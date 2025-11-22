Aca Lukas priveden u Sjevernoj Makedoniji: Evo i zašto...

Aleksandar Vuksanović, poznat široj publici kao Aca Lukas, sinoć je doživio neugodno iznenađenje tijekom boravka u Sjevernoj Makedoniji. Kako je prenio Kurir, nakon prekida nastupa, srpski glazbenik, završio je u policijskoj postaji, što je izazvalo pravu lavinu reakcija njegovih fanova. Njegov menadžer Saša Mirković odmah se oglasio i javno iznio svoju stranu priče te poručio da je postupanje prema pjevaču izazvalo prilično ogorčenje kod publike koja je došla na koncert.

Foto: PROMO

- Ajde, puštajte čovjeka da ide kući, ne glupirajte se. Najveću balkansku zvijezdu privodite zato što je ogrnuo makedonsku zastavu. Ostavljate ljude koji su platili karte bez nastupa. Prekidate nastup. Izigravate šerife po Kavadarcima - započeo je Saša.

- Lukasu puna podrška. Izdrži, Aco! Narod je uz tebe i ne sekiraj se. Ljubi te tvoj brat. Idem da spavam da sutra budem svježiji - dodao je Mirković.

Također, neposredno nakon privođenja, brojni fanovi okupili su se ispred policijske stanice, negodujući i tražeći pojašnjenja. Glasno su skandirali pjevačevo ime i poručili da neće otići dok se, kako tvrde, ne ispravi nepravda.

Ubrzo se oglasila i makedonska policija te u priopćenju navela kako su tijekom akcijske kontrole ugostiteljskih objekata u Kavadarcima utvrdili da je Lukas nastupao bez odgovarajuće dozvole. Protiv njega je potom pokrenut prekršajni postupak, a sud mu je izrekao novčanu kaznu.

- Dana 22. 11. 2025.. u 00:10 sati policijski službenici iz OVR Kavadarci priveli su A.V., 57, iz Republike Srbije. Prilikom akcijske kontrole u ugostiteljskim objektima na području Kavadaraca, od strane policijskih službenika iz OVR Kavadarci, odjela za kriminalističke poslove CVR Veles, inspektora za strance iz Regionalnog centra za granične poslove „Jug“ te državnog tržišnog inspektorata, inspekcije rada i uprave za javne prihode, utvrđeno je da je Lukas nastupao u ugostiteljskom objektu bez potrebne dozvole - stoji u službenom priopćenju, koje je prenio Kurir.

Prema svemu iznesenom, pjevač je, prema navodima vlasti, nastupio u objektu bez odobrenja, što je dovelo do njegovog privođenja i kasnijih burnih reakcija publike.

Foto: PROMO