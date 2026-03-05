Aca Lukas stiže u Arenu Zagreb

Aca Lukas će u subotu, 3. listopada, održati veliki samostalni koncert u Areni Zagreb. Riječ je o jednom od najpopularnijih izvođača pop-folk glazbe na Balkanu, poznatom po energičnim nastupima i brojnim hitovima koji već desetljećima osvajaju publiku diljem regije.

Lukas se u Arenu vraća nakon skoro četiri godine. Na repertoaru će se naći pjesme koje su obilježile različite faze njegove karijere - među njima i veliki hitovi poput 'Voliš li me', 'Lična karta', 'Kafana na Balkanu', 'Pesma od bola' kao i koncertni favoriti 'By Pass' i 'Omaklo mi se'. Publika će imati priliku čuti i popularne duete poput 'Daleko si', koju je snimio s Ivanom Selakov, te 'Sad i zauvek' s Draganom Mirković.

Aca Lukas, rođen kao Aleksandar Vuksanović 3. studenoga 1968. godine u Beogradu, glazbenu karijeru započeo je početkom devedesetih nastupajući po beogradskim klubovima. Umjetničko ime preuzeo je prema popularnom splavu na kojem je često nastupao, a ubrzo je izgradio prepoznatljiv stil koji spaja elemente pop-folka, rocka i tradicionalne balkanske glazbe.

Prvi veći uspjeh ostvario je sredinom devedesetih godina, nakon čega njegova karijera bilježi kontinuirani uspon. Tijekom više od tri desetljeća rada objavio je brojne albume i hitove. Njegove pjesme često tematiziraju ljubav, gubitak, životne izazove i noćni život.

Koncert u Areni Zagreb najavljuje se kao jedan od najvećih glazbenih događaja jeseni 2027. godine, a publiku očekuje večer ispunjena emocijama, poznatim pjesmama i atmosferom kakvu na svojim nastupima može stvoriti samo Aca Lukas. Ulaznice su u prodaji na Eventim.hr.

