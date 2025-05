Mada Peršić: 'Skinula sam se gola za ulogu i ne žalim! Bilo je nezgodno kad je tata to vidio...'

Mada Peršić (36) završila je medicinu, upisala glumu, skinula se gola na Dubrovačkim ljetnim igrama i sada u showu “Tvoje lice zvuči poznato” imitira stasom i glasom zvijezde dok čeka prvo dijete. U intervjuu bez okolišanja govori o svom djetinjstvu, tuđim predrasudama o sebi, svojim ambicijama i strahu od prosječnosti.

Kako je izgledalo djetinjstvo djevojčice koja će dvadesetak godina kasnije završiti medicinu, a onda, “jer joj šest godina studija nije bilo dovoljno”, upisati još i Akademiju dramskih umjetnosti i završiti je u roku?

Djetinjstvo mi je bilo super. Mama, tata, baka i dva dide. Bila sam jako živahno dijete pa je baka morala nabaviti onu lajnu za djecu da ne istrčavam na cestu. Voljela sam se uvijek oblačiti u princeze, lakirati nokte... Mama me od najranijeg djetinjstva vodila na frizure da joj pravim društvo. Igrali smo se često vani. Roditelji katkad nisu znali gdje smo točno. Imali smo tulume već s 12 godina. Mogla sam izlaziti. Roditelji su imali puno povjerenja u mene, a to povjerenje sam opravdavala.

Foto: sandra simunovic/pixsell

Tko je najviše odredio vaše odrastanje?

Najviše majka. Ulila je u mene najviše samopouzdanja i taj mindset da je sve moguće, koji njegujem i danas. Dobrotu prema ljudima i razumijevanje. Baka je jako inspirativna, uvijek govori: ‘Mado, ne pobjeđuje onaj trkač koji nikad ne padne nego onaj koji kad padne, brzo se digne’. Tata ima svoju podržavajuću prisutnost i zahvaljujući njemu smo mi curke mogle raditi što hoćemo i uživati u životu. Sve nam je omogućio.

Što kažu kolege iz prirodoslovno- matematičke, XV. gimnazije, popularnog MIOC-a, kakvi ste bili tad? Kad vas danas vidi “ekipa matematičara iz srednje” na kazališnim daskama ili pred malim ekranima, iznenađuje li ih vaš današnji karijerni život?

Prijateljica iz osnovne i iz MIOC-a mi je i danas najbolja prijateljica. Iva me jako podržava i ponosna je na mene. Mislim da je većina ljudi iz MIOC-a i s medicine začuđena mojim karijernim životom, ali i inspirirana jer uvijek je inspirativno vidjeti da netko živi ono što voli. A možda i nisu začuđeni jer uvijek sam bila šašava.

Dok je Mada bila studentica medicine, kakav je život vodila?

Bili smo na maratonskim kavama i izlazili puno, ali i učili puno. Bilo je jako intenzivno i punokrvno. Stvarno pravi lijepi studentski dani. Nekad mi se čini da je medicina bila studentskiji život nego ADU. Na ADU smo stvarno bili od jutra do sutra. Na medicini sam se družila s grupom curki i nekoliko dečkiju. Većina cura su mi bile prijateljice još u MIOC-u. Provodili smo dane u Radiću, kafiću kod faksa. Izlazili smo u Saloon, a ja sam najviše voljela Mansion, nekadašnju Piranhu. Mislim da sad više ne postoji. Najbolja zabava je u to doba bila na zagrebačkom Jarunu. Tu i tamo sam i tad išla na cajke, iako nisu bile tako popularne kao danas. Na medicini od treće godine počinje praktična nastava, pa dane provodiš i u bolnici i oko nje. Ja sam odabrala Rebro jer je najveća.

Foto: sandra simunovic/pixsell

Gdje se krila “potreba” za umjetnosti u tom periodu i na koji ste način tad zadovoljavali tu potrebu u sebi?

