Adele opet u školskim klupama: 'Oduvijek sam željela studirati'

Pjevačica Adele (34) obožavateljima je otkrila svoju neispunjenu želju te priznala kako želi studirati englesku književnost nakon što završi njezin nadolazeći boravak u Las Vegasu.

- Nakon Vegasa želim diplomirati englesku književnost. Da nisam uspjela pjevajući, mislim da bih bila učiteljica engleskog jezika - rekla je tijekom sesije pitanja i odgovora s obožavateljima u Los Angelesu u ponedjeljak te dodala:

- Definitivno mislim da u onom što radim koristim svoju strast prema engleskom jeziku. Voljela bih da sam išla na sveučilište i imala to iskustvo, ali ću to učiniti online s učiteljem. To je moj plan za 2025. godinu, samo da steknem kvalifikacije.

Foto: Instagram/Ioan Gruffudd

Adele je diplomirala na Brit School of Performing Arts & Technology prije nego što je počela svoj uspon na vrhove top ljestvica.

Pjevačičina odluka zasigurno će razveseliti njezinu staru profesoricu engleskog, gospođu McDonald s kojom se susrela tijekom prošlogodišnje specijalne emisije Audience with Adele britanske televizije ITV.

Foto: Instagram/Ioan Gruffudd

Prisjetimo se, britanska pjevačica nedavno je progovorila o odnosu sa svojim dečkom, američkim sportskim agentom Rich Paulom (40).

- Nikada nisam bila ovako zaljubljena. Opsjednuta sam - rekla je Adele svojedobno.

Foto: Instagram/Miroslav Lelas/Pixsell

