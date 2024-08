Adele je napokon potvrdila pred obožavateljima: 'Udajem se!'

Pjevačica Adele (36) otkrila je 2021. da je u vezi s osnivačem menadžerske tvrtke Klutch Sports Group, koja zastupa košarkaške zvijezde, uključujući LeBrona Jamesa, Anthonyja Davisa i Johna Walla.

Prema snimkama na društvenim mrežama s jednog od koncerata u Münchenu, Adele je ugledavši muškarca s natpisom "Hoćeš li se udati za mene?", rekla: "Ne mogu se udati za tebe jer se već udajem pa ne mogu, ali cijenim to, hvala."

Adele je publici pokazala i nešto što je izgledalo kao zaručnički prsten.

Prethodno je rekla za Vogue da su prije Paula, koji je redovito posjećivao njezinu kuću u Las Vegasu, ljudi s kojima je izlazila "mrzili" njezinu slavu.

Celebrities attend Los Angeles Lakers v Golden State Warriors, Staples Center, Los Angeles, California, USA - 19 Oct 2021 | Foto: Profimedia/dpa/Pixsell

Adele je dodala: "Bilo bi im stresno biti vani ili se vidjeti sa mnom. Dok njega to uopće ne izluđuje", rekla je pjevačica.

Zadnji svoj album pjevačica je objavila u studenom 2021., označivši povratak nakon pet godina. Album se zove "30" i sadrži singlove "Easy On Me", "I Drink Wine" i "To Be Loved".