Tijekom nečeg takvog, takve značajne stvari koja se dogodi u životu, vaš um nekako ode na ta mjesta: ‘Zašto me ne vole? Zašto bi to pisali ako me prate 10 godina?, komentirala je pjevačica Adele (33) u intervjuu za časopis Rolling Stone koji je dala uoči izlaska novog albuma '30'.

POGLEDAJTE VIDEO

Naime, Adele se u intervjuu osvrnula na rastavu braka, prijateljstvo s Jennifer Lawrence u L.A.-u i novu ljubavnu vezu sa sportskim agentom Richom Paulom. Pjevačicu su, nakon rastave, najviše pogodili komentari u vezi rastave. Njezini obožavatelji zapravo su se tome veselili u nadi da će joj propala ljubav biti inspiracija za novi album koji su željno iščekivali. Ipak, kasnije je shvatila da to i nije tako loše jer su oni samo željeli njezine nove pjesme što znači da poštuju i vole njezin rad.

- Ali u stvarnosti, to nije njihova odgovornost. U stvarnosti, njihova je odgovornost kao obožavatelja da žele dobru ploču i nadaju se da ću je snimiti. Pa sam te komentare uzela s prstohvatom soli i bilo je sve u redu - rekla je.

U vezi s bivšim mužem, Adele se, kaže, nikada nije osjećala staloženom, sretnom ili potpuno prisutnom, a to ju je jako rastužilo.

- Činjenica da toliko ljudi koje ne poznajem zna da nisam uspjela... to me je*eno uništilo. Sramila sam se. Nitko me nije osramotio, ali se osjećaš kao da nisi uspio - objasnila je.

Istovremeno, Adele je dala prvi veliki televizijski intervju nakon nekoliko godina, a kao i Meghan i Harry u 'intervjuu godine', dušu je otvorila u društvu Oprah WInfrey. U elegantnom vrtu 'kraljice intervjua' razgovarale su o njezinom povratničkom albumu, ljubavi, razvodu i životnoj transformaciji, a fanove je oduševilo kako su se dame i modno uskladile. Intervju će biti emitiran uoči nadolazećeg Adeleinog dvosatnog specijala, koji će biti prikazan u SAD-u u nedjelju, 14. studenog.

Iako joj se u jednom trenutku srušio cijeli svijet, Adele je uspjela pronaći svoju ljubav, sadašnjeg dečka Richa Paula. Instagram pratitelji i obožavatelj njezinog lika i djela uspio je otkriti njihovu vezu prije službene objave.

- Nisam rekla mnogim svojim prijateljima na početku jer sam to htjela zadržati za sebe - zaključila je.