Potreba za umjetnosti je tinjala. Kao svojevrsni skandal otišla sam u ‘Hrvatski Top Model’ tijekom studija medicine. Vjerojatno mi je trebalo da malo šokiram ekipu i da si otvorim neki novi neočekivani prostor. Nisam još bila sigurna u svoj životni put. Nisam ni sad. Dopuštam si da ostanem otvorena prema novim idejama. Najvažnija mi je iskrenost prema samoj sebi. Izražavala sam se na medicini modom. Uhvate me periodi kad mi je odijevanje važan način izražavanja. Neuobičajeno sam se odijevala i prva nosila hipsterske naočale dok još nije bilo hipstera. Baka mi je dala naočale koje joj ne pašu i koje nije koristila od 70-ih i tim naočalama sam izbila stakla i nosila samo okvire. Nosila sam i one klasik gumene sandale za ulazak u more, ali sam ih nosila po gradu uz fine haljine. Godinu dana kasnije vidjela sam ih u Guccijevoj interpretaciji. Ne vjerujem da moje ideje dolaze iz mene. Vjerujem da sam ja kanal kroz koji se svemirske Božje ideje rađaju. Zato te ideje padnu na pamet i drugim osobama (kanalima).

Koga ste najviše šokirali kad ste nakon završetka zahtjevnog fakulteta upisali drukčiji, ali na drugi način zahtjevan studij? Kako ste si, nemojte krivo shvatiti, mogli to priuštiti? Financijski? Nije tu baš bilo puno prostora sa strane za studentske poslove...?

Svi su bili šokirani. Mama, tata, baka, prijatelji, kolege. Nitko me nije ozbiljno shvaćao dok to nisam napravila. To je taj test. Nitko vas neće podržati dok sami niste uvjereni u svoj izbor. Paradoks je da će vas svi podržati kad vam podrška više ne bude tako važna. Obitelj mi je ogromna podrška, i moralno, i financijski. Svaka im čast što su me financirali kroz oba studija, iako tata neko vrijeme nije bio zadovoljan s mojim izborom glume. Njihova financijska pomoć mi je omogućila relativnu bezbrižnost i odmor. Iako, da nije bilo tako, konobarila bih ja...

Dubrovačke ljetne igre, 2015., predstava “Elementarne čestice” i suradnja s jedinstvenim Buljanom. Vi, mladi i tek krenuli, zovu vas na ljetnu kazališnu pozornicu koju si mnogi priželjkuju, a na kojima igraju etablirani i prekaljeni glumci i glumice. Da bi svi zapamtili od silne umjetnosti - golu Madu. Kako danas pamtite to iskustvo?

Volim što sam se skinula gola. To je meni samoj potvrdilo vlastitu hrabrost. Razmišljala sam o toj etiketi golotinje. Ali shvatila sam da bi bilo bezveze ne skinuti se zbog moguće etikete ako vjerujem da je moja golost i nevinost bolja za predstavu. Cijelo iskustvo pravljenja predstave bilo je predivno. Mjesec dana unutar zidina Dubrovnika s odličnom ekipom.

Foto: sandra simunovic/pixsell

Jeste li bili spremni za tu i takvu pozornost?

Da, da, bila sam skroz spremna na takvu pozornost. Za dobrim konjem se prašina diže, kaže se u mojoj obitelji. Čovjek je dužan svojim životom pomicati granice i činiti ono u što u tom trenutku vjeruje. Bilo je malo nezgodno kad je tata listao novine, a ja gola sa smajlićima na intimnim dijelovima. Čak se nisam previše ni borila da gole slike ne budu u novinama.

Golotinja u svrhu umjetnosti, zarade, zabave... vječna tema. Kakav stav zauzimate?

Golotinja je prirodna, ovisno o kontekstu. Tko voli i tko misli da mu treba u umjetničkom izražaju, nek’ izvoli.

Gluma vas je odvela pred različite suradnike, profesionalne izazove, radili ste raznolike projekte... Što vam je dosad bilo na neki “zreli” način najdraže, a ima li nečega čega se sramite ili ste nezadovoljni poslom koji ste odradili?

Možda najdraža mi je nanouloga Prevoditeljice u ‘Mojim tužnim monstrumima’. Nisam znala da ću s toliko malom ulogom uspjeti napraviti tako puno. Mislim da je izvedba u ‘Tri zime’ mogla biti i bolja. Imala sam premalo samopouzdanja. Iako je i ta izvedba s vremenom sazrela u dobru.

Prije svega pet-šest godina maštali ste “na glas” o karijeri u Los Angelesu, New Yorku... Što je osim oceana stalo na put vama i Americi?

Ostaje ambicija za kozmopolitskim načinom života. Ispunit će se sigurno na neki način. U ovo vrijeme možda nije potrebno ići u Ameriku fizički jer smo svi tako povezani, ali voljela bih neko vrijeme provesti u LA-u, New Yorku, Italiji.. Doći će inspiracija i pozivi za nešto odlično. Vjerujem u Boga, svemir, kvantnu fiziku. Ako se vidiš negdje ili, još bolje, kao neka turboverzija sebe, put do takvog života se počne pokazivati.

