit'

Srpski pjevač Aca Lukas (54) nastupat će u zagrebačkoj Areni 13. svibnja, a u razgovoru s Extra FM-om otkrio je sve o koncertu, novim pjesmama i duetu sa Severinom (50).

- Svi koji dođu neće ni jedan promil žaliti što su došli, a svi oni koji ne dođu na koncert, a imaju nekoga tko je bio, kada im ispriča kako je bilo - oni će žaliti. To potpisujem, jer smo se tako naoštrili i spremili. Ovo je prvi pravi organizacijski koncert, onako kako se doista koncerti rade - prvi put osjećam koncertnu euforiju, čak ću doći prvi put, ali prvi put na neki svoj koncert dan ranije - što stvarno ima težinu - rekao je Aca.

Voditeljici Ivoni Ažić, popularni pjevač otkrio je kako će u Areni biti gostiju iznenađenja, među njima i jedna od rijetkih Acinih prijateljica s estrade - pjevačica Ana Nikolić. Aca s poznatom glazbenicom iz Srbije, nakon čak petnaest godina i hita 'Šizofrenija' dovršava novi duet koji bi upravo u zagrebačkoj Areni trebao doživjeti premijeru. No tu iznenađenjima nije kraj – Aca Lukas i Severina udružili su snage.

- Snimili smo baš lijepu pjesmu, ne znam kada će izaći, ali odlična je. Snimljena je, iako nema još naziv, lupio bih glupost kada bi sada rekao kako se zove... Sjajna je pjesma, stvarno je onako baš jedan hit, baš je dobra - otkrio je.

Iako to možda nitko ne bi rekao - Aca Lukas ima jednu neostvarenu želju o kojoj do sada nikome nije pričao, ali je otkrio u ekskluzivnom razgovoru za Extra TV. Riječ je o mjestu koje se proteklih mjeseci spominjalo u medijima i na koje nisu svi dobrodošli.

- Ne znam kako će ljudi to protumačiti. Ja sam realan i pričam o prostorima gdje bih mogao da nastupam, a ne o Rio de Janeiru, tko će me tamo gledati? Troje ljudi koji me znaju? Pričam o onome što bi mogao i što bi volio da napravim, a ljudi me ne gledaju tako. Mene ljudi gledaju kao zvijezdu i izvođača muzike koja je popularna i nekome se dopada, nekome ne. Međutim ja se jako dugo bavim muzikom, sve kolege znaju koliko sam u muzici, što sve znam o muzici, kako sviram, koliko instrumenata sviram i koliko sam obrazovan muzički i koju muziku volim slušati. Zašto ovo sve pričam? – napravio je Aca uvod i nastavio:

- Ima jedno mjesto koje bih volio da mogu, ali bih naravno prije svega volio da ljudi shvate, a ne da dođem u situaciju da ljudi kažu – vidi ga, što će ovaj ovdje – jer stvarno nisam taj, a ima mnogo izvođača koji za to mjesto nisu! Pretpostavljam da znaš da pričam o pulskoj Areni? Ja bih mogao tamo da nastupam, ali zaista da to bude dostojan nastup jednog takvog mjesta. Ne s ovim ludilom koje pravimo, nego ja muziku na mnogo načina interpretiram i mnogo stvari ja mogu da donesem i za takvo mjesto, da ne budem prepotentan. Ja sam čovjek koji se prostire onoliko koliko je dugačak, rekao sam nešto iskreno i ono što znam da mogu, ali isto znam kada bih ovo rekao na neki drugi način bi 70, 80 posto građana reklo – što će ovaj tamo? Ali ja znam da mogu! Znam da mogu to napraviti da nikoga ne bude sramota što sam ja tamo, pa ni mene, naravno, mene bi prvog bilo sramota, mada ima ovdje pjevača koje ništa nije sramota, pa i idu tamo gdje ne bi trebali niti da pomisle da idu, ali ajde... Mnogo je važno da ti znaš da si dostojan nečega što radiš, kada bi to uradio sigurno nitko ne bi mogao da kaže ni jednu lošu riječ. Ja mislim da je to kultno mjesto za vrhunske muzičare i vrhunske izvođače.

Lukas poručuje fanovima da ne bi htio biti pogrešno shvaćen - voli posao koji radi, ima dobre suradnike koji su do sada odrađivali gotovo sve, međutim žao mu je što on sam više ne sudjeluje u stvaranju.

- Sada sam došao u to netko stabilno stanje, da se mogu baviti onime što najbolje znam, a to je baš muzika. Sada sve što budem snimao će biti isključivo moje pjesme, moji aranžmani, iz mog studija će izlaziti. Mislim da ću tek sada biti najjači, ne možda po popularnosti... Mislim da sam mnogo manje dao kao muzičar, više kao showman, tu sam dao maksimum, postao sam zvijezda, ljudi me vole, ali sam premalo dao kao muzičar, mnogo, mnogo manje i stvarno mi je važno da u idućim godinama i to napravim, jer znam koliko znam - ispričao je.

Planova Aci ne nedostaje pa spektakl osim za peti rođendan Extra FM-a priprema i za svoj rođendan kada je najavljena premijera njegova filma i koncert kakav do sada nismo imali priliku vidjeti i slušati u Acinu izdanju.

- Tu će biti simfonijski orkestar, tamburaški, zbor, mojih 20 pjesama u novom ruhu. Jedan mali eksperiment koji će sigurno uspjeti pogotovo kada je film u pitanju, jer će film biti sjajan. Nije to film o Aci Lukasu, jer ja ne mislim da se treba snimati film o meni, nisam ja izmislio struju. To je obilježje jednog vremena sa puno dobrih i lijepih anegdota, jer ako se moj život sastoji iz nečega onda su to anegdote i to vrlo interesantne i zanimljive, neke tužne, neke vesele i tako...kada se to zbroji, to može biti sjajno, jedna jako zanimljiva priča. To smo zato tako radili, čak smo izmijenili imena, ne zove se glavni junak Aca Lukas - zove se Peđa, nitko se ne zove stvarnim imenom, ali naravno da će tu svatko pronaći sebe ili nekoga, ali ljepše je ovako - zaključio je Lukas.

