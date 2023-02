Adele se rasplakala na koncertu nakon što joj je obožavatelj pokazao fotku pokojne supruge

Adele (34) nije mogla suzdržati emocije tijekom svojeg posljednjeg koncerta u Las Vegasu nakon što joj je obožavatelj pokazao fotografiju svoje pokojne supruge.

Dok je Adele hodala među publikom uočila je da jedan muškarac drži mobitel u zraku, a na fotografiji je njegova pokojna supruga. Pjevačica mu je nakon toga posvetila svoju hit pjesmu 'Someone like you'.

- Tu među publikom je jedan muškarac, vidite li ga kako drži mobitel u zraku? Mislim da je to njegova žena na ekranu i mislim da ona nije ovdje, to me jako pogodilo. Nisam shvatila što mi pokazuješ dok se nisam popela na pozornicu i jako, jako mi je žao zbog tvog gubitka - poručila je Adele.

Adele je dodala da na svakom koncertu kratko popriča s nekoliko ljudi i svaki put čuje divne, ali tužne priče. Pa je tako nedavno još jedna obožavateljica rasplakala Adele. Naime, nakon što se razvela, Rebecca Feinglos (33) je proslavila taj događaj tako što je s 14 prijateljica otišla u Las Vegas, a cijelu je priču podijelila na svom TikTok profilu.

- Priredila sam si zabavu za proslavu razvoda u Vegasu s najbližim prijateljicama - i rasplakali smo Adele - napisala je Rebecca uz snimku.

Na Adelinom koncertu držala je papir na kojem je pisalo: "Pomogla si mi da prođem kroz razvod", a pjevačici je objasnila da upravo slavi razvod. Kad je Adele primijetila prizor rasplakala se na pozornici.

- Obožavam ovo! To što si dovela prijateljice me tako ganulo - uzviknula je Adele, a zatim je svima uputila jedan savjet.

- Držite se svojih prijateljica jer su bolje od ijednog muškarca ili žene. Vaše prijateljice s vama su za cijeli život - rekla je pjevačica.

Podsjetimo, Adele je 2019. podnijela zahtjev za razvod od poduzetnika Simona Koneckog (48), nakon godinu dana braka. Zajedno su bili od 2011. i dijele sina Angela (10).

Adele je javno progovorila o bolnom iskustvu razvoda te otkrila kako se u tom razdoblju sprijateljila s glumicama Jennifer Lawrence (32) i Nicole Richie (41), koje su joj pomogle u cijelom procesu.