Foto: sandra simunovic/pixsell

Čekate prvu bebicu, pa raspričajte nam se malo o tom iskustvu?

Čekamo curkicu. Jako smo sretni. Nekako smo i očekivali i zamišljali curicu. Iako, bilo je neplanirano, ali prihvatili smo s velikim oduševljenjem. Osjećam se odlično, moram priznati sad već malo umorno i onako kućno. Dobila sam ponovno i želju za lijepim oblačenjem i uređivanjem nakon desetljeća oblačenja kao Justin Bieber.

Kako zamišljate izazove majčinstva? Kako se nosite s dvojbama, strahovima? S planovima o karijeri nakon što se beba rodi?

Zamišljam najviše ljepote majčinstva i očinstva u suradnji s mojim partnerom. Mislim da si partneri trebaju uvijek ostati najvažniji i to svoje ispunjenje i ljubav prelijevati na dijete. Mislim da je tako i dijete najsretnije. I kasnije u životu uvijek kopiramo odnos vlastita oca i majke, pa mi je neka misija učiniti da taj odnos bude ljubavan, nježan i fantastičan. Ljubav i briga za dijete dolaze prirodno, ali mislim da ljudi često u tome zapostave partnera. Kažu da je u postpartum periodu očeva najveća zadaća briga o majci da bi majka mogla mirno djetetu omogućiti sve što mu treba. Mislim i da treba prihvatiti svaku pomoć. Kad god se ponude bake, dede, prijateljice, planiram prihvatiti. Jer onda ću imati više snage i ljubavi za sve.

Tko je sretnik s kojim ste zakoračili u tako važnu životnu etapu? Kakva je vaša ljubavna priča?

Moja ljubav. Bili smo nekoliko mjeseci prijatelji i stalno se sretali u Gavelli jer oboje tamo radimo. Uvijek sam ga jako voljela vidjeti i uvijek sam ga osjećala kao doma i kao veliko uzbuđenje. I onda mi je jednog dana došla ogromna želja da ga poljubim. Veselim se, idemo na babymoon na Mallorcu.

U emisiji showa “Tvoje lice zvuči” emitirane prošlu nedjelju osvojili ste pohvale za izvanrednu imitaciju Dine Dvornika. Koliko vam je imitacija bliska glumi, a u čemu se ta dva procesa bitno razlikuju?

Imitiranje koliko jest blisko glumi, toliko je i različito. Kad imitiraš, pokušavaš s velikim poštovanjem skinuti esenciju osobe koju imitiraš. Može se krenuti i iznutra i izvana, kao u glumi. Može se otići i u svojevrsni duhoviti ironijski odmak, kao u glumi. Ali moraš biti prepoznatljiv kao ta osoba koju imitiraš. Kad kreiraš lik, stvaraš gradiš iznova. Iako ovo iznova isto nije baš doslovno. Određen si tekstom i određen si vlastitim emotivnim iskustvima, osobama s kojima si se susreo, bilo uživo, bilo preko kojega drugog medija, bilo u mašti. Uvijek je i nova uloga, barem moja, eklektična referenca na ono s čime sam se u životu susretala. Tako da se može reći da je glumačka uloga koktel imitacija. Imitirati se može i nekog iz budućnosti, ionako vrijeme nije linearno. Postoje i mnoge glumačke uloge koje se baziraju na stvarnim osobama. Gledala sam neki dan igrani film o papi Franji.

Foto: sandra simunovic/pixsell

Koju ste fizičku transformaciju doživjeli kao najkreativniju, a koja vam je ujedno bila i najzabavnija?

I fizički najkreativnija i najzabavnija bila mi je Lil Sis Nora. Divim se kreativnosti nje i njezina brata Aarona Chupe. Zaista kreiraju teatar apsurda. Čak je Goran rekao da ga nastup podsjeća na Brechta. To mi je najkompletniji, najrazrađeniji i najzabavniji moj nastup u showu.

Što vam se tijekom sudjelovanja u showu pokazalo neočekivanim u odnosu na ono što publika vidi na televiziji?

Studio ima rupe za reflektore i kablove i, kad se krećeš po sceni, moraš jako paziti da ne upadneš unutra kao Lepa Brena. Obožavam Lepu Brenu!