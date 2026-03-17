BIO I NA OSCARIMA

Adam se cijeli život suočavao s predrasudama, sada uspjehom pomiče granice Hollywooda

Piše Stela Kovačević,
Foto: Caroline Brehman

Na dodjelu Oscara stigao je zahvaljujući velikom uspjehu filma 'A Different Man'. Rođen je u Londonu i od djetinjstva živi s rijetkim genetskim poremećajem zvanim neurofibromatoza

Britanski glumac Adam Pearson (41) bio je jedno od najzapaženijih lica na 98. dodjeli Oscara. Njegov dolazak na crveni tepih izazvao je veliko zanimanje medija i publike, a modni kritičari posebno su pohvalili njegov elegantni stil.

Za ovu posebnu večer Pearson je odabrao odijelo modne kuće Amiri šivano po mjeri, koje je upotpunio brošem u obliku mašne i luksuznim satom iz kolekcije Montblanc Star Legacy. Njegov izgled brzo je završio na listama najbolje odjevenih muškaraca večeri prema magazinima Esquire i Esquire Singapore.

Iako su nagrade bile u središtu večeri, Pearson je privukao veliku pažnju jer njegovo pojavljivanje na Oscarima simbolizira šire promjene u filmskoj industriji i sve veću vidljivost osoba s invaliditetom na velikim svjetskim događajima.

Na dodjelu Oscara stigao je zahvaljujući velikom uspjehu filma 'A Different Man', u kojem je ostvario zapaženu ulogu. Film se bavi identitetom, percepcijom izgleda i društvenim očekivanjima, a Pearsonova izvedba posebno je istaknuta zbog autentičnosti i emocionalne snage.

Upravo taj projekt donio mu je najveću prepoznatljivost u karijeri i otvorio vrata Hollywoodu.

Adam Pearson rođen je u Londonu i od djetinjstva živi s rijetkim genetskim poremećajem zvanim neurofibromatoza. Riječ je o stanju koje uzrokuje rast tumora na živčanom tkivu, što često dovodi do vidljivih promjena na licu i tijelu.

Radi svog izgleda Pearson je tijekom odrastanja bio izložen zadirkivanju i nerazumijevanju. Ipak, ta iskustva nisu ga obeshrabrila. Baš naprotiv, potaknula su ga da otvoreno govori o životu s ovom bolešću i postane zagovornik prihvaćanja različitosti.

Prije nego što je započeo glumačku karijeru, radio je u televizijskoj produkciji i sudjelovao u dokumentarnim projektima koji su se bavili životom s neurofibromatozom. Širu publiku prvi put je zaintrigirao u filmu 'Under the Skin', gdje je glumio uz Scarlett Johansson.

Danas Pearson nije samo glumac, već i aktivni zagovornik inkluzije. Kroz javne nastupe, kampanje i projekte nastoji razbiti stereotipe o tjelesnim razlikama i potaknuti veću empatiju i razumijevanje u društvu.

Njegovo pojavljivanje na Oscarima 2026. nije bilo samo još jedan dolazak slavne osobe na crveni - za mnoge je to bio snažan simbol promjena u filmskoj industriji.

Evo što će danas biti u Divljim pčelama: Kata napušta Vrilo, a Kata doznaje važnu informaciju
VEČERAS

Evo što će danas biti u Divljim pčelama: Kata napušta Vrilo, a Kata doznaje važnu informaciju

Jakov i Zora dožive emotivni zajednički trenutak, a on joj prizna kako zna da su možda brat i sestra. U isto vrijeme, Kata od neočekivane osobe doznaje vrijedne informacije o svome ocu
Evo što vas čeka u omiljenim sapunicama i serijama u utorak
DNEVNI PREGLED

Evo što vas čeka u omiljenim sapunicama i serijama u utorak

Doznajte što vas očekuje u omiljenim serijama i sapunicama na domaćim programima, 'Divlje pčele', 'La promesa', Chicago P.D.', 'Kumovi', 'Crno more', 'Velvet: Novo carstvo'...
FOTO Nives Celzijus obukla bikini i otkrila kakav ulet želi
NIJE JOJ HLADNO

FOTO Nives Celzijus obukla bikini i otkrila kakav ulet želi

Naša poznata pjevačica nedavno je objavila novu pjesmu 'Sinkronija', a sada je svoje pratitelje na Instagramu iznenadila fotografijama u bikiniju, koje su zapravo poziv svima da, ako to već nisu učinili, poslušaju njen novi hit

