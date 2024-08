Sagradili posebnu arenu samo za Adele: Potrošili 40 mil. eura samo na ogroman LED ekran...

I dok se Beč priprema za tri nastupa velike svjetske zvijezde Taylor Swift, u susjednoj državi, njemačkom Münchenu, krenuo je novi tjedan koji je rezerviran samo za Adele. Ova britanska pjevačica cijeli mjesec ima koncerte u tom gradu, po dva svaki tjedan, 10 ukupno. A zbog nje su napravili i zaseban stadion, Adele Arenu.

Kako navode strani mediji, kapacitet stadiona je između 75 i 80 tisuća gledatelja, a osim samog amfiteatra gdje se održavaju koncerti, nudi i puno drugog zabavnog sadržaja za obožavatelje popularne pjevačice. U areni je tako sagrađen i 'Adele World', u kojem mogu fanovi uživati prije i poslije koncerta, a između ostalog sadrži i repliku 'Good Shina', puba u Kilburnu gdje je Adele imala gaže na početku svoje karijere, bavarski vrt, široku selekciju jela i pića te panoramski kotač.

First of ten Adele concerts in Munich | Foto: Felix Hörhager/DPA

LED ekran ide u Guinnessovu knjigu rekorda?

Prema podacima sa službene stranice, svi koji imaju ulaznicu za koncert tamo mogu doći već u 15.30 i ostati do ponoć.

Obzirom na kišna ljeta kakva su česta u Njemačkoj, na stadion je položen asfalt kako se ne bi stvaralo blato. I dobro da je, jer je već prvu večer postojala opasnost da taj koncert otkaže zbog nevremena. On se ipak održao, na oduševljenje mnogih fanova, ali je u jednom trenutku ipak morala zaustaviti koncert kako bi skinula dio haljine koja je bila mokra od kiše.

First of ten Adele concerts in Munich | Foto: Felix Hörhager/DPA

A već drugi dan oduševila je svoje obožavatelje svojim potezom. Zaustavila je koncert kako bi se na velikom LED ekranu prikazalo polufinale, a kasnije i finale, Olimpijskih igara, odnosno utrke na 100 metara za žene.

Stotine milijuna eura za Adele

Kako navodi Guardian, ekran je velik 220x30 metara i ima potencijal da uđe u Guinnessovu knjigu rekorda zbog svoje veličine. Samo ekran je koštao 40 milijuna eura, a istovremeno služi i kao bukobran od obližnje autoceste. A cjelokupni trošak? Marek Lieberberg, koncertni promotor kaže da se on može izraziti u 'stotinama milijuna eura'.

First of ten Adele concerts in Munich | Foto: Felix Hörhager/DPA

- Ovo je najveći projekt u 50 godina otkako se bavim glazbenim biznisom - rekao je.

Procjenjuje se i da će sam grad profitirati od 10 koncerata tijekom kolovoza. Navodno bi samo od Adele trebali zaraditi 566 milijuna eura.

