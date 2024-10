Adele nije mogla zaustaviti suze kad je u publici ugledala Celine Dion: Odmah su se zagrlile

Proteklog vikenda Adele (36) je nastupala u Las Vegasu, a tijekom izvođenja svoje pjesme 'When We Were Young' ugledala je svoju kolegicu, Celine Dion (56). Čim ju je primijetila u publici Adele joj je prišla i sa suzama u očima je zagrlila. Njihov emotivni susret zabilježio je obožavatelj iz publike, a kasnije ga je objavio na društvenoj mreži X.

Celine je sjedila u društvu sinova, kad joj je Adele prišla, koju je primila rukama za lice i poljubila ruku. Ni ona nije ostala imuna. I Dion se rasplakala.

Nakon zagrljaja, Adele se vratila na pozornicu i pozvala publiku da pljeskom pozdrave njezinu kolegicu. Ovacije publike ponovno su izazvale emocije kod Céline.

Kasnije joj je Adele posvetila i objavu na društvenim mrežama.

Slična situacija dogodila je prije nekoliko godina, kada je Adele došla podržati Celine na njezinom nastupu u Las Vegasu. Nakon toga, Celin je napisala na društvenim mrežama: 'Oduševljena sam što je Adele došla na jedan od mojih nastupa... Toliko ju volim.'

Adele joj je uzvratila komentarom u kojem je napisala: 'Kraljica Celine. Kakav show, apsolutni vrhunac mog života, hvala vam puno na pažnji prema vašoj publici i ludom humoru.'