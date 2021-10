Kada bih vježbala nije me hvatala anksioznost. Zapravo, nikad nije bila riječ o gubitku kilograma. Htjela sam biti fizički jaka, jer bi na taj način ojačala i emocije i um, ispričala je Adele (33) u velikom intervjuu za Vogue.

Brojni stručnjaci smatraju da je to normalno, ali mnoge je zabrinulo to što pjevačica posljednje tri godine vježba dva do tri puta dnevno, bez prestanka.

- Ako imamo zdrav način treniranja, to je dobra stvar. Ali moramo dopustiti tijelu da odmori, da zacijeli, inače ćemo imati dugotrajne posljedice - rekao je medicinski stručnjak John Whyte za New York Post.

- Teretana je postala moj dom i moje vrijeme - rekla je Adele za Vogue te dodala da nije koristila neke posebne dijete, već rigoroznu ritinu kardija i treninga snage.

Na njen zahtjev, osobni trener Gregg Miele podigao je intenzitet vježbi na još višu razinu unatoč tome što pjevačica godinama ima velikih problema s leđima.

- Previše vježbe 'ubit' će volju za njima. Postat će posao, a ne zabava. Potrebno je simultano vježbati i um i tijelo, a ne samo jednu stavku - složni su stručnjaci.

